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Hoa hậu

Thử thách đầu tiên của 25 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026

Nguyễn Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - Hai ngày sau đêm chung khảo, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bốc thăm chia đội, chuẩn bị cho thử thách mới ở vòng chung kết.

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Sáng 12/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia hoạt động đầu tiên của vòng chung kết tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng.
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Mai Thị Yến Nhi cho biết cô đã hết mệt sau đêm Chung khảo ngày 10/10, vui vì được đi tiếp và sẵn sàng đón nhận các thử thách. Khoảnh khắc khiến cô nhớ nhất là màn trình diễn cùng ca sĩ Will, với hiệu ứng ánh sáng và pháo hoa trên sân khấu.
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Có thế mạnh nhảy múa, Yến Nhi dành nhiều thời gian tập luyện cùng các thí sinh, tự tập thêm ngoài giờ để chuẩn bị cho đêm thi. Sau khi được gọi tên vào Top 25, cô nhận những tin nhắn chúc mừng từ gia đình. Mẹ nhắc con gái giữ sức khỏe, đồng thời hẹn cả gia đình đến cổ vũ ở chung kết.
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Các thí sinh nhận quà từ nhà tài trợ gồm túi xách, quạt cầm tay, gấu bông và bình nước cá nhân. Sau gần hai tháng cùng tập luyện, sinh hoạt ở nhà chung, các cô gái tiếp tục đồng hành trong những nhóm mới.
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Các cô gái nhanh chóng lấy lại năng lượng sau đêm chung khảo, bắt tay vào những thử thách mới của vòng chung kết để tìm chủ nhân các danh hiệu Đại sứ. Lê Phương Nghi tự hào khi được gọi tên vào Top 25 và nôn nóng chờ các phần thi mới. Gia đình bận việc, không thể trực tiếp đến cổ vũ, nhưng cô nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng.
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Một số thí sinh háo hức, mong chờ với phần thi Đại sứ Thời trang trong chặng tiếp theo. Họ thực hiện thử thách chụp hình tại một số làng nghề, điểm du lịch nổi tiếng ở Hải Phòng.
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Nguyễn Yến Trang nhìn chặng đường phía trước như hành trình mới. Theo cô, khi vào Top 25, mỗi thí sinh cần tiếp tục cố gắng để tiến gần hơn tới ngôi vị cao nhất. Cảm giác hồi hộp khi chờ gọi tên vẫn còn nguyên trong trí nhớ Yến Trang. Trên sân khấu, cô nhìn thấy người thân ở phía cuối khu vực khán giả. Mỗi lần xuất hiện, tiếng cổ vũ của mọi người giúp cô thêm tự tin.
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Tạ Thị Hoa (SBD 618) cho biết đã nạp lại năng lượng, phấn khởi vì có thể tiếp tục hành trình chinh phục vương miện. Trong đêm chung khảo, bố mẹ và thầy cô đến cổ vũ, động viên cô tự tin, cố gắng hết mình.
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Gouband Lisa bước vào vòng chung kết với cảm xúc hạnh phúc khi được gọi tên vào Top 25.
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Với Bùi Mai Linh, cô tự hào khi được đi tiếp vào chung kết, nôn nóng chờ các phần thi mới. "Tôi đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026", Mai Linh nói.

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