Thành ủy TPHCM ra 'tối hậu thư' về bàn giao mặt bằng dự án metro Bến Thành - Cần Giờ

TPO - Lãnh đạo Thành ủy TPHCM yêu cầu các địa phương hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 30/10.

Văn phòng Thành ủy vừa thông báo kết luận của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tại buổi khảo sát tiến độ một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn các xã Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ.

Cụ thể, ông Đặng Minh Thông ghi nhận công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm tại khu vực Cần Giờ đã có chuyển biến tích cực, nhất là việc bàn giao phần lớn diện tích phục vụ dự án đường sắt đô thị (metro) Bến Thành - Cần Giờ. Tuy nhiên, một số công việc xác minh đối tượng, bồi thường, hỗ trợ, di dời hạ tầng kỹ thuật và phối hợp giữa các bên còn chậm.

Ông Thông đề nghị quán triệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các dự án trọng điểm là nhiệm vụ chính trị cần tập trung cao độ; khắc phục tình trạng hồ sơ chờ xử lý giữa các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan phải chủ động giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ được yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với người dân bị ảnh hưởng.

Metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ chạy dọc đường Rừng Sác.

Các địa phương cần giải quyết kịp thời kiến nghị hợp pháp, chính đáng, đồng thời quan tâm hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM yêu cầu các địa phương hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 30/10.

UBND các xã phải phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu lập tiến độ chi tiết cho từng dự án, xác định rõ thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ, đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp.

Xã Bình Khánh phải chủ động phối hợp, hoàn tất xác minh 51 trường hợp còn lại trước ngày 15/10. Xã An Thới Đông tập trung xử lý các hồ sơ tồn đọng, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ trước ngày 30/10.

Đối với dự án cầu Cần Giờ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM giao các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn tất hồ sơ, thủ tục, trình UBND thành phố trước ngày 15/10; phấn đấu phê duyệt dự án trước ngày 20/10. Các đơn vị phải sớm bàn giao ranh mốc ngoài thực địa để xã Bình Khánh triển khai thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Một nhiệm vụ khác được Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông nhấn mạnh là tháo gỡ vướng mắc trong di dời hệ thống điện, cấp nước và viễn thông tại nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác. Phương án di dời hạ tầng phải được phê duyệt trước ngày 20/10 để nhà đầu tư triển khai thi công, bảo đảm hoàn thành công trình trước ngày 15/12 theo cam kết với lãnh đạo thành phố.