Bí thư Hà Nội: Tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng 16,55% trong quý IV

TPO - Trong số các nhiệm vụ triển khai thực hiện từ nay cho đến cuối năm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, cần tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 16,55% trong quý IV.

Chiều 12/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ bảy để xem xét, bàn thảo các nội dung quan trọng về phát triển Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026 và thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã nghe báo cáo kết quả 9 tháng năm 2026, xác định những việc phải tập trung trong quý IV và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Q.T.



Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, để hoàn thành 26 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đặt ra trong năm 2026 đòi hỏi phải có quyết tâm rất cao, có tinh thần phục vụ, khát vọng xây dựng Thủ đô của cả hệ thống chính trị, toàn thành phố, của mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong số các nhiệm vụ triển khai thực hiện từ nay cho đến cuối năm, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh, cần tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 16,55% trong quý IV.

Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố trên cơ sở kịch bản tăng trưởng, tiếp tục rà soát cập nhật dự án có thể tạo thêm sản lượng, giá trị trong năm 2026; giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương kèm theo các điều kiện về nguồn lực đầy đủ.

Cùng với đó, phải tập trung đôn đốc, kiểm đếm tiến độ của các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm, coi đây là động lực có tính chủ động cao nhất trong quý IV. Đẩy nhanh các dự án giao thông, các dự án đô thị, cầu qua sông Hồng, nhất là các dự án đường sắt đô thị đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho chủ trương.

Ông Trần Đức Thắng đề nghị Đảng ủy UBND thành phố nghiên cứu, chỉ đạo UBND thành phố tổ chức làm việc với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghiệp lớn, các doanh nghiệp xuất khẩu và các dự án có đơn hàng cần tăng công suất trong quý IV để xử lý ngay các khó khăn, đẩy nhanh các dự án đã có chủ trương, có cam kết đầu tư, và công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, đẩy mạnh hơn nữa thu hút đầu tư vào thành phố.

Đảng ủy UBND thành phố quan tâm phát huy lợi thế quý IV là mùa cao điểm tiêu dùng, mua sắm, du lịch và các sự kiện lớn của Thủ đô; tổ chức các chương trình khuyến mại, hội chợ, kết nối cung cầu, thương mại điện tử, phát triển kinh tế đêm; xây dựng các sản phẩm du lịch mới, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách.

Điều hành thu, chi ngân sách chặt chẽ, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước; ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ cấp bách, có tác động trực tiếp đến tăng trưởng. Đồng thời, chuẩn bị ngay danh mục các dự án, hạ tầng, kiểm kê các nguồn lực xây dựng kịch bản tăng trưởng cho năm 2027.

Để tạo chuyển biến thực tế ở các dự án trọng điểm và xử lý dứt điểm từng trường hợp chậm triển khai, ông Trần Đức Thắng yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo rà soát tiến độ từng công trình, nhất là các tuyến vành đai, các cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị và các công trình hạ tầng. Mặt bằng đã bàn giao phải được tổ chức thi công.

Theo ông Trần Đức Thắng, đẩy nhanh tiến độ phải đi cùng chuẩn bị tái định cư và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Các xã, phường tích cực vào cuộc phải giải thích rõ chính sách, công khai phương án, đối thoại trực tiếp để xử lý kiến nghị...



Bí thư Hà Nội cũng yêu cầu tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc và nâng năng lực thực thi ở cơ sở. Đối với 5 điểm nghẽn, các địa phương phải cập nhật những điểm còn tồn tại, nguy cơ tái diễn và biện pháp duy trì kết quả đạt được. Các dự án đã được áp dụng cơ chế lệnh khởi công khẩn cấp, triển khai ngay phải đảm bảo tiến độ hoàn thành theo các cam kết, có các cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm việc này.

Các cấp ủy phải trực tiếp kiểm tra việc thực hiện các chính sách an sinh, chăm lo cho người có công, người yếu thế, giải quyết thủ tục, kiến nghị ở địa bàn mình, đẩy nhanh các dự án trên địa bàn địa phương; đặc biệt là quan tâm đến công tác phục vụ Tết cho nhân dân.