TPHCM bàn quy hoạch tầm nhìn 100 năm, khu thương mại tự do

TPO - TPHCM sắp bàn quy hoạch tầm nhìn 100 năm, khu thương mại tự do, chính sách khu thương mại tự do, cơ chế phát hành trái phiếu đô thị... là những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp chuyên đề sắp tới của HĐND TPHCM.

Ngày 12/10, Thường trực HĐND và UBND TPHCM tổ chức phiên họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thứ sáu (chuyên đề) HĐND TPHCM khóa XI. Tham dự có Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND thành phố.

Theo báo cáo tại phiên họp, kỳ họp chuyên đề lần này dự kiến xem xét 60 nội dung, gồm 38 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 22 dự thảo nghị quyết cá biệt. Đáng chú ý, 25 dự thảo liên quan đến việc triển khai Luật Phát triển đô thị, tập trung vào cơ chế huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, quản lý đô thị và nâng cao chất lượng nhân lực.

Trong số này có chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội; tiêu chí, điều kiện và cơ chế lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu cho dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP). Về huy động vốn, HĐND TPHCM dự kiến xem xét cơ chế phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị, trái phiếu xanh và vay từ các tổ chức tài chính trong nước.

Quang cảnh buổi họp.

Bên cạnh đó là các chính sách phát triển kinh tế biển, khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp, vị trí việc làm và thu hút nhân lực chất lượng cao. Ngoài ra, kỳ họp sẽ xem xét quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm; mức miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa; sửa đổi quy định về cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách từ nguồn ngân sách thành phố.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành rà soát kỹ hồ sơ, ưu tiên những chính sách đủ điều kiện, có cơ sở thực tiễn và khả năng triển khai ngay. Những nội dung chưa hoàn thiện cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung trước khi trình xem xét, quyết định. Ông Được nhấn mạnh, việc xây dựng chính sách phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, bảo đảm hiệu quả thiết thực. Các đơn vị cần chủ động phối hợp với các ban HĐND thành phố, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao đổi kết luận buổi họp.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị rà soát danh mục dự thảo, xác định rõ những nội dung đủ điều kiện trình thông qua, tránh dồn công việc vào cuối năm. Theo ông, các cơ quan cần phối hợp từ sớm, thống nhất nội dung giữa đơn vị soạn thảo và cơ quan thẩm tra; chủ động tháo gỡ những vấn đề còn ý kiến khác nhau để không ảnh hưởng tiến độ chung. Đối với các chính sách có phạm vi tác động lớn, ông Võ Văn Minh lưu ý phải thực hiện đầy đủ quy trình tham vấn, lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương và tuân thủ chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.