Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội tạm cấm ô tô qua cầu Xuân Mai

Phùng Linh

TPO - Từ ngày 12/10 đến ngày 20/12/2026, Hà Nội bắt đầu tổ chức lại giao thông khu vực cầu Xuân Mai (Km 422+057, đường Hồ Chí Minh) nhằm phục vụ công tác thi công sửa chữa cầu và đường dẫn hai đầu cầu.

Phương án điều chỉnh do Sở Xây dựng Hà Nội ban hành nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện và hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc giao thông trong suốt thời gian triển khai dự án.

27026af7c6bc2fe276ad.jpg
Hà Nội cấm ô tô qua cầu Xuân Mai hướng đi Miếu Môn đến hết ngày 20/12.

Theo phương án phân luồng, toàn bộ xe ô tô (ngoại trừ xe buýt) bị cấm lưu thông qua cầu Xuân Mai theo hướng từ Xuân Mai đi Miếu Môn. Để hỗ trợ các tài xế di chuyển từ Quốc lộ 6 ra đường Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đã thiết lập hai lộ trình thay thế linh hoạt theo từng nhóm phương tiện và tải trọng cụ thể.

Lộ trình thứ nhất dành riêng cho các phương tiện có tải trọng dưới 10 tấn: Khi di chuyển đến Km 30+800 trên Quốc lộ 6, tài xế rẽ vào đường phố Gốt (xã Phú Nghĩa), sau đó tiếp tục hành trình qua đường Nam Tiến để nhập vào đường Hồ Chí Minh. Do tuyến đường Nam Tiến hiện cắm biển giới hạn tải trọng 10 tấn, các xe tải nặng và phương tiện vượt quá tải trọng này tuyệt đối không được lựa chọn tuyến này để tránh vi phạm quy định và gây hư hại kết cấu đường dân sinh.

Lộ trình thứ hai áp dụng cho tất cả các loại phương tiện không phân biệt tải trọng: Từ Km 22+120 trên Quốc lộ 6, người điều khiển phương tiện rẽ vào đường Máng 7, di chuyển tiếp theo trục Đường tỉnh 419, qua đường Nguyễn Văn Trỗi rồi đi ra đường Hồ Chí Minh. Đây là lộ trình thông thoáng, phù hợp cho các phương tiện có tải trọng lớn và xe vận tải hàng hóa đường dài.

Ở chiều lưu thông ngược lại, hướng từ Miếu Môn về Xuân Mai, các phương tiện vẫn được phép qua cầu Xuân Mai bình thường để đi đến nút giao giữa Quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh mà không bị hạn chế.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến kết nối, Sở Xây dựng Hà Nội đã giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông khẩn trương rà soát, lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo cấm, biển báo phụ và biển chỉ dẫn từ xa tại các vị trí rẽ nhánh.

Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cùng UBND các xã, phường liên quan như Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Hòa Phú bố trí cán bộ trực chốt điều tiết, hướng dẫn luồng xe từ sớm.

Xem thêm

#Hà Nội #cầu Xuân Mai #giao thông #sửa chữa #đường dẫn #lộ trình #phương tiện

Cùng chuyên mục

Cà Mau thanh tra quản lý, đăng kiểm tàu cá

Cà Mau thanh tra quản lý, đăng kiểm tàu cá

TPO - Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định thanh tra trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá và xử phạt vi phạm hành chính về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Khuyến khích đảng viên làm kinh tế: 'Đảng viên đi trước, làng nước theo sau' để phát triển đất nước

Khuyến khích đảng viên làm kinh tế: 'Đảng viên đi trước, làng nước theo sau' để phát triển đất nước

TPO - PGS.TS Lê Quốc Lý - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng, với vị thế quan trọng của kinh tế tư nhân, việc khuyến khích đảng viên làm kinh tế, làm giàu chính đáng sẽ phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau", động viên và hiệu triệu toàn dân vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển đất nước.

Phường ở Hà Nội thu hút 18.000 lượt xem một phiên livestream

Phường ở Hà Nội thu hút 18.000 lượt xem một phiên livestream

TPO - Theo thống kê bước đầu từ 10 phiên livestream của phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), các chương trình đã ghi nhận 60.800 lượt xem, 4.079 lượt tương tác, 1.899 lượt bình luận và 927 lượt chia sẻ. Trong đó, phiên “Lớp học số khơi nguồn sáng tạo” với 18.000 lượt xem, “Đêm hội trăng rằm” với 13.000 lượt xem...

Tác phẩm tuyển chọn 70 tác phẩm tiêu biểu, cùng nhiều hình ảnh tư liệu quý giá về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang.

Giới thiệu nhiều tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta", tuyển chọn 70 tác phẩm tiêu biểu, cùng nhiều hình ảnh tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang.

Sáng 12/10, lãnh đạo Cần Thơ kiểm tra các điểm đê bao xung yếu ven sông nhằm ứng phó triều cường và ngập úng mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn cho dân cư.

Đối mặt mùa triều cường lịch sử, nhiều đoạn đê bao ở Cần Thơ bị uy hiếp

TPO - Sáng 12/10, ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, đã đi khảo sát một số điểm đê xung yếu ven sông Hậu, sông Bình Thủy, cồn Sơn... Đây là những khu vực nguy cơ cao ảnh hưởng bởi triều cường, ngập úng, đặc biệt khi năm nay dự báo mực nước triều sẽ chạm mốc lịch sử mới, vượt kỷ lục năm trước.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe