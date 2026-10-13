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Hoa hậu

Cô gái nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

Nguyễn Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - Phạm Vân Hà, Mai Thị Yến Nhi, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Lê Phương Nghi và Tạ Thị Hoa thực hiện thử thách chụp hình ở bể bơi và trên bãi biển. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của các cô gái khi bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

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Sau chung khảo tối 10/10, Top 25 chia thành bốn đội để tham gia thử thách của vòng chung kết.
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Phạm Vân Hà, Mai Thị Yến Nhi, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Lê Phương Nghi và Tạ Thị Hoa thực hiện phần chụp hình tại bể bơi và trên bãi biển. Từ những bước trình diễn trên sân khấu chung khảo, các cô gái chuyển sang thể hiện biểu cảm, cách tạo dáng trước ống kính.
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Mỗi thí sinh lựa chọn ba phụ kiện để sử dụng trong thử thách. Kính mát, mũ, hoa cài tóc trở thành những món đồ giúp các cô gái thể hiện ý tưởng cho phần chụp hình. Sau chung khảo, Phạm Vân Hà là thí sinh 18 tuổi duy nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Nhiếp ảnh gia Trương Gia Huy lưu ý thí sinh về nụ cười, đồng thời nhắc các cô gái chủ động tạo dáng. Thử thách đòi hỏi họ vận dụng những kỹ năng đã được hướng dẫn trong thời gian ở nhà chung.
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Tạ Thị Hoa bày tỏ niềm vui khi tiến sâu hơn và tiếp tục hành trình chinh phục vương miện. Sau đêm thi, cô nạp lại năng lượng, chuẩn bị tinh thần cho chặng đường phía trước.
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“Em vui khi được vào Top 25 nhưng cũng nhắc bản thân phải cố gắng hơn. Với thử thách chụp hình, em muốn chủ động thử những cách tạo dáng mới, lắng nghe góp ý để biết mình cần sửa ở đâu. Em mong khi nhìn lại từng phần thi, em có thể thấy mình tiến bộ”, Nguyễn Thục Uyên Nhi nói.
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Uyên Nhi là Hoa khôi Báo chí - Press Beauty 2023. Cô vừa tốt nghiệp ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô theo học song song bằng ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương.
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Các thí sinh khoe vóc dáng trong trang phục cocktail, chủ động tạo dáng trước ống kính ở thử thách mới.
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Là Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025, Lê Phương Nghi không xem hành trình của mình là cuộc đua để trở nên hoàn hảo. Cô muốn vượt qua giới hạn bản thân, trưởng thành trong suy nghĩ và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.
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Phương Nghi sở hữu IELTS 7.5, chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5 và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp chi hội năm 2025. Ngoài ra, cô tích cực tham gia hoạt động cộng đồng và dự án giáo dục, thiện nguyện.
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Mai Thị Yến Nhi cho biết cô rất vui vì vượt qua vòng chung khảo, đã hết mệt và sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo.
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Cô sở hữu chiều cao 1,73 m, là Á khôi Đại học Đồng Nai. Yến Nhi có bốn năm gắn bó nghề vũ công. Cô cho biết việc tập nhảy giúp rèn sức khỏe, sự bền bỉ, khả năng làm chủ sân khấu.
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Tại vòng chung kết, Đặng Thị Ngọc Lan mang theo nỗi nhớ những người bạn vừa dừng bước. Sau gần hai tháng cùng sinh hoạt, tập luyện, việc chia tay khiến cô khóc nhiều trong hai ngày sau chung khảo. Trước khi ra về, các chị động viên Ngọc Lan tiếp tục cố gắng.
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Đặng Thị Ngọc Lan sinh năm 2007 đến từ Hà Nội. Cô theo học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của Học viện Ngân hàng. Người đẹp có khả năng viết thư pháp.

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