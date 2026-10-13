Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Nga tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn nếu Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống

Minh Hạnh

TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng ra lệnh cho quân đội tạm dừng các cuộc tấn công vào Ukraine trong ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống của nước này.

1489541-1.jpg
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Tass)

"Tổng thống đã từng đề cập đến vấn đề này. Nếu Kiev thực sự muốn tổ chức bầu cử, thì Tổng thống Nga - với tư cách là Tổng tư lệnh tối cao - sẽ sẵn sàng ra lệnh cho quân đội dừng tấn công Ukraine vào ngày bầu cử. Cụ thể là vào đúng ngày bầu cử - đây là một chi tiết rất quan trọng”, ông Peskov nhấn mạnh.

Bình luận về tuyên bố của ông Zelensky, rằng Ukraine cần 60 ngày ngừng bắn để tổ chức bầu cử, ông Peskov nói: "Chúng tôi không cần một lệnh ngừng bắn mà cần một nền hòa bình lâu dài, bền vững qua nhiều thế hệ”.

"Cần nhớ rằng Nga đã từng sẵn sàng - như đã công khai tuyên bố - tiếp tục đàm phán hòa bình ngay sau khi hoàn tất cuộc bầu cử Duma Quốc gia”, ông lưu ý.

"Nhưng Ukraine đã làm gì? Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công vào Mátxcơva với quy mô chưa từng có tiền lệ. Ukraine tìm cách làm gián đoạn cuộc bầu cử, nhắm mục tiêu vào các điểm bỏ phiếu. Do đó, Tổng thống Nga nói rằng chúng ta cần cân nhắc thời điểm nối lại đàm phán”, người phát ngôn nhắc lại.

‘Ukraine cần lãnh đạo mới’

Trả lời hãng tin RIA Novosti ngày 12/10, ông Peskov cho biết Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới có đủ ý chí chính trị để chấm dứt xung đột với Nga. Bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải tổ chức bầu cử.

"Hoặc là ông Zelensky gánh vác trách nhiệm này và thể hiện ý chí chính trị, hoặc là không", ông Peskov nói, đồng thời cho biết đến nay, ông Zelensky vẫn chưa làm được điều này.

Khi được hỏi liệu Nga có mong muốn một nhà lãnh đạo cụ thể nào lên nắm quyền ở Ukraine hay không, ông Peskov đáp: "Điều quan trọng đối với chúng tôi là phải có ai đó trong chính quyền Kiev thể hiện ý chí chính trị nhằm công nhận thực tế trên thực địa và hướng tới một giải pháp hòa bình".

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024, nhưng ông từ chối tổ chức bầu cử với lý do đang áp dụng thiết quân luật.

Mátxcơva tuyên bố không coi ông Zelensky là tổng thống hợp pháp của Ukraine, đồng thời cho rằng vị thế gây tranh cãi của ông là rào cản lớn đối với việc ký kết một thỏa thuận hòa bình có tính ràng buộc.

RT, Tass

Xem thêm

#Nga #Ukraine #bầu cử tổng thống Ukraine #lệnh ngừng bắn #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Cùng chuyên mục

Hai người Mỹ đoạt Nobel Kinh tế nhờ giải bài toán suy thoái

Hai người Mỹ đoạt Nobel Kinh tế nhờ giải bài toán suy thoái

TPO - Chiều nay (12/10), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao Giải Nobel Kinh tế năm 2026 cho 2 nhà kinh tế học người Mỹ Robert Hall và Michael Woodford, với công trình về “nền tảng kinh tế vi mô của chính sách ổn định kinh tế vĩ mô”, giúp nền kinh tế giảm bớt thăng trầm.

Những đòn hiểm của Ukraine gây chao đảo ngành lọc dầu Nga

Những đòn hiểm của Ukraine gây chao đảo ngành lọc dầu Nga

TPO - Hàng loạt đòn tấn công của Ukraine đánh thẳng vào những bộ phận then chốt khó sửa chữa, gây tê liệt hoạt động sản xuất dầu diesel của Nga. Vấn đề này đang trở thành tâm điểm của đợt căng thẳng mới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Kiev.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe