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Khoa học

FPT chia sẻ chiến lược làm chủ nền tảng công nghệ, góp phần phát triển quốc gia số

P.V

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, trình bày chiến lược phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) có chủ quyền, khai thác dữ liệu và đưa công nghệ phục vụ người dân, doanh nghiệp, hoạt động quản trị của Chính phủ.BÁO CHÍ:

Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp công nghệ. Chủ đề năm nay là “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”.

Ông Lê Hồng Việt, Tập đoàn FPT, trình bày tham luận tại Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Ảnh: Lưu Quý.
Ông Lê Hồng Việt, Tập đoàn FPT, trình bày tham luận tại Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Ảnh: Lưu Quý.

Trong phiên chia sẻ các điển hình chuyển đổi số và định hướng chiến lược tương lai, ông Lê Hồng Việt, đại diện Tập đoàn FPT, trình bày tham luận “Năng lực Công nghệ Việt Nam cho tương lai Quốc gia số”. Theo chương trình, cùng phiên trình bày có đại diện Bộ Công an, thành phố Hà Nội, xã Đại Phước (Đồng Nai), Tập đoàn TTC và Tập đoàn CMC chia sẻ các mô hình, kết quả triển khai và định hướng phát triển.

Theo ông Lê Hồng Việt, hạ tầng công nghệ có chủ quyền trở thành công cụ thiết yếu để các quốc gia phát triển năng lực số. Các mô hình AI và nhân sự số sử dụng những mô hình đó sẽ trở thành yếu tố cạnh tranh cơ bản, góp phần tạo ra bước tăng trưởng đột phá về năng suất lao động. “Trong kỷ nguyên số, lợi thế cạnh tranh sẽ nằm ở việc AI khuếch đại năng lực của người lao động như thế nào. Nếu trước đây các quốc gia cạnh tranh bằng tài nguyên thô, trong tương lai, họ sẽ cạnh tranh bằng dữ liệu và khả năng khai thác dữ liệu”, ông Lê Hồng Việt chia sẻ.

Ba nền tảng phục vụ phát triển quốc gia số

Đại diện FPT đề xuất ba nền tảng để chuẩn bị cho quá trình phát triển quốc gia số. Thứ nhất là hạ tầng AI có chủ quyền, giúp làm chủ dữ liệu, sức mạnh tính toán và nền tảng công nghệ. Thứ hai là nền tảng dữ liệu và khai thác dữ liệu, phục vụ kết nối thông tin và chuyển dữ liệu thành tri thức. Thứ ba là đưa dữ liệu và công nghệ vào phục vụ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ việc ra quyết định của Chính phủ.

FPT đầu tư phát triển hạ tầng điện toán đám mây với FPT Cloud. Trong những năm gần đây, Tập đoàn tiếp tục đầu tư FPT AI Factory để cung cấp hạ tầng và dịch vụ AI. Theo ông Việt, mục tiêu của các khoản đầu tư này là tăng khả năng tự chủ, cho phép chủ động thay đổi và nâng cấp các thành phần công nghệ.

Về dữ liệu, ông Lê Hồng Việt cho biết FPT làm việc với hơn 8 bộ, ngành và hơn 10 địa phương để xây dựng chiến lược dữ liệu, kết nối dữ liệu từ các hệ thống của từng đơn vị và đưa vào khai thác.

Ở lớp nền tảng ứng dụng, theo ông Lê Hồng Việt, FPT phát triển các nền tảng phục vụ cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, trong đó có nền tảng trí tuệ nhân tạo FPT.AI và Kyta Platform. Kyta Platform hỗ trợ các cơ quan, tổ chức quản lý công việc, xây dựng và theo dõi chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI). Các nền tảng này hướng tới hỗ trợ hoạt động quản trị và cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Theo ông Lê Hồng Việt, hạ tầng công nghệ có chủ quyền trở thành công cụ thiết yếu để các quốc gia phát triển năng lực số. Ảnh: Lưu Quý.
Theo ông Lê Hồng Việt, hạ tầng công nghệ có chủ quyền trở thành công cụ thiết yếu để các quốc gia phát triển năng lực số. Ảnh: Lưu Quý.

Đưa nền tảng số vào các hoạt động thực tiễn

Trong bài trình bày, đại diện FPT chia sẻ ba trường hợp ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe, quản lý công việc và tiếp cận năng lực tính toán AI.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, ông Lê Hồng Việt chia sẻ về việc FPT Long Châu kết nối với hệ thống VNeID và ứng dụng nền tảng số để hỗ trợ người dân chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình.

Theo ông Lê Hồng Việt, Kyta Platform đang được ứng dụng tại Bộ Nội vụ và Tòa án nhân dân tối cao. Hệ thống AI hỗ trợ xây dựng, quản lý KPI của công chức, theo dõi mức độ hoàn thành công việc và đưa ra gợi ý thực hiện. Nền tảng còn hỗ trợ tự động phân chia và gợi ý công việc.

Về hạ tầng AI, FPT AI Factory đang cung cấp khoảng 43 dịch vụ AI trên nền tảng điện toán đám mây cho khoảng 18.000 kỹ sư, nhà khoa học và người dùng doanh nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới. Nền tảng giúp người dùng tiếp cận năng lực tính toán để xây dựng các nền tảng AI của riêng mình. FPT đang phát triển khoảng 200 giải pháp công nghệ số. FPT cam kết đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh, thành phố và doanh nghiệp trong phát triển công nghệ số.

Trong nhiều năm qua, FPT đã đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Tập đoàn tham gia tư vấn chiến lược chuyển đổi số, triển khai các hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công; phát triển nền tảng giúp doanh nghiệp số hóa hoạt động, nâng cao năng suất; đồng thời đưa công nghệ vào các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục. FPT tiếp tục đầu tư hạ tầng tính toán, nền tảng dữ liệu và AI, gắn việc làm chủ công nghệ với nhu cầu chuyển đổi AI của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, đồng thời đưa các ứng dụng AI vào phục vụ người dân.

#FPT #chuyển đổi số #công nghệ #AI #dữ liệu #quốc gia số #hạ tầng công nghệ

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