TPHCM ra quân ‘Tuyến đường số’: Đến từng nhà, cài từng app cho người dân

TPO - Mỗi cán bộ, công chức sẽ trở thành một người hướng dẫn số; mỗi đoàn viên, hội viên trở thành một tình nguyện viên số; mỗi Tổ Công nghệ số cộng đồng trở thành một địa chỉ hỗ trợ số tin cậy của người dân.

Sáng 10/10, Ủy ban nhân dân phường An Hội Tây, TPHCM đã tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số, đồng thời chính thức phát động đợt ra quân tuyên truyền, hướng dẫn và phát triển mô hình “Tuyến đường số” ở địa phương.

Sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ công nghệ số cộng đồng cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Người dân giao lưu cùng robot hình người tại ngày hội

Học sinh Trường THCS Tân Sơn hào hứng trải nghiệm ngày hội

Phát biểu tại lễ phát động, ông Trần Đoàn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hội Tây, cho biết bên cạnh không gian trưng bày công nghệ, ra mắt những mô hình chuyển đổi số ấn tượng, ngày hội còn giúp đưa công nghệ đến gần người dân, biến công nghệ thành những tiện ích cụ thể, dễ sử dụng và tạo ra giá trị thực tế trong đời sống.

Đặc biệt, sau ngày hội, mỗi cán bộ, công chức sẽ trở thành một người hướng dẫn số; mỗi đoàn viên, hội viên trở thành một tình nguyện viên số; tổ công nghệ số cộng đồng trở thành một địa chỉ hỗ trợ số tin cậy của người dân.

“Tôi mong muốn chúng ta không dừng lại ở việc “biết về công nghệ”, mà phải tiến thêm một bước là “biết sử dụng công nghệ”, và xa hơn nữa là “biết sáng tạo và ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề của chính mình và cộng đồng”. Đó cũng chính là tinh thần của “Bình dân học vụ số” mà phường đang tích cực triển khai”, ông Trung nhấn mạnh.

Lần đầu tiên tham gia Ngày hội Chuyển đổi số, Trần Tuyết Trân, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – Đại học quốc gia TPHCM hào hứng khi được phân công hướng dẫn người dân cách tải và sử dụng các ứng dụng trên điện thoại.

“Đối với người trẻ, chúng em chỉ mất khoảng 1 phút để hoàn tất việc tải và đăng nhập 1 ứng dụng. Với người lớn, đặc biệt là các ông bà lớn tuổi, việc này rất khó khăn và mất nhiều thời gian, vì vậy chúng em cần phải hướng dẫn thật chậm, từng bước”, Tuyết Trân cho biết.

Trong suốt đợt ra quân, các lực lượng nòng cốt thực hiện phương chỉ đạo "Đến từng nhà – gặp từng hộ – hướng dẫn từng người – cài đặt từng tiện ích – sử dụng có hiệu quả". Không dừng lại ở việc cài đặt các ứng dụng thiết yếu như VNeID, Help 114, eTax Mobile, VssID, công dân số, hồ sơ sức khỏe điện tử,…địa phương cũng khuyến khích các hộ kinh doanh mạnh dạn chuyển đổi từ phương thức truyền thống sang bán hàng trực tuyến, áp dụng phần mềm quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.