MAGGI ra mắt sản phẩm dành riêng cho nồi chiên không dầu tại Việt Nam

Nồi chiên không dầu đã có sẵn trong bếp. Gà, cá hay thịt cũng nằm chờ trong tủ lạnh. Thế nhưng, đến khi bắt tay vào làm, nhiều người vẫn gặp một câu hỏi khá quen: Làm sao để món chiên vừa nhanh gọn, ít dầu mỡ mà lớp vỏ vẫn giòn ngon như mong đợi?

Đây có lẽ là tâm trạng chung của không ít người mê món chiên nhưng lại ngại bày biện. Nồi chiên không dầu giúp việc nấu nướng nhẹ nhàng hơn đáng kể, nhưng để có lớp vỏ giòn rụm, cách chuẩn bị quen thuộc đôi khi vẫn cần khá nhiều bước. Thấu hiểu nhu cầu đó, MAGGI lần đầu giới thiệu sản phẩm bột chiên dành riêng cho nồi chiên không dầu, giúp rút gọn phần tẩm bột để những món chiên quen thuộc, ít dầu mỡ dễ dàng xuất hiện trên bàn ăn hơn.

MAGGI lần đầu giới thiệu sản phẩm bột chiên dành riêng cho nồi chiên không dầu

Từ 4 công đoạn, giờ chỉ còn 2 bước

Làm món chiên theo cách quen thuộc không quá khó, nhưng riêng phần tẩm bột đã có kha khá công đoạn: pha bột chiên giòn với nước hoặc trứng, nhúng nguyên liệu, phủ thêm bột chiên xù rồi mới đem chiên. Chưa kể, nhiều người còn chọn cách chiên ngập dầu, vốn sử dụng nhiều dầu mỡ và không tốt cho sức khỏe nếu dùng thường xuyên.

Vào những ngày thong thả, các bước này có thể không thành vấn đề. Nhưng sau một ngày làm việc bận rộn, chỉ nghĩ đến cảnh phải chuẩn bị nhiều loại bột, thêm bát đĩa và dọn dẹp sau khi nấu cũng đủ khiến không ít người chùn bước.

Với Bột chiên MAGGI dành riêng cho nồi chiên không dầu, quá trình chuẩn bị được rút gọn còn 2 bước: lăn phủ nguyên liệu vào bột, sau đó cho vào nồi chiên không dầu. Người dùng không cần pha thêm nước hoặc trứng, cũng không phải chuẩn bị riêng một lớp bột chiên xù.

Mỗi gói có định lượng 40g, phù hợp cho khoảng 8 cánh gà khúc giữa tương đương với 250g gà cho mỗi lần chế biến. Nếu chỉ muốn làm một phần gà, cá hoặc thịt cho bữa cơm gia đình, người dùng có thể sử dụng trọn gói mà không cần mất thời gian cân đong.

Bột chiên MAGGI dành riêng cho nồi chiên không dầu, quá trình chuẩn bị được rút gọn còn 2 bước: lăn phủ nguyên liệu vào bột, sau đó cho vào nồi chiên không dầu

Phần chuẩn bị có thể hoàn tất trong khoảng 5 phút. Khoảng thời gian này đặc biệt có ý nghĩa vào những hôm vừa về đến nhà, bụng đã réo nhưng đầu óc không còn muốn nghĩ xem tối nay nên ăn gì. Chỉ cần lấy nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, tẩm bột rồi cho vào nồi, món chiên đã sẵn sàng để bắt đầu chế biến.

Nồi chiên không dầu vốn giúp việc làm món chiên trở nên thuận tiện hơn. Nay, với phần tẩm bột được rút gọn, chuyện thêm một món gà chiên, cá chiên hay thịt chiên vào bữa cơm cũng nhẹ nhàng hơn đáng kể.

Ít công đoạn hơn không có nghĩa món ăn phải bớt hấp dẫn. Bởi với món chiên, phần bột vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên lớp vỏ bên ngoài.

Bột chiên dành riêng cho nồi chiên không dầu MAGGI giúp bữa ăn gia đình nhanh chóng tiện lợi nhưng vẫn ngon miệng

Bột chiên MAGGI dành riêng cho nồi chiên không dầu kết hợp bột chiên xù, ngũ cốc và bột phô mai, hỗ trợ tạo lớp vỏ giòn rụm, đồng thời giữ được độ mềm ngon của nguyên liệu bên trong.

Nhờ vậy, những nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp như ức gà, má đùi gà lọc xương, thịt ba chỉ, cá basa hay cá lóc đều có thể trở thành một món chiên hấp dẫn mà không cần công thức quá cầu kỳ.

Thêm cảm hứng cho những bữa cơm nhà

Sản phẩm gồm hai hương vị, phù hợp với nhiều khẩu vị và thực đơn khác nhau. Vị Truyền thống mang hương vị quen thuộc, dễ kết hợp với các món thịt, cá; trong khi Vị Phô mai có vị thơm béo, đậm đà, mang đến trải nghiệm mới mẻ hơn cho món chiên.

Chỉ cần thay đổi hương vị bột chiên, những nguyên liệu quen thuộc như thịt gà hay cá cũng có thể trở thành một món ăn khác mà không cần điều chỉnh nhiều trong cách chế biến.

Sản phẩm nhận được sự tin dùng của các thương hiệu nồi chiên không dầu như Tefal, Lock&Lock và Philips, góp phần mang đến thêm lựa chọn cho người dùng yêu thích phương pháp chế biến này.

Với hai lựa chọn hương vị cùng cách sử dụng tiện lợi, sản phẩm giúp người dùng linh hoạt biến tấu thực đơn và tạo thêm cảm hứng cho những bữa cơm nhà, kể cả trong những ngày bận rộn.