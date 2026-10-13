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Bé gái tử vong tại bệnh viện sau mũi tiêm

Tiền Lê

TPO - Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo thành lập hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân một bệnh nhi 34 tháng tuổi tử vong sau khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai).

Ngày 13/10, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo bệnh viện thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị và làm rõ nguyên nhân vụ việc một bệnh nhi 34 tháng tuổi tử vong sau khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai).

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, bệnh nhi T.N.T.D. (nữ, 34 tháng tuổi) nhập viện lúc 8h ngày 12/10, trong tình trạng sốt cao, ho có đàm kéo dài 4 ngày. Bệnh nhi được chẩn đoán ban đầu là viêm tiểu phế quản cấp, điều trị hạ sốt và chuyển Khoa Nhi theo dõi.

Đến 9h cùng ngày, khoảng 4 phút sau tiêm thuốc, bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng đau bụng, môi tái, vã mồ hôi, tay chân lạnh và giảm ôxy máu. Các bác sĩ nhanh chóng triển khai cấp cứu, huy động bác sĩ hồi sức hỗ trợ và chuyển bệnh nhi đến khoa hồi sức để tiếp tục điều trị.

Tại đây, bệnh nhi được đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc cấp cứu và ép tim ngoài lồng ngực. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, bệnh nhi tử vong lúc 11h55 cùng ngày.

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Bé gái trong vụ việc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn thực hiện kiểm thảo tử vong, thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh nhằm đánh giá toàn bộ quá trình tiếp nhận, xử trí, chẩn đoán, điều trị và xác định nguyên nhân tử vong.

Sở Y tế cũng yêu cầu bệnh viện phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình bệnh nhi.

Theo thông tin từ lãnh đạo bệnh viện, cơ quan công an đã niêm phong các loại thuốc được sử dụng trong quá trình điều trị để phục vụ công tác điều tra, xác minh. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên, một số thông tin được đăng tải trên các trang mạng xã hội trong khi chưa làm rõ nguyên nhân vụ việc đã và đang khiến nhiều người dân hoang mang.

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#Gia Lai #Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn #tử vong #tiêm thuốc #điều tra #bệnh nhi #nguyên nhân #bé gái #thiếu trách nhiệm

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