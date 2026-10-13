Rủ góp vốn buôn đặc sản Đà Lạt, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

TPO - Rủ người quen góp vốn kinh doanh đặc sản Đà Lạt với lời hứa chia lợi nhuận theo từng đơn hàng, L.M.H. bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của 3 người.

Ngày 12/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bà L.M.H. (SN 1983, trú phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà H. tại cơ quan công an.

Theo thông tin điều tra ban đầu, từ giữa năm 2023, bà H. rủ người quen góp vốn kinh doanh các mặt hàng đặc sản Đà Lạt, thỏa thuận chia lợi nhuận theo từng đơn hàng. Việc góp vốn chủ yếu được trao đổi qua điện thoại và tin nhắn Zalo.

Theo đó, những người góp vốn chuyển tiền vào tài khoản hoặc giao trực tiếp cho bà H. mà không lập văn bản xác nhận.

Thời gian đầu, bà H. thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi cho người góp vốn. Tuy nhiên, từ tháng 10/2023, bà H. bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối về việc thực hiện các đơn hàng lớn, có khả năng thu hồi vốn nhanh để tiếp tục huy động tiền từ những người khác.

Theo cơ quan công an, số tiền nhận được sau đó được bà H. sử dụng để trả gốc, lãi cho những người góp vốn trước và chi tiêu cá nhân. Bằng thủ đoạn trên, bà H. bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của 3 bị hại.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.