Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đặt câu hỏi ứng xử chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhận thưởng 5 triệu đồng

Ngọc Ánh

TPO - Tác giả của mỗi câu hỏi được lựa chọn sử dụng trong phần thi ứng xử tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam sẽ được nhận phần thưởng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận. Thời gian tiếp nhận câu hỏi từ ngày 11/10 đến hết 6/11/2026.

Tại họp báo chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 hôm 6/10, Ban tổ chức phát động cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử cho chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Câu hỏi dự thi có độ dài không quá 100 chữ, hướng tới những vấn đề của đời sống, xã hội và thế hệ trẻ. Đây là hoạt động được Hoa hậu Việt Nam duy trì trong nhiều năm, dành cho công chúng cơ hội đóng góp câu hỏi vào phần thi ứng xử.

Theo chia sẻ từ nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - một câu hỏi hay cần gần gũi với cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện để thí sinh thể hiện tư duy, bản lĩnh và cách ứng xử.

anh.jpg
Top 25 thí sinh bước vào cuộc cạnh tranh cơ hội lọt vào Top 5 trả lời ứng xử.

Điều ban tổ chức hướng tới là những câu hỏi giúp người trả lời bộc lộ suy nghĩ, quan điểm và lựa chọn của mình trước các vấn đề, tình huống trong đời sống.

“Chúng tôi quan niệm một câu hỏi hay không phải là câu hỏi để đánh đố hay làm khó thí sinh, mà đó phải là một câu hỏi đủ gần với cuộc sống, nhưng cũng đủ để người trả lời có cơ hội thể hiện tư duy, bản lĩnh, và cách ứng xử của mình. Đôi khi chỉ vài phút trả lời cũng có thể giúp công chúng hiểu thêm nhiều điều về một thí sinh.

Qua câu trả lời, khán giả có thể biết cô gái nghĩ gì trước một vấn đề, lựa chọn điều gì khi đứng trước một tình huống và ứng xử ra sao với những điều đang diễn ra trong cuộc sống. Đó cũng là những khía cạnh mà Ban tổ chức mong muốn các câu hỏi dự thi có thể gợi mở”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Qua các mùa thi, nhiều câu hỏi do công chúng gửi về đã được sử dụng trong phần thi ứng xử tại đêm chung kết. Những đóng góp ấy đã trở thành một phần của các khoảnh khắc được chờ đợi trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam.

Mời bạn đọc BẤM VÀO ĐÂY để gửi câu hỏi dự thi. Tác giả của mỗi câu hỏi được lựa chọn sử dụng trong phần thi ứng xử tại đêm Chung kết sẽ được nhận phần thưởng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận. Thời gian tiếp nhận câu hỏi từ ngày 11/10 đến hết 6/11/2026.

Xem thêm

#Hoa hậu Việt Nam #ứng xử #câu hỏi #chung kết #giải thưởng #công chúng #câu hỏi ứng xử

Cùng chuyên mục

Bùng nổ đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Từ những màn trình diễn ấn tượng đến giây phút công bố 25 thí sinh bước vào Chung kết, Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, ghi dấu hành trình chinh phục vương miện của các người đẹp.

Toàn cảnh đêm nhan sắc rực rỡ của Hoa hậu Việt Nam 2026 bên biển Đồ Sơn

Toàn cảnh đêm nhan sắc rực rỡ của Hoa hậu Việt Nam 2026 bên biển Đồ Sơn

TPO - Cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ người đẹp, chất lượng thí sinh được giám khảo đánh giá cao và sân khấu hướng biển kín 3.000 khán giả tạo nên sức hút của đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Với 25 gương mặt vào chung kết, hành trình “Miền Hương Sắc” bước sang chặng mới.

Phụ huynh ngỡ ngàng với Hoa hậu Việt Nam 2026

Phụ huynh ngỡ ngàng với Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Từ TPHCM, Đà Nẵng, Phú Thọ nhiều gia đình vượt đường xa đến Hải Phòng cổ vũ thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Phụ huynh chia sẻ sau hai tháng họ bất ngờ trước sự trưởng thành của con gái.

Dấu ấn của thành phố Hoa phượng đỏ trên tà áo dài. Ảnh: Dương Triều

Dấu ấn văn hóa định hình bản sắc Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 đưa khán giả qua nhiều miền văn hóa trên những tà áo dài, đồng thời ghi nhận sự trưởng thành của 53 cô gái sau hai tháng trải nghiệm. Cùng với vẻ đẹp hình thể là sự hiểu biết, cách ứng xử và thái độ chân thành - những điểm cộng của thí sinh được giám khảo chú trọng. Những yếu tố ấy góp phần làm nên nét riêng của mỗi thí sinh trong một cuộc đua nhan sắc.

Nét kiêu sa của 32 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026

Nét kiêu sa của 32 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Từ 53 thí sinh, Ban giám khảo chọn ra 32 gương mặt bước vào phần thi trang phục dạ hội tại chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Những bộ cánh lộng lẫy giúp các cô gái trở nên kiêu sa hơn trên sân khấu.

Điều còn lại sau những giọt nước mắt ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Khi Hoa hậu Việt Nam vượt xa khuôn khổ một cuộc thi nhan sắc

TPO - 28 thí sinh dừng bước tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được Ban tổ chức tặng hoa, một lần nữa sải bước trên sân khấu trong trang phục dạ hội. Phía sau những giọt nước mắt là tình bạn, sự trưởng thành và những trải nghiệm không phải ai cũng có được.

Lời nhắn của cô gái tốt nghiệp loại giỏi dừng bước ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Lời nhắn của cô gái tốt nghiệp loại giỏi dừng bước ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Dừng bước tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Văn Hà Phương Nhi không giấu được nỗi buồn và sự hụt hẫng. Tuy nhiên, cô khẳng định không hối tiếc về hành trình đã qua. Phương Nhi luôn tự hào về những người bạn được đi tiếp và nhắn nhủ các thí sinh hãy luôn tự tin bước về phía trước.

Khoảnh khắc như nàng thơ của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Khoảnh khắc như nàng thơ của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Trước khi tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh được đội ngũ trang điểm và làm tóc chuyên nghiệp chăm chút diện mạo, tôn lên những đường nét thanh tú, vẻ đẹp riêng cùng thần thái rạng rỡ.

Phụ huynh nói con gái thi Hoa hậu Việt Nam như học 'cao học'

Phụ huynh nói con gái thi Hoa hậu Việt Nam như học 'cao học'

TPO - Từng bất ngờ khi con gái muốn thi Hoa hậu Việt Nam, ông Đinh Văn Quân gọi thời gian ở nhà chung là “hai tháng vàng” của Quỳnh Anh và 52 thí sinh. Trong khi mẹ thí sinh Trần Xuân Khánh Linh ví hai tháng con được rèn luyện, trải nghiệm như đi học cao học.

Những cái ôm thay lời chia tay giữa các thí sinh sau hành trình cùng tập luyện, sinh hoạt và trưởng thành tại nhà chung.

Nước mắt, nụ cười sau đêm chọn 25 cô gái Hoa hậu Việt Nam

TPO - “Dù đi tiếp hay dừng lại, chúng ta vẫn luôn là chị em, những người bạn. Những kỷ niệm trong hai tháng ở nhà chung sẽ theo chúng ta suốt cuộc đời”, thí sinh Vũ Thị Khánh Vi chia sẻ sau đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng.

53 cô gái Hoa hậu Việt Nam trong màn diễn bikini rực cháy

53 cô gái Hoa hậu Việt Nam trong màn diễn bikini rực cháy

TPO - 53 cô gái tự tin khoe hình thể săn chắc, quyến rũ và kỹ năng trình diễn ấn tượng trong phần thi áo tắm tại đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ở Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng tối 10/10. Sau phần thi áo tắm, 32 thí sinh được đi tiếp vào phần thi dạ hội trước khi công bố top 25.

32 cô gái trình diễn váy dạ hội ở Hoa hậu Việt Nam 2026

32 cô gái trình diễn váy dạ hội ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Ở phần trình diễn trang phục dạ hội, một số thí sinh chọn mặc lại váy của các hoa, á hậu Việt Nam như một cách tiếp thêm động lực và sự may mắn. Có thí sinh lại đặt niềm tin vào chiếc váy do người nhà tự tay may.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe