Miền Trung lại đón mưa lớn kéo dài

TPO - Ngày và đêm nay (13/10), Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung Bộ lại có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa vào chiều và tối.

Đêm qua và sáng sớm nay (13/10), mưa lớn tiếp tục bao trùm khu vực Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng. Lượng mưa từ 19h ngày 12/10 đến 3h ngày 13/10 có nơi trên 90mm như tại trạm Lệ Thủy (Quảng Trị) 94.8mm, Hương Phú (Huế) 93.6mm, Tr Hy (Đà Nẵng) 95.8mm.

Dự báo ngày và đêm nay, mưa lớn tiếp tục tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, đồng thời vùng mưa mở rộng ra khu vực Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng có thể đón mưa lớn trong hôm nay (13/10).

Ngày mai (14/10), khu vực này được dự báo tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Từ khoảng đêm 14/10, mưa giảm. Những ngày sau đó, trời ít mưa.

Nam Bộ cũng tiếp tục những ngày mưa nhiều. Dự báo trong chiều và tối nay, khu vực này có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm.

TPHCM sáng nay ít mưa, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo tình trạng mưa vào chiều và tối còn kéo dài ở Nam Bộ trong nhiều ngày tới.

Miền Bắc hôm nay tiếp tục chuỗi ngày trời nắng, ít mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Hà Nội hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Điều kiện thời tiết ở miền Bắc tiếp tục gây bất lợi cho việc khuếch tán chất ô nhiễm. Vào 6h sáng nay, chất lượng không khí ở Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình phổ biến ở ngưỡng kém, có hại cho nhóm người nhạy cảm như người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch.

Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng tiếp tục có chuỗi ngày nắng nhẹ, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo hình thái thời tiết ngày nắng, ít mưa còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở miền Bắc và các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh.