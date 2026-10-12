Trứng gà giá rẻ len lỏi đến tận nhà

TPO - Trứng gà được mang đến tận nhà với giá rẻ bất ngờ khiến nhiều người tranh thủ mua về ăn dần. Tuy giá rẻ nhưng hàng cũng không “bao ăn” như khi mua ở cửa hàng, siêu thị.

Tiền nào của nấy

Ngày 12/10, trên đường An Dương Vương (phường An Lạc, TPHCM), một người chở đầy trứng gà di chuyển đến các khu chung cư, nhà dân để tiếp thị. Trên xe để bảng giá 30 quả chỉ có giá 60.000 đồng. Trứng được bỏ sẵn trong từng bọc. Khách có thể lựa chọn mua theo vỉ tùy nhu cầu.

Với mức giá khoảng 2.000 đồng/quả, trứng gà bán lưu động nhanh chóng thu hút khá đông người mua.

“Trứng gà đem đến tận nhà nhưng có giá rẻ hơn ngoài chợ và siêu thị. Nhà tôi rất thường hay ăn trứng, thấy giá rẻ nên tôi mua luôn 2 túi (60 quả) để tủ lạnh ăn dần”, chị Bùi Thị Lan (ngụ chung cư Lê Thành) chia sẻ.

Trứng gà giá rẻ thu hút người tiêu dùng

Theo ghi nhận, số trứng được chào bán có kích thước khá lớn, vỏ nguyên vẹn, không bị nứt vỡ. Giá bán hấp dẫn không chỉ thu hút các gia đình mua về sử dụng mà còn khiến một số người kinh doanh quán cơm, bánh mì, tiệm hủ tiếu mua số lượng lớn để tiết kiệm chi phí nguyên liệu.

Tuy nhiên, một số người tiêu dùng cho biết trứng bán lưu động có thể nhanh hỏng, dù đã được bảo quản trong tủ lạnh.

Từng nhiều lần mua trứng giá rẻ, chị Quyên (35 tuổi) cho biết, khi đập trứng ra, lòng đỏ đa số đều bị loãng, không còn giữ được hình dạng rõ ràng như trứng tươi. “Do đó, tôi thường không cất trứng tươi mà luộc hết rồi ngâm với tương để dành ăn dần, hoặc có thể mua về làm sốt dùng dần”, chị Quyên nói.

Trên thị trường, trứng gà công nghiệp bán tại các siêu thị phổ biến ở mức 27.000-33.000 đồng/chục. Một số cửa hàng, thương hiệu còn áp dụng chương trình giảm giá 10-20% để kích thích sức mua. Trong khi đó, tại các chợ, giá trứng gà công nghiệp thường dao động khoảng 24.000-29.000 đồng/chục.

Giá trứng tại trại giảm sâu

Trái ngược với cảnh người tiêu dùng tìm mua trứng rẻ, nhiều hộ chăn nuôi gà đẻ trứng tại Đồng Nai đang đối mặt với khó khăn khi giá bán tại trại giảm sâu và kéo dài.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, tình trạng giá trứng giảm mạnh đã diễn ra từ đầu năm 2026 đến nay, đẩy nhiều hộ chăn nuôi vào cảnh khó khăn.

Trứng gà được đưa đến tận khu dân cư tiếp thị khách mua

Cụ thể, với trứng loại lớn, quy cách khoảng 20kg (300 quả/cây), hiện giá chỉ còn khoảng 1.000-1.200 đồng/quả. Với trứng có kích thước nhỏ hơn, giá có thời điểm chỉ còn khoảng 800 đồng/quả. Trong khi đó, giá thành sản xuất dao động từ 1.400-1.600 đồng/quả, giảm 100-150 đồng so với mức giá tốt trong tháng 8 và tháng 9, đồng thời thấp hơn khoảng 1.100 đồng/quả so với mức đỉnh của năm trước. Như vậy, người chăn nuôi có thể lỗ trung bình khoảng 400 đồng/quả trứng bán ra.

“Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, giá trứng hiện chỉ còn khoảng 60%. Đây là mức giảm rất sâu và duy trì trong thời gian dài”, ông Đoán nhận định.

Mức giá thấp khiến người nuôi khó xoay xở với các khoản chi phí đầu vào, từ thức ăn chăn nuôi, điện, nước, thuốc thú y, vắc-xin đến nhân công và chi phí vận hành trang trại.

Năm 2025, thị trường trứng từng trải qua giai đoạn thuận lợi khi giá bán đạt khoảng 2.000-2.200 đồng/quả. Mức giá hấp dẫn khiến nhiều doanh nghiệp và hộ chăn nuôi mạnh tay tăng đàn. Tuy nhiên, sản lượng trứng tăng nhanh, trong khi sức tiêu thụ không tăng tương ứng đã khiến thị trường rơi vào tình trạng thừa cung. Khi lượng hàng đưa ra thị trường vượt quá khả năng hấp thụ, giá thu mua tại trại chịu áp lực giảm.

Bên cạnh nguồn cung trong nước, sự thay đổi của thị trường xuất khẩu cũng tác động đáng kể đến đầu ra của ngành trứng. Nhiều doanh nghiệp Campuchia chuyển sang nhập trứng từ Việt Nam, góp phần duy trì sức mua và giúp giá trứng trong nước ở mức cao. Thế nhưng hiện nay tình hình đã thay đổi, một số doanh nghiệp Việt Nam sang Campuchia đầu tư trang trại, tổ chức sản xuất ngay tại thị trường này. Nhu cầu nhập khẩu trứng từ Việt Nam vì thế giảm mạnh, khiến lượng trứng cần tiêu thụ trong nước tăng lên.

Ông Đạt (ngụ phường An Phú Đông), chủ một trại nuôi gà lấy trứng cho biết, giá trứng thu mua tại trại đã giảm khoảng 15-20% tùy khu vực. Đáng chú ý, kể từ khi Campuchia thắt chặt kiểm soát biên giới, lượng trứng xuất sang thị trường này sụt giảm tới 80%. Việc mất đi một kênh tiêu thụ lớn khiến lượng hàng tồn đọng quay trở lại thị trường nội địa, tiếp tục tạo sức ép lên giá.