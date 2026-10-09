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Khoa học

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Hàng triệu tấn tro xỉ nhiệt điện được xử lý ra sao?

Cảnh Kỳ

TPO - Trước đây, tro xỉ nhà máy nhiệt điện là một gánh nặng rất lớn cần xử lý để bảo vệ môi trường, thời gian đó đa số tro xỉ được chôn lấp. Vài năm gần đây, lượng tro xỉ phát sinh mới cơ bản được tiêu thụ hết, số tro xỉ tồn đọng trước đó cũng đang được đào lên để tái chế thành gạch không nung và san lấp công trình.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang quản lý, vận hành 3 nhà máy nhiệt điện, với tổng công suất 3.178 MW.

Quá trình sản xuất, các nhà máy phát sinh khối lượng lớn tro xỉ và tro bay. Từ năm 2016 đến hết tháng 6/2024, khối lượng tro xỉ tồn tại ở bãi chứa của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải lên tới 3,9 triệu tấn, đa số được chôn lấp.

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Bãi chứa tro xỉ của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, vài năm gần đây, lượng tro xỉ phát sinh mới cơ bản được tiêu thụ hết.

Khoảng 2 năm trở lại đây, tro xỉ của nhà máy nhiệt được tận dụng để làm vật liệu xây dựng, chủ yếu làm gạch không nung và san lấp mặt bằng. Nhờ đó, tro xỉ của nhà máy nhiệt điện Duyên Hải có đầu ra ổn định, lượng tro xỉ phát sinh mới gần như được tiêu thụ hết.

Nhờ tro xỉ được tận dụng làm vật liệu xây dựng và vật liệu san lấp, đã góp phần giảm áp lực xử lý cho các bãi chứa của nhà máy nhiệt điện.

Ông Ngô Văn Sỹ - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cho biết, trước đây, việc tiêu thụ tro xỉ “rất căng thẳng”, gây áp lực lớn trong quá trình vận hành nhà máy.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, lượng tro xỉ phát sinh mới cơ bản đều được tiêu thụ hết, riêng 9 tháng của năm 2026, các nhà máy phát sinh hơn 1 triệu tấn tro xỉ, trong đó đã tiêu thụ đạt hơn 99,7%.

Tình hình tiêu thụ tro bay cũng tương đối ổn định. Theo ông Sỹ, mỗi ngày có hàng chục xe bồn xếp hàng chờ nhận tro bay từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải để cung cấp cho các nhà máy xi măng. Tro bay của nhà máy đã được Bộ Xây dựng chứng nhận hợp quy, đáp ứng yêu cầu sử dụng trong sản xuất bê tông, vữa xây và xi măng.

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Phương tiện vào tiếp nhận tro bay tại nhà máy nhiệt điện Duyên Hải.

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải hiện còn khoảng 3,7 triệu tấn tro xỉ được chôn lấp những năm trước đang tồn đọng tại bãi chứa.

Số tro xỉ này công ty đã ký hợp đồng tiêu thụ thường xuyên với các nhà thầu, đến nay đã xuất bán hơn 313.000 tấn, chủ yếu phục vụ sản xuất gạch không nung và san lấp công trình.

Tro xỉ trong bãi chứa nhà máy nhiệt điện Duyên Hải cũng được Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) chứng nhận hợp chuẩn, được sử dụng làm vật liệu san lấp.

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#tro xỉ #nhiệt điện #Duyên Hải #tiêu thụ #vật liệu xây dựng #gạch không nung #xây dựng

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