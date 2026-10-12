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Hải Phòng: Hai em nhỏ đuối nước ở giếng làng

Nguyễn Hoàn

TPO - Người dân phát hiện 2 em nhỏ (6 tuổi và 5 tuổi) gặp nạn đuối nước tại giếng làng thuộc tổ dân phố Đại Bản, phường Hồng An (TP Hải Phòng) khiến cả hai em nhỏ tử vong.

Ngày 12/10, UBND TP Hải Phòng thông tin, người dân phát hiện thi thể hai trẻ nhỏ đuối nước tử vong tại khu vực giếng Giáng, thuộc tổ dân phố Đại Bản, phường Hồng An.

Nạn nhân được xác định là cháu P.V.N (SN 2020) học sinh Trường tiểu học Đại Bản và cháu B.Đ.M (SN 2021) học sinh Trường mầm non Đại Bản. Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định do ngạt nước.

Ông Đào Trọng Đức – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng đại diện các sở ngành, đoàn thể đến thăm hỏi, lãnh đạo phường Hồng An đã đến động viên gia đình hai em gặp nạn.

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Lãnh đạo TP Hải Phòng và phường Hồng An thăm hỏi gia đình, kiểm tra khu vực xảy ra sự cố.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cũng trực tiếp kiểm tra khu vực xảy ra vụ việc và đề nghị các ngành, đoàn thể và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, đồng thời tăng cường giám sát, chủ động triển khai các biện pháp che chắn, phòng ngừa tai nạn.

Đặc biệt, các địa phương cần chú trọng rà soát những khu vực có ao, hồ và các vị trí tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, chủ động có biện pháp bảo vệ để hạn chế những tai nạn đáng tiếc tương tự.

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#Hải Phòng #trẻ em #đuối nước #tử vong #sự cố

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