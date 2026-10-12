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Cầu đi bộ gần 1.000 tỷ đồng qua sông Sài Gòn dự kiến hợp long ngày 21/10

Hữu Huy

TPO - Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng và dự kiến được hợp long vào ngày 21/10/2026, tùy thuộc điều kiện khí tượng thủy văn. Hiện nay, toàn bộ tổ hợp kết cấu cầu chính và hệ khung đỡ nặng khoảng 3.400 tấn đã vượt qua thử tải.

Nâng tổ hợp 3.400 tấn để kiểm tra độ ổn định

Sáng 12/10, thông tin từ công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood - nhà đầu tư cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, cho biết tổ hợp kết cấu cầu chính và hệ khung đỡ nặng khoảng 3.400 tấn đã vượt qua cuộc thử tải, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Theo kế hoạch, ngày 18/10, kết cấu vòm thép sẽ được lai dắt từ Vũng Tàu về vị trí lắp đặt, trước khi công trình dự kiến hợp long vào ngày 21/10. Công tác này được tính toán theo điều kiện thủy văn và mực nước sông Sài Gòn, với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng liên quan.

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Nguyên khối vòm thép cầu đi bộ đã thử tải thành công và sẵn sàng lai dắt về sông Sài Gòn.

Hiện nay, tại nhà máy của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng ở Vũng Tàu, kết cấu thép vòm cầu chính đã hoàn tất lắp dựng. Với hình dáng lấy cảm hứng từ lá dừa nước, vòm thép khổng lồ đang dần hiện thực hóa thiết kế kiến trúc đặc trưng của cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn.

Trước khi được đưa đến vị trí lắp đặt, toàn bộ tổ hợp gồm kết cấu cầu chính nặng khoảng 1.400 tấn và hệ khung thép nâng đỡ chuyên dụng nặng khoảng 2.000 tấn phải trải qua một cuộc thử tải đặc biệt. Việc này nhằm kiểm tra khả năng chịu lực, độ ổn định và mức độ an toàn của cả kết cấu cầu lẫn hệ khung đỡ trước khi vận chuyển và hợp long.

Để thực hiện, đơn vị thi công huy động khoảng 30 module xe vận chuyển tự hành đa trục SPMT, sử dụng hệ thống thủy lực nâng toàn bộ tổ hợp nặng 3.400 tấn lên độ cao 40 cm để các kỹ sư kiểm tra, đánh giá. Cảm biến và thiết bị quan trắc được bố trí tại những vị trí trọng yếu nhằm ghi nhận các thông số kỹ thuật của kết cấu.

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Hệ thống module nâng cầu và giá đỡ.

Sau 24 giờ thử tải và theo dõi chuyển vị, kết quả cho thấy toàn bộ tổ hợp kết cấu cầu và hệ khung đỡ ổn định, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Các thông số về độ võng và độ cứng của hệ cầu phù hợp với tính toán thiết kế, tạo cơ sở để triển khai những công đoạn tiếp theo.

Cuộc thử tải thành công đánh dấu bước tiến quan trọng của dự án, mở đường cho các giai đoạn hạ thủy, lai dắt và hợp long. Từ khu vực cảng Đông Xuyên, Vũng Tàu, đoàn lai dắt dự kiến mất khoảng hai ngày để đưa cầu về vị trí lắp đặt.

Hoàn thành khoảng 90% khối lượng

Đến nay, dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng.

Tại gói thầu XL01, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1) đã hoàn thành các hạng mục xây dựng ở hai đầu cầu dẫn. Trong khi đó, tại gói thầu XL02, các hạng mục chính gồm kết cấu cầu, cầu thang xoắn, cầu thang bộ, thang máy, bể nước cảnh quan và trạm bơm nước đã cơ bản hoàn tất.

Theo nhà đầu tư, sau khi hợp long, công trình sẽ tiếp tục được hoàn thiện các hạng mục mặt cầu, lan can, cảnh quan và tiện ích đi kèm, hướng đến hình thành không gian đi bộ và kết nối cảnh quan hai bên bờ sông.

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Công nhân đo đạc lại sau khi nâng tải phần tổ hợp kết cấu cầu chính và hệ khung đỡ.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước gắn liền với vùng đất Nam Bộ, cây cầu được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của TPHCM, nơi người dân và du khách có thể dạo bước, ngắm nhìn sông Sài Gòn và trải nghiệm thành phố từ một góc nhìn khác.

Công trình do Nutifood tài trợ, được doanh nghiệp xem là món quà dành tặng người tiêu dùng, như lời tri ân cho sự tin yêu và đồng hành trong suốt hành trình phát triển. Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ kết nối hai bờ sông mà còn bổ sung không gian công cộng, tạo thêm điểm hẹn cho người dân và du khách giữa lòng thành phố.

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#cầu đi bộ #sông Sài Gòn #dự án #hợp long #cầu thép #TP.HCM #kết nối

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