Cuối tuần, người dân TPHCM rộn ràng săn hàng Việt

Xuống phố săn hàng Việt

Sáng 10/10, Công viên Lê Văn Tám (TPHCM) đã nhộn nhịp người dân đến tham gia các hoạt động của lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao. Hàng nghìn sản phẩm của gần 200 gian hàng đều tung chương trình giảm giá, bán đồng giá, mua một tặng một... rất hấp dẫn.

Dù TPHCM đang trong những ngày mưa, nhưng ngay từ sớm, công viên Lê Văn Tám đã nhộn nhịp người dân đến tham quan, mua sắm hàng Việt

Đến công viên tập thể dục, bà Nguyễn Thị Cúc (ngụ phường Phú Nhuận) bỗng thấy nhiều gian hàng rất đông khách. Tò mò đến xem thử, không ngờ bà đã “phải lòng” hội chợ lúc nào không hay. “Từ hôm khai mạc, tôi đến đây mua sắm đã là lần thứ ba rồi mà vẫn muốn đi thêm. Rất ít dịp có nhiều doanh nghiệp trong nước bày hàng Việt cùng một lúc, giá cả lại ưu đãi thế này nên mình phải tranh thủ” – bà Cúc vui vẻ nói.

Không chỉ đi một mình, nhiều người dân còn rủ thêm gia đình, hàng xóm đến công viên ủng hộ hàng Việt. Ai cũng tay xách nách mang đủ loại sản phẩm từ sữa, bánh mì, bún phở đến ly chén và đồ gia dụng khi đến hội chợ này. “Hàng Việt đẹp, giá cả phải chăng và do doanh nghiệp trong nước sản xuất nên mình rất thích” – chị Thùy Trang (ngụ phường Tân Định) chia sẻ.

Hàng nghìn mặt hàng giảm giá, mua 1 tặng 1... thu hút người dân vừa mua được hàng chất lượng lại tiết kiệm chi phí

Theo quan sát, các loại thực phẩm, đồ dùng gia đình trở thành lựa chọn của nhiều khách hàng. Nhiều sản phẩm sau giảm giá đến 30% chỉ còn từ 5.000-60.000 đồng/món. Theo nhiều khách hàng, sức hút của hàng Việt không nằm riêng ở giá khuyến mãi mà còn ở sự tiện dụng, mẫu mã ngày càng đa dạng và khả năng tiếp cận trực tiếp doanh nghiệp sản xuất.

Bà Minh Nguyệt (ngụ phường Xuân Hòa) bộc bạch, luôn ưu tiên chọn hàng Việt vì sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, tạo cảm giác yên tâm khi sử dụng. Nếu phát sinh vấn đề, người tiêu dùng cũng có thể thuận tiện liên hệ với doanh nghiệp để được hỗ trợ.

Hàng Việt đang chinh phục người Việt bằng uy tín, chất lượng

Bên cạnh mua sắm, lễ hội còn tạo không gian vui chơi, trải nghiệm cho các gia đình và người trẻ. Những workshop làm nến, xà bông, hoa đất sét, vẽ tranh, trò chơi tương tác cùng các cuộc thi viết, thi ảnh về hàng Việt thu hút nhiều người tham gia. Chương trình “Hộp quà hàng Việt bất ngờ” cũng góp phần tạo thêm sự hào hứng cho khách tham quan.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, trong suốt 30 năm qua, chương trình kiên trì lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Buổi sáng ngày cuối tuần nhộn nhịp ở TPHCM

Từ 120 doanh nghiệp được bình chọn trong lần khảo sát đầu tiên năm 1997, đến nay đã có hơn 1.000 doanh nghiệp được trao danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao. Chương trình tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao tiêu chuẩn sản xuất để tăng sức cạnh tranh.

"Phải lòng" đặc sản vùng miền

Cũng trong dịp này, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, chương trình “Hành trình 15 năm Kết nối cung cầu giữa TPHCM và các tỉnh, thành” do Sở Công Thương TPHCM tổ chức, mở ra một không gian mua sắm đa sắc màu với hàng trăm gian hàng đặc sản, sản phẩm OCOP đến từ hơn 20 tỉnh, thành. Từ những sản phẩm quen thuộc đến đặc sản vùng miền ít có dịp xuất hiện tại các điểm bán lẻ ở thành phố, nhiều mặt hàng thu hút khách dừng lại tìm hiểu, dùng thử và chọn mua.

Các hoạt động lễ hội mua sắm và xúc tiến thương mại trong khuôn khổ những chương trình này sẽ diễn ra đến hết ngày 11/10.

Ngày hội kết nối cung cầu TPHCM thu hút đông đảo du khách, người dân TPHCM

Những gian hàng cà phê, ca cao Đắk Lắk, hạt điều Bình Phước, thủy hải sản khô miền Tây Nam Bộ, tinh dầu tràm Huế, mắm Phan Thiết, hạt sen Đồng Tháp… tạo sự phong phú về sản vật ba miền. Mỗi gian hàng không chỉ mang đến sản phẩm địa phương mà còn kể câu chuyện về vùng đất, nguyên liệu và cách làm ra những món đặc sản được người tiêu dùng ưa chuộng.

Tại gian hàng đặc sản Gia Lai, bà Minh Phúc (chủ quầy hàng) cho biết, đã mang sản phẩm quê hương là bánh ít lá gai đến chương trình, để quảng bá thương hiệu và tìm kiếm thêm đầu ra tại TPHCM.

Hàng nghìn đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP hội tụ về TPHCM

Theo bà Phúc, việc tham gia nhiều chương trình kết nối cung cầu tạo điều kiện cho các đơn vị gặp gỡ những nhà cung cấp sỉ, mở rộng sự hiện diện tại các gian hàng và hệ thống bán lẻ ở TPHCM. Bên cạnh bán hàng trực tiếp, đơn vị sản xuất còn đưa sản phẩm lên các nền tảng trực tuyến để tiếp cận khách hàng rộng hơn.

Tại ngày hội còn có hoạt động livestream (phát trực tiếp) để giới thiệu sản phẩm. Mỗi phiên livestream do các KOL, KOC thực hiện có thể mang về 400-500 đơn hàng; doanh nghiệp có thể thực hiện tối đa bốn phiên/ngày trên TikTok và Shopee. Từ một đặc sản địa phương, sản phẩm nhờ đó có thêm cơ hội đến tay người tiêu dùng khắp mọi miền.

Người dân TPHCM "săn hàng" giảm giá, chất lượng

Đặc biệt, doanh nghiệp, hợp tác xã còn được kết nối trực tiếp với hệ thống bán lẻ, đơn vị thu mua và sàn thương mại điện tử. Chương trình “Tick xanh trách nhiệm” cũng được triển khai nhằm tăng trách nhiệm của nhà cung cấp, đồng thời hỗ trợ hệ thống phân phối kiểm soát và hậu kiểm chất lượng.

Ông Nguyễn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc SATRA cho biết, hệ thống đang tăng cường kết nối với các nhà cung cấp, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương để đưa hàng hóa vào hệ thống bán lẻ. Việc kết nối không chỉ nhằm giới thiệu sản phẩm trong ngắn hạn mà hướng đến lựa chọn những mặt hàng đáp ứng yêu cầu chất lượng để phân phối lâu dài. Hiện số nhà cung cấp tham gia “Tick xanh trách nhiệm” tại hệ thống đã tăng lên 35 doanh nghiệp, với 322 sản phẩm.

Các doanh nghiệp kết nối trực tiếp với kênh bán lẻ hiện đại; chương trình livestream ngay tại ngày hội

Theo ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương, với quy mô thị trường hơn 10 triệu dân và sức tiêu thụ lớn, TPHCM vừa đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, vừa là cửa ngõ để nông sản, sản phẩm OCOP và hàng công nghiệp chế biến của các địa phương mở rộng thị trường, hướng tới tham gia sâu hơn vào chuỗi xuất khẩu.