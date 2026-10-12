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Giải trí

Dàn nghệ sĩ Việt cùng nhau 'kể' những chương bản lĩnh

P.V

Đằng sau những cột mốc rực rỡ của Tóc Tiên, Ưng Hoàng Phúc hay (S)TRONG Trọng Hiếu là những thời điểm từng hoài nghi và đứng trước lựa chọn dừng lại hay bước tiếp. Chính qua những lần không bỏ cuộc ấy, mỗi người nhận ra “mãnh hổ” bên trong mình mạnh mẽ hơn họ từng nghĩ.

Phía sau hào quang: Lựa chọn đối diện với những khoảng lặng chông chênh

Giữa vô vàn ngã rẽ và thăng trầm của sự nghiệp, ranh giới giữa việc dừng lại hay đi tiếp đôi khi chỉ cách nhau một khoảnh khắc quyết định. Dưới ánh đèn rực rỡ, khán giả thường chỉ nhìn thấy những chiến tích và ánh hào quang. Thế nhưng, phía sau đó thường tồn tại những khoảng lặng, những hoài nghi tự thân mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng phải đối mặt. Thay vì dừng lại trước áp lực, nhiều nghệ sĩ Việt đã chứng minh rằng: Bản lĩnh không phải là chưa từng vấp ngã, mà là sự kiên định để tiếp tục tiến bước về phía trước.

Đối với những người làm nghệ thuật mà nói, câu chuyện loay hoay tìm lại ngọn lửa đam mê dường như trở thành mẫu số chung. Đó là khoảnh khắc một Ưng Hoàng Phúc ở tuổi 45, đối diện với những cơn đau do chấn thương, hay cả giai đoạn hoạt động không còn sôi nổi và từng đứng trước quyết định khép lại hành trình ca hát. Là khoảng thời gian Tóc Tiên - người sở hữu bề dày hơn 20 năm tuổi nghề, đi tìm lại “sự lấp lánh” trên sân khấu. Dù chưa bao giờ đánh mất sự chuyên nghiệp, nhưng niềm vui thuần khiết và cảm giác hạnh phúc thăng hoa khi trình diễn trong cô đã có lúc dần phai nhạt. Hay như (S)TRONG Trọng Hiếu, sau hơn một thập kỷ theo đuổi âm nhạc, cũng không tránh khỏi những phút giây nghi ngờ bản thân, tự hỏi liệu mình có đủ sức vượt qua những giới hạn phía trước.

Dàn nghệ sĩ Việt cùng nhau 'kể' những chương bản lĩnh ảnh 1

Chỉ khi bước tiếp, ta mới biết “mãnh hổ ” trong mình mạnh mẽ đến đâu

Cả ba nghệ sĩ, khi đối diện với thời điểm khó khăn nhất, đều đã lựa chọn tiếp tục tiến bước thay vì dừng lại. . Những trải nghiệm ấy đã giúp họ dần nhận ra sức mạnh của “mãnh hổ” trong chính bản thân mình.

Đối với Ưng Hoàng Phúc, dù là một nghệ sĩ thâm niên, cũng đã có những giây phút anh chần chừ khi đối mặt với những giai đoạn sự nghiệp không như kỳ vọng. Nhưng thay vì buông xuôi trước khó khăn, Ưng Hoàng Phúc chọn đối diện, gạt bỏ cái tôi để tiếp nhận mọi ý kiến và không ngừng lột xác. Bản lĩnh đã giúp anh kiên quyết không bỏ cuộc, bởi anh nhận ra rằng: nếu dừng lại, anh sẽ không bao giờ biết mình có thể tiến xa và cống hiến mạnh mẽ đến đâu.
Đối với Ưng Hoàng Phúc, dù là một nghệ sĩ thâm niên, cũng đã có những giây phút anh chần chừ khi đối mặt với những giai đoạn sự nghiệp không như kỳ vọng. Nhưng thay vì buông xuôi trước khó khăn, Ưng Hoàng Phúc chọn đối diện, gạt bỏ cái tôi để tiếp nhận mọi ý kiến và không ngừng lột xác. Bản lĩnh đã giúp anh kiên quyết không bỏ cuộc, bởi anh nhận ra rằng: nếu dừng lại, anh sẽ không bao giờ biết mình có thể tiến xa và cống hiến mạnh mẽ đến đâu.
Đứng trước băn khoăn về hành trình sự nghiệp phía trước, Tóc Tiên không giấu được những giây phút chần chừ. Nhưng thay vì để sự hoài nghi kìm hãm hay dậm chân tại chỗ, cô chọn cách làm mới bản thân. Bằng bản lĩnh dám thay đổi, từ chối vùng an toàn để dấn thân vào thử thách “Chị Đẹp Đạp Gió 2024”, cô đã thành công đánh thức lại “lửa nghề”. Giờ đây, chính tinh thần bản lĩnh tiến bước ấy tiếp tục trở thành ngọn hải đăng dẫn lối Tóc Tiên để cô kiêu hãnh vươn ra biển lớn, tự tin đại diện cho “thanh âm nước nhà” tại đấu trường quốc tế Eurovision Song Contest Asia.
Đứng trước băn khoăn về hành trình sự nghiệp phía trước, Tóc Tiên không giấu được những giây phút chần chừ. Nhưng thay vì để sự hoài nghi kìm hãm hay dậm chân tại chỗ, cô chọn cách làm mới bản thân. Bằng bản lĩnh dám thay đổi, từ chối vùng an toàn để dấn thân vào thử thách “Chị Đẹp Đạp Gió 2024”, cô đã thành công đánh thức lại “lửa nghề”. Giờ đây, chính tinh thần bản lĩnh tiến bước ấy tiếp tục trở thành ngọn hải đăng dẫn lối Tóc Tiên để cô kiêu hãnh vươn ra biển lớn, tự tin đại diện cho “thanh âm nước nhà” tại đấu trường quốc tế Eurovision Song Contest Asia.

Dàn nghệ sĩ Việt cùng nhau 'kể' những chương bản lĩnh ảnh 4

Còn với (S)TRONG, những lần hoài nghi về bản thân cũng từng khiến anh do dự trước hướng đi tiếp theo. Không để điều đó cản bước, anh chọn rời khỏi những giới hạn quen thuộc và bắt đầu một hành trình mới. Sự thay đổi táo bạo này trở thành bệ phóng để anh vươn lên mạnh mẽ. Càng nhiều thử thách, anh càng kiên định tiến bước trên một hành trình hoàn toàn mới.

Xuyên suốt chặng đường của ba nghệ sĩ, Tiger Beer đã tìm thấy và kết nối họ bằng một tinh thần chung: Bản lĩnh không chỉ xuất hiện ở những cột mốc lớn, mà còn được bồi đắp qua mỗi lần vượt qua hoài nghi, chọn bước tiếp và nhận ra mình mạnh mẽ hơn từng nghĩ.

Lan tỏa tinh thần bản lĩnh tiến bước

Từ câu chuyện của mình, tinh thần bản lĩnh của Tóc Tiên, Ưng Hoàng Phúc và (S)TRONG Trọng Hiếu đang tạo nên một làn sóng truyền cảm hứng mạnh mẽ trên mạng xã hội cùng hoạt động trải nghiệm tạo video AI “Mãnh Hổ” cùng Tiger Beer. Thông qua hoạt động, dàn nghệ sĩ không chỉ “kể” về những chương bản lĩnh của chính mình mà còn trực tiếp truyền cảm hứng, khích lệ hàng triệu khán giả cùng chung tay chia sẻ hành trình bản lĩnh tiến bước của riêng họ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, bản lĩnh không phải là ta đã đi được bao xa, mà là còn ở những lần vẫn chọn bước tiếp dù từng chần chừ, hoài nghi chính mình. Hãy nâng ly ghi nhận mọi nỗ lực thầm lặng của chính mình mỗi ngày, bởi “Mãnh hổ trong bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ”. Đánh thức bản lĩnh!”.

Tham gia tạo video “Mãnh hổ” ngay tại đường link này: https://bit.ly/DanhThucBanLinh_Template

#nghệ sĩ Việt #bản lĩnh #hành trình #thử thách #truyền cảm hứng #sức mạnh nội tại #Tiger Beer

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