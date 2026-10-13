Nga tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn nếu Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống

TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng ra lệnh cho quân đội tạm dừng các cuộc tấn công vào Ukraine trong ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống của nước này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Tass)

"Tổng thống đã từng đề cập đến vấn đề này. Nếu Kiev thực sự muốn tổ chức bầu cử, thì Tổng thống Nga - với tư cách là Tổng tư lệnh tối cao - sẽ sẵn sàng ra lệnh cho quân đội dừng tấn công Ukraine vào ngày bầu cử. Cụ thể là vào đúng ngày bầu cử - đây là một chi tiết rất quan trọng”, ông Peskov nhấn mạnh.

Bình luận về tuyên bố của ông Zelensky, rằng Ukraine cần 60 ngày ngừng bắn để tổ chức bầu cử, ông Peskov nói: "Chúng tôi không cần một lệnh ngừng bắn mà cần một nền hòa bình lâu dài, bền vững qua nhiều thế hệ”.

"Cần nhớ rằng Nga đã từng sẵn sàng - như đã công khai tuyên bố - tiếp tục đàm phán hòa bình ngay sau khi hoàn tất cuộc bầu cử Duma Quốc gia”, ông lưu ý.

"Nhưng Ukraine đã làm gì? Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công vào Mátxcơva với quy mô chưa từng có tiền lệ. Ukraine tìm cách làm gián đoạn cuộc bầu cử, nhắm mục tiêu vào các điểm bỏ phiếu. Do đó, Tổng thống Nga nói rằng chúng ta cần cân nhắc thời điểm nối lại đàm phán”, người phát ngôn nhắc lại.

‘Ukraine cần lãnh đạo mới’

Trả lời hãng tin RIA Novosti ngày 12/10, ông Peskov cho biết Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới có đủ ý chí chính trị để chấm dứt xung đột với Nga. Bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải tổ chức bầu cử.

"Hoặc là ông Zelensky gánh vác trách nhiệm này và thể hiện ý chí chính trị, hoặc là không", ông Peskov nói, đồng thời cho biết đến nay, ông Zelensky vẫn chưa làm được điều này.

Khi được hỏi liệu Nga có mong muốn một nhà lãnh đạo cụ thể nào lên nắm quyền ở Ukraine hay không, ông Peskov đáp: "Điều quan trọng đối với chúng tôi là phải có ai đó trong chính quyền Kiev thể hiện ý chí chính trị nhằm công nhận thực tế trên thực địa và hướng tới một giải pháp hòa bình".

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024, nhưng ông từ chối tổ chức bầu cử với lý do đang áp dụng thiết quân luật.

Mátxcơva tuyên bố không coi ông Zelensky là tổng thống hợp pháp của Ukraine, đồng thời cho rằng vị thế gây tranh cãi của ông là rào cản lớn đối với việc ký kết một thỏa thuận hòa bình có tính ràng buộc.