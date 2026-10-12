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Cử tri Đắk Lắk kiến nghị sửa đường, làm kè, gỡ vướng vùng hoạt động của tàu cá

Huỳnh Thủy

TPO - Trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, cử tri Đắk Lắk kiến nghị sớm khắc phục bất cập về giao thông, đầu tư kè chắn sóng và tháo gỡ vướng mắc trong quy định vùng hoạt động của tàu cá.

Chiều 12/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri các phường Tuy Hòa, Bình Kiến và xã Phú Hòa 1 trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dự hội nghị.

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Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt cộng đồng tại các khu phố; đồng thời, sớm triển khai việc giải tỏa, mở đường để người dân ổn định đời sống và sinh hoạt.

Cử tri cũng kiến nghị cơ quan ban, ngành sớm kiểm tra, cải tạo và sửa chữa tuyến đường giao thông khu vực cao tốc có tình trạng trượt taluy, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân, bảo đảm an toàn và hạn chế thiệt hại trong quá trình canh tác.

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Cử tri trình bày kiến nghị.

Ngoài ra, cử tri cũng mong muốn cơ quan ban ngành quan tâm đầu tư xây dựng kè chắn sóng nhằm hạn chế tác động của triều cường, sóng lớn và thiên tai, bảo vệ khu dân cư, tài sản và đời sống của người dân.

Đối với Nghị định số 41 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản, trong đó có quy định tại Điều 25 về vùng hoạt động của tàu cá đang gây khó khăn cho một bộ phận ngư dân đã đầu tư tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên từ trước, khiến hoạt động khai thác và đời sống của ngư dân gặp nhiều khó khăn. Cử tri kiến nghị Trung ương xem xét, nghiên cứu sửa đổi, điều chỉnh quy định cho phù hợp với thực tiễn, bảo đảm hài hòa giữa công tác quản lý khai thác thủy sản và điều kiện sản xuất của người dân, giúp ngư dân ổn định sinh kế.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến kiến nghị tâm huyết của các cử tri; đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề mà cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền cơ sở.

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Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội nghị.

Đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành Trung ương, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương cho hay, Đoàn Đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu, ghi nhận đầy đủ ý kiến của cử tri, tổng hợp và có văn bản kiến nghị gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, nhằm sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho biết, thời gian tới, Quốc hội sẽ tập trung thảo luận, xem xét nhiều nội dung quan trọng với khối lượng công việc lớn. Trong đó, có việc sửa đổi, ban hành nhiều luật nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết những vấn đề đặt ra từ đời sống Nhân dân.

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#Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương #Nguyễn Thanh Nghị #Đắk Lắk #cử tri #hạ tầng #thủy sản #phòng chống thiên tai

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