Xét xử tài xế gây tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi tử vong: Ông nội 100 tuổi của nạn nhân đến tòa

TPO - Sau 2 lần điều tra, Viện KSND Tối cao đã truy tố Shark Thủy cùng bà Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch Công ty Trần Nhất) về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ; 25 bị can là cấp dưới của ông Thủy cũng bị cáo buộc tham gia lừa đảo hơn 10.000 nhà đầu tư.