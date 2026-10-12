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Cử tri ghi nhận việc điều chỉnh tiền lương và phụ cấp công vụ với cán bộ, công chức cấp xã

Luân Dũng

TPO - Cử tri và nhân dân ghi nhận những chuyển biến tích cực trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là việc điều chỉnh tiền lương, lương hưu và phụ cấp công vụ cho cán bộ cấp xã.

Tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, nhà ở

Chiều 12/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9/2026.

Trình bày dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nêu rõ, cử tri, nhân dân ghi nhận nỗ lực rất lớn của Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số vào cuối năm.

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Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: QH)

Cử tri, nhân dân ghi nhận những chuyển biến tích cực trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời đánh giá cao việc tăng trợ cấp đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và điều chỉnh tiền lương, lương hưu, chế độ phụ cấp công vụ với cán bộ công chức xã.

Bên cạnh đó, theo bà Hà Thị Nga, cử tri và nhân dân còn lo lắng trước tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, nhất là sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để giả mạo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi khiến nhiều người dân mặc dù đã được tuyên truyền cảnh báo song vẫn bị mắc bẫy.

Cử tri cũng băn khoăn về những dấu hiệu tiêu cực, gian lận thi cử, việc điều chỉnh phương án tuyển sinh, tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ, các khoản thu đầu năm và vấn đề an toàn bữa ăn bán trú trong các trường học.

Việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố và kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cơ sở tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm. Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, nhiều địa bàn có diện tích rộng, dân số đông làm gia tăng khối lượng công việc và gây áp lực cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở trong khi chế độ chính sách đãi ngộ còn là vấn đề cần được quan tâm.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm phân cấp, phân quyền gắn với bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật và tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhà ở...

Lo lắng về nội dung xấu độc từ video AI ngắn

Trình bày báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9/2026, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, cử tri và nhân dân mong muốn mọi chủ trương, chính sách, pháp luật đều được triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

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Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga tại phiên họp. (Ảnh: QH)

Bên cạnh đó, có một số vấn đề nổi lên được cử tri, nhân dân quan tâm, phản ánh, như tình trạng quá tải công việc của cán bộ, công chức cấp xã; hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, thuốc chữa bệnh giả, chất cấm trong chăn nuôi.

Tình trạng chậm trễ trong việc cấp, tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; người lao động bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội; giá xăng dầu được điều chỉnh tăng tại các kỳ điều hành tác động đến chi phí sản xuất, giá hàng hóa và đời sống nhân dân cũng là vấn đề cử tri quan tâm.

Ngoài ra, cử tri cũng phản ảnh các nội dung xấu độc từ video AI ngắn trên các nền tảng mạng xã hội tạo tâm lý gây nghiện, ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, hành động người dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng tại các kỳ điều hành tác động đến chi phí sản xuất, giá hàng hóa và đời sống nhân dân; người lao động bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội…cũng là những vấn đề nổi lên được cử tri và nhân dân quan tâm phản ánh.

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#Cử tri #tiền lương #lương hưu #phụ cấp công vụ #cán bộ #công chức #cấp xã #sách giáo khoa #nhà ở #bất động sản #đất đai

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