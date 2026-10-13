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Người lính

Ả-rập Xê-út điều tra nguyên nhân thủng lưới phòng không vì Houthi

Bình Giang

TPO - Ả-rập Xê-út đã mở cuộc điều tra để tìm lý do vì sao hệ thống phòng không của nước này không thể đánh chặn loạt tên lửa và máy bay không người lái của Houthi. Trong số các mục tiêu bị tấn công có sân bay quốc tế ở Riyadh, khiến hơn 300 người thương vong.

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Houthi sở hữu nhiều loại máy bay không người lái và tên lửa tầm xa.

Theo 2 quan chức giấu tên của Ả-rập Xê-út, kết quả điều tra ban đầu cho thấy Houthi đã phóng nhiều máy bay không người lái trước khi phóng loạt tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh.

Houthi sở hữu các loại tên lửa đạn đạo và hệ thống vũ khí tiên tiến được trang bị đầu đạn có khả năng đổi hướng trong quá trình bay, gây khó khăn cho hệ thống đánh chặn Patriot và những hệ thống phòng thủ khác mà Ả-rập Xê-út sử dụng.

Một quan chức Ả-rập Xê-út cho biết, cuộc điều tra cũng nhằm làm rõ vì sao hệ thống phòng không không đưa ra cảnh báo sớm hơn về vụ tấn công, trong đó tên lửa và máy bay không người lái của Houthi đã vượt quãng đường hơn 1.000 km để tới Riyadh.

Vụ tấn công phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của nước này, đồng thời báo hiệu bước ngoặt nguy hiểm trong cuộc xung đột Trung Đông đang lan rộng.

Liên quân do Ả-rập Xê-út dẫn đầu cho biết đã 2 lần đánh chặn và phá hủy các tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía Riyadh trong ngày 12/10. Ít nhất 3 tiếng nổ vang lên tại thành phố trong đêm cùng ngày.

Houthi sau đó tuyên bố đã tấn công sân bay King Khalid trong ngày 12/10, đồng thời cảnh báo các hãng hàng không quốc tế, rằng toàn bộ sân bay tại Ả-rập Xê-út đều không an toàn, ngoại trừ sân bay ở 2 thành phố linh thiêng của người Hồi giáo là Mecca và Medina.

“Các sự kiện trong những tuần gần đây rất nghiêm trọng. Phản ứng của chúng ta cũng phải nghiêm túc tương xứng”, Hoàng tử Abdul Aziz bin Salman - Bộ trưởng Năng lượng Ả-rập Xê-út, phát biểu tại Đại hội Năng lượng Dầu mỏ thế giới ở Riyadh cùng ngày.

Ả-rập Xê-út muốn Mỹ trực tiếp can dự vào cuộc chiến chống Houthi. Washington hỗ trợ thông tin tình báo, xác định mục tiêu và lập kế hoạch cho chiến dịch tiến công do Riyadh dẫn đầu, nhưng đến nay vẫn chưa trực tiếp không kích lực lượng được Iran hậu thuẫn.

Mỹ can thiệp có thể dẫn đến việc Houthi tìm cách phong tỏa eo Bab el-Mandeb ở phía nam Biển Đỏ, đe doạ dòng chảy dầu mỏ từ vịnh Ba Tư.

Ngày 12/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã điện đàm với Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman, nhưng không tiết lộ chi tiết cuộc trao đổi. Ông cũng nói Houthi đang “hành xử rất tồi tệ”, nhưng không cho biết Mỹ có đáp trả lực lượng này hay không.

Cuối ngày, khi được hỏi liệu Mỹ có bảo vệ Ả-rập Xê-út sau các cuộc tấn công của Houthi hay không, ông Trump trả lời: “Các bạn sẽ sớm biết”.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran bày tỏ lo ngại về giao tranh giữa Ả-rập Xê-út và Houthi, đồng thời khẳng định Tehran sẵn sàng hỗ trợ giải quyết bất đồng.

“Chúng tôi hết sức quan ngại trước những diễn biến trên bán đảo Ả-rập. Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng sử dụng thiện chí và các kênh ngoại giao của mình để tạo điều kiện cho hai bên tiến hành đàm phán”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ.

Theo AP

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#Houthi #Arab Saudi #Ả-rập Xê-út #Chiến tranh Trung Đông #Iran

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