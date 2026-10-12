Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20

Trường Phong

TPO - Bày tỏ niềm tự hào khi các VĐV Thủ đô giành 15 huy chương, đặc biệt đóng góp cả 3 HCV vào thành tích của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, kết quả này tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của Hà Nội trong công tác đào tạo, phát triển thể thao thành tích cao của cả nước.

Ngày 12/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) năm 2026.

Thể thao Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt

Với việc góp 15 huy chương, trong đó có cả 3 Huy chương Vàng (HCV) của Đoàn Thể thao Việt Nam, thể thao Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, đóng góp quan trọng vào thành tích của thể thao nước nhà.

12-bi-thu-tran-dai-thang-5400.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VT.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, ASIAD là đấu trường thể thao lớn của châu lục, quy tụ những tài năng hàng đầu. Để có mặt tại đại hội và giành thành tích, mỗi VĐV phải trải qua quá trình tuyển chọn, tập luyện, thi đấu đầy thử thách, đòi hỏi ý chí, nghị lực và sự bền bỉ.

Bày tỏ niềm tự hào khi các VĐV Thủ đô giành 15 huy chương, chiếm 60% tổng số huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam, đặc biệt đóng góp cả 3 HCV, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh, kết quả này tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của Hà Nội trong công tác đào tạo, phát triển thể thao thành tích cao của cả nước.

Để tiếp tục nâng cao thành tích, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Giáo dục và Đào tạo, các xã, phường cùng cơ quan liên quan triển khai đồng bộ những giải pháp trọng tâm.

Trước hết, thành phố cần thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển các môn thể thao trọng điểm giai đoạn 2026-2045, gắn với mục tiêu tham dự các kỳ ASIAD và Olympic. Sau ASIAD 20, ngành thể thao cần đánh giá toàn diện kết quả chuyên môn, xác định thế mạnh, những hạn chế cần khắc phục để có phương án đầu tư phù hợp cho từng môn và nhóm VĐV triển vọng.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao, nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo điều kiện để HLV, VĐV tiếp cận phương pháp đào tạo tiên tiến, tăng cường tập huấn và thi đấu quốc tế. Trước mắt, Hà Nội tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đồng thời chủ động xây dựng đội ngũ kế cận cho các kỳ SEA Games, ASIAD và Olympic tiếp theo.

12-bi-thu-tang-hcv.jpg
12-bi-thu-trao-thuong.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo thành phố trao khen thưởng cho các HLV, VĐV. Ảnh: V.T.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu quan tâm hơn nữa đến đời sống, điều kiện tập luyện và tương lai nghề nghiệp của HLV, VĐV. Thành phố cần rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ dinh dưỡng, phục hồi thể lực, điều trị chấn thương và hỗ trợ tâm lý; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách. Việc học tập, trang bị kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp cũng cần được chú trọng để VĐV có sự chuẩn bị tốt sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao quần chúng, gắn với phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ ngay từ cơ sở. Hà Nội cần đẩy mạnh thể thao học đường, khai thác hiệu quả các thiết chế thể thao, sân chơi, bãi tập và không gian công cộng; khuyến khích câu lạc bộ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia phát triển phong trào, tạo nguồn VĐV kế cận cho thể thao thành tích cao.

Ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cống hiến của các HLV, VĐV

Báo cáo tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, trong tổng số 498 thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20, Hà Nội đóng góp 103 thành viên, thi đấu ở 22 môn, chiếm 20,68% lực lượng toàn đoàn. Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 HCV, 3HCB và 19 HCĐ. Trong đó, Thể thao Hà Nội đóng góp 15 huy chương, gồm 3 HCV, 1 HCB và 11 HCĐ.

Trước đó, ngày 8/10/2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký quyết định khen thưởng đột xuất 27 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20, gồm 10 HLV và 17 VĐV. Lễ tuyên dương, khen thưởng là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cống hiến của các HLV, VĐV, đồng thời tiếp thêm động lực để thể thao Hà Nội phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị lực lượng cho những đấu trường lớn…

Các HLV được khen thưởng gồm Hoàng Thái Xuân, Hoàng Đức Lương (cầu mây); Đỗ Thị Thu Hà (karate); Nguyễn Như Cường (boxing); Lê Văn Quang, Nguyễn Văn Linh (đua thuyền); Phan Quốc Vinh, Nguyễn Văn Chương (wushu); Dương Anh Quân (bắn súng) và Nguyễn Thị Bắc (điền kinh).

Trong số các VĐV được khen thưởng, có Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly (cầu mây); Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (karate); Nguyễn Thị Tâm, Lưu Diễm Quỳnh (boxing); Đinh Thị Hảo (đua thuyền); Dương Thúy Vi, Hứa Văn Đoàn (wushu)... Theo quyết định, mỗi cá nhân ngoài được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố còn được thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở theo quy định.

Xem thêm

#Hà Nội #Vận động viên #Khen thưởng vận động viên đoạt huy chương ASIAD

Cùng chuyên mục

Tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng cho hợp tác Việt – Trung

Tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng cho hợp tác Việt – Trung

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Uỷ viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế nhất trí tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng , thực hiện chức năng giám sát tối cao để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong các lĩnh vực trọng điểm.

Xử lý cán bộ nhũng nhiễu, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo...

Xử lý cán bộ nhũng nhiễu, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo...

TPO - Gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải liên thông thủ tục, dữ liệu, giảm giấy tờ, thời gian, chi phí thực chất; tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm, hạn chế rủi ro vi phạm pháp luật, xử lý cán bộ nhũng nhiễu, trục lợi, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo...

Thủ tướng Trung Quốc muốn đẩy nhanh các dự án kết nối và liên kết với Việt Nam

Thủ tướng Trung Quốc muốn đẩy nhanh các dự án kết nối và liên kết với Việt Nam

TPO - Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đề nghị hai bên đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, kết nối với các chiến lược phát triển vùng của Trung Quốc; tăng cường kết nối đường thủy, đường bộ, xây dựng cửa khẩu thông minh, khu hợp tác qua biên giới và hợp tác liên kết điện giữa hai nước.

Hà Nội tạm cấm ô tô qua cầu Xuân Mai

Hà Nội tạm cấm ô tô qua cầu Xuân Mai

TPO - Từ ngày 12/10 đến ngày 20/12/2026, Hà Nội bắt đầu tổ chức lại giao thông khu vực cầu Xuân Mai (Km 422+057, đường Hồ Chí Minh) nhằm phục vụ công tác thi công sửa chữa cầu và đường dẫn hai đầu cầu.

Cà Mau thanh tra quản lý, đăng kiểm tàu cá

Cà Mau thanh tra quản lý, đăng kiểm tàu cá

TPO - Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định thanh tra trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá và xử phạt vi phạm hành chính về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Khuyến khích đảng viên làm kinh tế: 'Đảng viên đi trước, làng nước theo sau' để phát triển đất nước

Khuyến khích đảng viên làm kinh tế: 'Đảng viên đi trước, làng nước theo sau' để phát triển đất nước

TPO - PGS.TS Lê Quốc Lý - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng, với vị thế quan trọng của kinh tế tư nhân, việc khuyến khích đảng viên làm kinh tế, làm giàu chính đáng sẽ phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau", động viên và hiệu triệu toàn dân vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển đất nước.

Phường ở Hà Nội thu hút 18.000 lượt xem một phiên livestream

Phường ở Hà Nội thu hút 18.000 lượt xem một phiên livestream

TPO - Theo thống kê bước đầu từ 10 phiên livestream của phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), các chương trình đã ghi nhận 60.800 lượt xem, 4.079 lượt tương tác, 1.899 lượt bình luận và 927 lượt chia sẻ. Trong đó, phiên “Lớp học số khơi nguồn sáng tạo” với 18.000 lượt xem, “Đêm hội trăng rằm” với 13.000 lượt xem...

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe