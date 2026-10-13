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Thế giới

Nga miễn thị thực cho công dân Việt Nam từ 15/10

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành sắc lệnh miễn thị thực cho công dân Việt Nam trong thời hạn một năm, bắt đầu từ ngày 15/10.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

"Công dân Việt Nam được phép nhập cảnh và lưu trú tại Nga mà không cần thị thực trong thời gian tối đa 30 ngày với các chuyến thăm cá nhân hoặc công tác, du lịch, tham gia các sự kiện khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế, thể thao hoặc quá cảnh. Quy định miễn thị thực có hiệu lực từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 15/10/2027”, sắc lệnh nêu rõ, theo hãng thông tấn Tass.

Tuy nhiên, quy định miễn thị thực không áp dụng đối với công dân Việt Nam nhập cảnh Nga để làm việc, cư trú, học tập hoặc hoạt động báo chí.

Hiệp hội các Nhà điều hành Tour du lịch Nga (ATOR) cho biết, nhu cầu du lịch Nga của du khách Việt Nam có thể tăng ít nhất 30% nhờ chính sách miễn thị thực này.

"ATOR kỳ vọng việc áp dụng cơ chế miễn thị thực cho công dân Việt Nam sẽ thúc đẩy sự quan tâm đến du lịch Nga và làm tăng lượng khách từ quốc gia này thêm ít nhất 25-30%”, hiệp hội cho biết.

Ngành du lịch coi việc miễn thị thực nhập cảnh Nga cho công dân Việt Nam là bước đi quan trọng để phát triển du lịch đến Nga. Các công ty lữ hành đánh giá Việt Nam là một thị trường đầy hứa hẹn, xét cả về tiềm năng số lượng chuyến đi lẫn chất lượng dòng khách, ATOR giải thích.

"Khách hàng Việt Nam thường đặt các chương trình tham quan trọn gói khắp nước Nga và sẵn sàng chi tiêu khoản tiền lớn tại đây để có những trải nghiệm và ấn tượng khó quên. Ngoài các trung tâm du lịch lớn như Mátxcơva và St. Petersburg, du khách Việt Nam còn đặc biệt quan tâm đến khu vực phía Bắc nước Nga”, các chuyên gia nhận định.

Hiệp hội ghi nhận lượng khách du lịch từ Việt Nam đến Nga đã tăng 69% trong nửa đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng lượng khách nhập cảnh (với mọi mục đích) tăng 10,7%.

Tass

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#Tổng thống Nga Vladimir Putin #miễn visa #Việt Nam #Nga #du khách

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