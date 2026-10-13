Cô gái nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Phạm Vân Hà, Mai Thị Yến Nhi, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Lê Phương Nghi và Tạ Thị Hoa thực hiện thử thách chụp hình ở bể bơi và trên bãi biển. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của các cô gái khi bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Với 53 thí sinh, khán đài kín 3.000 người và chương trình kết hợp nhan sắc, âm nhạc, chất liệu văn hóa, chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến đêm diễn hoành tráng tại Đồ Sơn. Thành phố Hải Phòng hiện diện trong nhiều tiết mục, hiệu ứng hình ảnh và thông điệp tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam.
TPO - Tác giả của mỗi câu hỏi được lựa chọn sử dụng trong phần thi ứng xử tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam sẽ được nhận phần thưởng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận. Thời gian tiếp nhận câu hỏi từ ngày 11/10 đến hết 6/11/2026.
TPO - Hai ngày sau đêm chung khảo, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bốc thăm chia đội, chuẩn bị cho thử thách mới ở vòng chung kết.
TPO - Từ những màn trình diễn ấn tượng đến giây phút công bố 25 thí sinh bước vào Chung kết, Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, ghi dấu hành trình chinh phục vương miện của các người đẹp.
TPO - Ngày 12/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào hoạt động đầu tiên của vòng chung kết. Các cô gái xuất hiện đầy sức sống và thực hiện thử thách tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, TP Hải Phòng).
TPO - Cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ người đẹp, chất lượng thí sinh được giám khảo đánh giá cao và sân khấu hướng biển kín 3.000 khán giả tạo nên sức hút của đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Với 25 gương mặt vào chung kết, hành trình “Miền Hương Sắc” bước sang chặng mới.
TPO - Từ TPHCM, Đà Nẵng, Phú Thọ nhiều gia đình vượt đường xa đến Hải Phòng cổ vũ thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Phụ huynh chia sẻ sau hai tháng họ bất ngờ trước sự trưởng thành của con gái.
TPO - Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh bất ngờ khi có thí sinh mặc lại váy của cô để "lấy vía" trong đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Trúc Linh thấy xúc động khi hình ảnh của cô trong nhiệm kỳ đã truyền cảm hứng cho thí sinh.
TPO - Dừng bước ở đêm chung khảo, Dương Quỳnh Trang cảm ơn ban tổ chức vì đã cho cô hành trình đáng nhớ. Cô và nhiều thí sinh chia tay cuộc thi đã gửi lời chúc may mắn tới 25 thí sinh được bước tiếp. Với Quỳnh Trang và các thí sinh phải dừng chân, hành trình ở Hoa hậu Việt Nam 2026 là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi thanh xuân, giúp họ trưởng thành hơn.
TPO - Đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 đưa khán giả qua nhiều miền văn hóa trên những tà áo dài, đồng thời ghi nhận sự trưởng thành của 53 cô gái sau hai tháng trải nghiệm. Cùng với vẻ đẹp hình thể là sự hiểu biết, cách ứng xử và thái độ chân thành - những điểm cộng của thí sinh được giám khảo chú trọng. Những yếu tố ấy góp phần làm nên nét riêng của mỗi thí sinh trong một cuộc đua nhan sắc.
TPO - Từ 53 thí sinh, Ban giám khảo chọn ra 32 gương mặt bước vào phần thi trang phục dạ hội tại chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Những bộ cánh lộng lẫy giúp các cô gái trở nên kiêu sa hơn trên sân khấu.
TPO - Các cô gái lo lắng, hồi hộp nhưng cũng tràn đầy hào hứng trong lúc đứng chờ đến tiết mục đồng diễn tại chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Trước khi tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh được đội ngũ trang điểm và làm tóc chuyên nghiệp chăm chút diện mạo, tôn lên những đường nét thanh tú, vẻ đẹp riêng cùng thần thái rạng rỡ.
TPO - 53 cô gái hoa hậu đã có màn trình diễn bikini quyến rũ và tràn đầy năng lượng trong đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân cho biết Ban giám khảo có sự đồng thuận cao trong việc lựa chọn top 25 thí sinh vào vòng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Giám khảo, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng bất ngờ với những màn thể hiện của các thí sinh trong đêm chung khảo diễn ra tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng tối 10/10.
TPO - “Dù đi tiếp hay dừng lại, chúng ta vẫn luôn là chị em, những người bạn. Những kỷ niệm trong hai tháng ở nhà chung sẽ theo chúng ta suốt cuộc đời”, thí sinh Vũ Thị Khánh Vi chia sẻ sau đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng.