Huế khởi tố 15 đối tượng hỗn chiến trên đường phố

TPO - Công an TP. Huế khởi tố 15 đối tượng liên quan vụ mang hung khí truy đuổi, đánh nhau trên đường, trong đó bắt tạm giam đối với 7 bị can.

Ngày 12/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Huế cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong đó, 7 bị can bị bắt tạm giam, 8 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nhóm 15 đối tượng gây náo loạn đường phố tại Huế bị khởi tố. Ảnh CACC

Theo điều tra ban đầu, trước đó, Nguyễn Văn Hợp (SN 2006, trú phường Thuận Hóa, TP. Huế) bị một nhóm thanh niên chưa rõ lai lịch rượt đuổi, đánh tại khu vực cầu vượt Thủy Dương, phường Thanh Thủy.

Sau đó, Hợp rủ thêm 3 người, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô tốc độ cao qua nhiều tuyến đường để tìm nhóm đã đánh mình.

Bảy đối tượng bị bắt tạm giam. Ảnh CACC

Khi đến nút giao đường Nguyễn Công Duẩn và Trần Duy Hưng, nhóm của Hợp gặp một nhóm thanh niên tụ tập giữa đường. Cho rằng đây là nhóm từng đánh mình, Hợp cùng những người đi theo lao vào tấn công.

Hai nhóm sau đó dùng hung khí truy đuổi, đánh chém nhau qua nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự và đe dọa an toàn của người đi đường.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Huế khẩn trương xác minh, truy xét những người liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.