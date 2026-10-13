Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Xét xử tài xế gây tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi tử vong: Ông nội 100 tuổi của nạn nhân đến tòa

Cảnh Kỳ - Nhật Huy

TPO - Sáng 13/10, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải trong vụ tai nạn năm 2024 làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung được đưa đến phiên tòa.
tp_trung-1.jpg
Từ sáng sớm, phía người nhà bị hại - Nguyễn Ngọc Bảo Trân có đông người đến trước trụ sở tòa án.
tp_trung-6.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) là tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024, làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong. Trung bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
tp_trung-3.jpg
tp_trung-9.jpg
Gia đình nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân có cả ông nội đến dự, ông năm nay 100 tuổi.
tp_trung-11.jpg
Bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân) mang theo di ảnh con gái tới tòa.
tp_trung-15.jpg
Các luật sư bảo vệ quyền lợi phía gia đình nữ sinh.
tp_trung-16.jpg
Thư ký phiên tòa phổ biến nội quy trước giờ xét xử.
tp_trung1.jpg
Gia đình bị hại theo dõi phiên tòa từ bên ngoài phòng xét xử.

Xem thêm

#Vĩnh Long #tài xế #xét xử #tai nạn giao thông #tòa

Cùng chuyên mục

Khởi tố, bắt tạm giam chủ kênh ‘Già làng Tây Nguyên’

Khởi tố, bắt tạm giam chủ kênh ‘Già làng Tây Nguyên’

TPO - Vợ chồng chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến thương hiệu sâm Ngọc Linh. Trong đó ông Đỗ Thành Tín bị bắt tạm giam, bà Dương Thị Phượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nhân viên ngân hàng lừa hơn 73 tỷ đồng với chiêu ‘đảo sổ’

Nhân viên ngân hàng lừa hơn 73 tỷ đồng với chiêu ‘đảo sổ’

TPO - Lợi dụng vị trí, chức vụ công tác và các mối quan hệ xã hội để tạo lòng tin với các bị hại, Trần Văn Trạng đưa ra thông tin gian dối là có khách hàng cần mượn tiền để vay đáo hạn ngân hàng, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Ông chủ bị bắt nhà hàng Thắng Ật hoạt động ra sao?

Thắng 'Ật’, người bị bắt giam sau xô xát trước cửa nhà hàng Cường Dê là ai?

TPO - Nguyễn Văn Thắng (SN 1989) biệt danh Thắng “Ật”, chủ một nhà hàng dê ở phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trước khi vướng vòng tố tụng, Thắng từng làm việc tại nhà hàng Cường Dê rồi tách ra mở cơ sở kinh doanh riêng cách đó khoảng 100m.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe