Xét xử tài xế gây tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi tử vong: Ông nội 100 tuổi của nạn nhân đến tòa

TPO - Sáng 13/10, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải trong vụ tai nạn năm 2024 làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong.
TPO - Nhóm nhân viên trật tự đô thị phường ở TPHCM bị truy tố về tội “Nhận hối lộ" khi nhận tiền bảo kê từ chủ quán cà phê, quán ăn và người bán hàng rong. Tuy nhiên 33 người đưa tiền cho nhóm này không bị xử lý hình sự.
TPO - Công an TP. Huế khởi tố 15 đối tượng liên quan vụ mang hung khí truy đuổi, đánh nhau trên đường, trong đó bắt tạm giam đối với 7 bị can.
TPO - Rủ người quen góp vốn kinh doanh đặc sản Đà Lạt với lời hứa chia lợi nhuận theo từng đơn hàng, L.M.H. bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của 3 người.
TPO - Vợ chồng chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến thương hiệu sâm Ngọc Linh. Trong đó ông Đỗ Thành Tín bị bắt tạm giam, bà Dương Thị Phượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
TPO - Trần Văn Đắc rủ cháu gái 13 tuổi đến một căn nhà bỏ hoang thực hiện hành vi xâm hại tình dục thì bị người thân của cháu phát hiện và trình báo công an.
TPO - Lợi dụng vị trí, chức vụ công tác và các mối quan hệ xã hội để tạo lòng tin với các bị hại, Trần Văn Trạng đưa ra thông tin gian dối là có khách hàng cần mượn tiền để vay đáo hạn ngân hàng, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.
TPO - Đột kích phòng trọ, công an phát hiện người phụ nữ mỗi ngày gọi khoảng 200 cuộc điện thoại, giả danh nhân viên bảo hiểm dẫn dụ “tích hợp thẻ bảo hiểm điện tử”, “nhận tiền an sinh xã hội” để lừa đảo.
TPO - Cơ quan công an đang xác minh làm rõ nhóm nam, nữ đánh nhau gây hỗn loạn đường phố trong đêm, xảy ra tại phường Bồ Đề, Hà Nội.
TPO - Năm thành viên trật tự đô thị ở TPHCM bị cáo buộc nhận tiền “chung chi” của các hộ kinh doanh để làm ngơ cho các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường. Cáo trạng cáo buộc tổng số tiền nhận hối lộ mà các bị can phải chịu trách nhiệm hình sự là gần 1 tỷ đồng.
TPO - Sau 2 lần điều tra, Viện KSND Tối cao đã truy tố Shark Thủy cùng bà Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch Công ty Trần Nhất) về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ; 25 bị can là cấp dưới của ông Thủy cũng bị cáo buộc tham gia lừa đảo hơn 10.000 nhà đầu tư.
TPO - Sau khi bị tòa tuyên phạt trong đại án ma túy VN10, "cô tiên từ thiện" Trúc Phương và người mẫu An Tây chấp nhận bản án sơ thẩm, trong khi ca sĩ Chi Dân có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
TPO - Nguyễn Văn Thắng (SN 1989) biệt danh Thắng “Ật”, chủ một nhà hàng dê ở phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trước khi vướng vòng tố tụng, Thắng từng làm việc tại nhà hàng Cường Dê rồi tách ra mở cơ sở kinh doanh riêng cách đó khoảng 100m.
TPO - Dù có nhiều nhà thầu chào mời thực hiện gói thầu của dự án Nhà máy gang thép Lào Cai với giá từ 116 triệu USD nhưng nhóm cựu lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam vẫn phê duyệt gói thầu 160 triệu USD, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 241 tỷ đồng.
TPO - Sau 2 lần đưa vụ án ra xét xử nhưng đều hoãn vì các lý do khác nhau, ngày mai (13/10), TAND khu vực 4 - Vĩnh Long tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải trong vụ tai nạn năm 2024 làm nữ sinh 14 tuổi tử vong.
TPO - Một người phụ nữ ở Hà Nội bị khởi tố điều tra do có hành vi mang giường, chuồng chó ra chặn lối đi chung.
TPO - Tại buổi làm việc với cơ quan công an ngày 11/10, ông B.D. H. thừa nhận là người trực tiếp điều khiển chiếc ô tô kéo theo khung sắt, tấm tôn trên đường.