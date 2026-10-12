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Hoa hậu

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Toàn cảnh đêm nhan sắc rực rỡ của Hoa hậu Việt Nam 2026 bên biển Đồ Sơn

Ngọc Ánh - Trạch Dương
Ảnh: Hồng Vĩnh, Như Ý, Dương Triều, Trọng Tài

TPO - Cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ người đẹp, chất lượng thí sinh được giám khảo đánh giá cao và sân khấu hướng biển kín 3.000 khán giả tạo nên sức hút của đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Với 25 gương mặt vào chung kết, hành trình “Miền Hương Sắc” bước sang chặng mới.

Đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 10/10 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, là dịp nhìn lại sự trưởng thành của 53 thí sinh sau những tháng rèn luyện và trải nghiệm.

Các phần trình diễn áo dài, áo tắm, dạ hội cho thấy khả năng thể hiện bản thân của các cô gái. Nhận xét từ giám khảo mở ra góc nhìn về tư duy, bản lĩnh và câu chuyện riêng của từng người.

Sự kết nối giữa các thế hệ hoa hậu, á hậu, dấu ấn văn hóa trong chương trình và sự hưởng ứng từ khán giả cùng góp phần định hình đêm thi mang chủ đề Miền Hương Sắc.

Sân khấu kể chuyện 'Miền Hương Sắc'

Trong đêm chung khảo ngày 10/10 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, TP Hải Phòng) chủ đề Miền Hương Sắc được thể hiện bằng sự kết hợp giữa hình ảnh sân khấu, âm nhạc và thời trang.

Hình tượng hoa sen đang nở là cảm hứng chủ đạo. Từ những khối kết cấu, các đường cong và màn hình LED cong tạo nên tổng thể mềm mại, với những lớp không gian mở rộng sang hai bên như các cánh sen.

Trên nền sân khấu ấy, 53 thí sinh cùng đưa khán giả qua những hình ảnh văn hóa của đất nước. Bộ sưu tập Dọc miền di sản của Hoa hậu, nhà thiết kế Đặng Thị Ngọc Hân bắt đầu từ nét thanh lịch Hà Nội, khai thác cảnh sắc Tây Bắc rồi chuyển sang dấu ấn mỹ thuật cung đình miền Trung và nét phóng khoáng của miền Nam Bộ. Mỗi nhóm thiết kế có sắc thái riêng, tạo sự liền mạch cho phần trình diễn.

Tiết mục Hoa đào của nghệ sĩ Hoàng Rob, kết hợp vũ đoàn Sắc Màu, góp phần dẫn dắt câu chuyện bằng âm nhạc. Vẻ mềm mại của áo dài, sự trẻ trung trong đồng diễn và phong thái của các cô gái cùng thể hiện chủ đề tôn vinh phụ nữ Việt Nam.

Những hình ảnh vùng miền ấy hội tụ tại Hải Phòng, nơi đăng cai đêm thi và cũng là điểm nhấn trong thông điệp của chương trình.

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Điểm nhấn văn hóa tại đất Cảng Hải Phòng

Trong phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - nói về Hải Phòng như một thành phố trẻ trung, năng động, tràn đầy sức sống và khát vọng vươn ra biển lớn. Nhịp phát triển hôm nay, theo ông, được bồi đắp bởi những lớp văn hóa, lịch sử lâu đời.

Ông nhắc đến truyền thống bảo vệ Tổ quốc, tinh thần lao động cùng tính cách hào hoa, phóng khoáng, trọng nghĩa tình của con người đất Cảng. Những đặc điểm ấy được đặt trong sự gặp gỡ với Miền Hương Sắc - chủ đề hướng đến người con gái Việt Nam hiện đại, có tri thức, chiều sâu văn hóa và biết trân trọng những giá trị dân tộc.

Sự gắn bó giữa Hải Phòng và Hoa hậu Việt Nam còn có những dấu mốc cụ thể. Thành phố từng có hai người đẹp đăng quang là Mai Phương năm 2002 và Nguyễn Thị Huyền năm 2004. Á hậu Vân Nhi bày tỏ niềm vui khi chung khảo được tổ chức tại quê nhà, Lưu Hiền Trinh có dịp biểu diễn trước khán giả quê hương.

Với những kết nối ấy, việc cuộc thi đến Hải Phòng mang thêm câu chuyện về vùng đất và con người. Biển Đồ Sơn là không gian gắn liền với đêm chung khảo, còn lịch sử, văn hóa và sự nhiệt thành của khán giả địa phương góp phần làm nên dấu ấn đất Cảng trong mùa thi.

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Sân khấu hướng biển Đồ Sơn, khán đài kín 3.000 người

Lựa chọn sân khấu ngoài trời hướng biển giúp chương trình có không gian cho những màn trình diễn quy mô lớn. Trong tiết mục Xinh hơn cả hoa do Will thể hiện, 53 thí sinh xuất hiện cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh, hai Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và vũ đoàn Sắc Màu. Đội hình đông người, vũ đạo và các phần di chuyển được chuẩn bị qua nhiều buổi tập.

Quy mô ấy đặt ra yêu cầu phối hợp giữa biểu diễn, ghi hình và vận hành sân khấu. Theo ban tổ chức, tất cả thí sinh đều là trung tâm của đêm chung khảo. Việc chuẩn bị góc máy, hình ảnh phát sóng hướng đến mục tiêu để mỗi cô gái có phần xuất hiện đẹp trước khán giả trực tiếp và người xem trên các nền tảng số.

Khán đài 3.000 chỗ ngồi được lấp đầy. Trong số người đến cổ vũ có những gia đình ba thế hệ, cùng băng rôn và bảng LED mang tên con, cháu. Tiếng cổ vũ gắn với từng thí sinh khiến không khí đêm thi có sự gần gũi, bên cạnh quy mô của sân khấu.

Trước đêm diễn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cùng đoàn công tác tới thăm, khảo sát công tác tổ chức. Sự quan tâm của địa phương và sự hưởng ứng từ khán giả cùng góp phần vào công tác tổ chức. Với nhiều gia đình, đây còn là dịp chứng kiến thành quả tập luyện của con, cháu trong một đêm thi quan trọng.

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Hành trình thay đổi ngoạn mục của 53 đóa hoa

Những hình ảnh tặng hoa tri ân tạo khoảng lắng trong đêm chung khảo. Cùng với phần trình diễn và kết quả tranh tài, lòng biết ơn được thể hiện như một giá trị trên hành trình các cô gái tham gia cuộc thi.

Trong phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh điều được mong chờ là sự trưởng thành của thí sinh sau những tháng cùng sống, học tập, đi và trải nghiệm qua nhiều miền đất nước. Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến là bốn trụ cột của quá trình ấy.

Những hoạt động cộng đồng, thời gian ở nhà chung và các cuộc trao đổi với giám khảo giúp mỗi người có thêm trải nghiệm để thể hiện bản thân.

Cảm xúc trong phần công bố kết quả cho thấy sự đồng hành phía sau từng cô gái. Khi Top 32 chỉ còn bốn vị trí, Nguyễn Hồng Hạ Nghi, Lê Phương Nghi, Trần Xuân Khánh Linh và Nguyễn Yến Trang được gọi tên trong tiếng cổ vũ. Người thân Yến Trang reo hò, còn nhiều khán giả chắp tay chờ đợi người mình ủng hộ có cơ hội đi tiếp.

25 thí sinh giành quyền vào chung kết, trong đó Vũ Hồng Hạnh là người được bình chọn nhiều nhất. Với 28 cô gái dừng bước, thời gian rèn luyện, những chuyến đi và hoạt động cộng đồng vẫn là trải nghiệm mang theo sau cuộc thi. Hình ảnh tri ân và sự hiện diện của gia đình góp thêm góc nhìn về hành trình ấy, bên cạnh danh sách được công bố.

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Màn trình diễn bùng nổ chưa từng thấy

Phần áo tắm thể hiện sự tự tin, hình thể và kỹ năng catwalk của 53 thí sinh. Các cô gái được chia thành bảy nhóm, mỗi người có phần trình diễn riêng trước ban giám khảo. Trong không gian sân khấu rộng, bước đi, biểu cảm và khả năng kiểm soát nhịp trình diễn đều góp phần tạo nên phong thái cá nhân.

Like an Angel do Lưu Hiền Trinh thể hiện trên nền nhạc slap house, cùng đội hình 20 vũ công, mang đến nhịp điệu sôi động. Sự kết hợp giữa âm nhạc và trình diễn nhận được hưởng ứng từ khán giả, tạo một trong những phần thi giàu năng lượng của đêm chung khảo.

Qua tập luyện, đạo diễn Lê Thiện Viễn nhận thấy những cô gái ít nói khi giao tiếp có thể thể hiện sự mạnh mẽ trong đồng diễn. Có thí sinh bộc lộ quyết tâm hướng đến danh hiệu cao nhất, có người cần thêm sự khích lệ để tự tin nói về mục tiêu. “Nhiệm vụ của tôi là tiếp cho các bạn thêm năng lượng, thêm lửa”, đạo diễn Lê Thiện Viễn chia sẻ.

Nhận xét ấy cho thấy quá trình chuẩn bị phía sau những phần thể hiện trên sân khấu. Phần áo tắm cũng là lần sàng lọc đầu tiên trong đêm, lựa chọn 32 thí sinh tiếp tục tranh tài ở phần dạ hội.

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Nối dài hành trình 'Miền Hương Sắc'

Áo dài và dạ hội đòi hỏi thí sinh điều chỉnh cách thể hiện, từ nhịp bước đến biểu cảm. Với Dọc miền di sản, chất liệu lụa mềm, đường thêu tay, nét vẽ thủ công và chi tiết đính kết tạo sự phong phú cho các thiết kế. Cách xử lý tà áo giúp mỗi cô gái thể hiện nét duyên trên cùng một nền nhạc.

Ở phần dạ hội, 32 thí sinh có cơ hội bộc lộ vẻ thanh lịch cùng kỹ năng làm chủ sân khấu. Nguyễn Yến Trang nhận được tiếng cổ vũ lớn khi xuất hiện trong thiết kế ôm sát. Trịnh Ngọc Huyền có những bước đi mềm mại, còn Nguyễn Thái Anh Thư giữ sự tự tin dù gặp chấn thương nhỏ ở cổ chân trước đêm thi. Màn song ca Em về tinh khôi của Will và Lưu Hiền Trinh tạo sắc thái dịu dàng cho phần trình diễn.

Theo dõi các cô gái, Hà Trúc Linh nhớ lại áp lực của mình khi đứng trên sân khấu một năm trước. Cô bất ngờ trước sự tiến bộ của thí sinh so với các buổi tổng duyệt.

Giám khảo Đỗ Mỹ Linh đánh giá mặt bằng năm nay đồng đều nhất trong những mùa cô từng chấm. Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn - cũng nhìn nhận việc lựa chọn người đi tiếp không dễ dàng.

Từ sự tự tin trong áo tắm đến phong thái nền nã với áo dài, dạ hội, thí sinh cho thấy khả năng thích ứng qua từng phần thi. 25 gương mặt được chọn tiếp tục chuẩn bị cho chung kết dự kiến diễn ra đầu tháng 11 tại Hải Phòng, nối dài hành trình “Miền Hương Sắc” ở đất Cảng.

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#Hoa hậu Việt Nam #Chung khảo #Hoa hậu 2026 #Hải Phòng #Nhan sắc #Văn hóa #Thí sinh

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Phụ huynh nói con gái thi Hoa hậu Việt Nam như học 'cao học'

TPO - Từng bất ngờ khi con gái muốn thi Hoa hậu Việt Nam, ông Đinh Văn Quân gọi thời gian ở nhà chung là “hai tháng vàng” của Quỳnh Anh và 52 thí sinh. Trong khi mẹ thí sinh Trần Xuân Khánh Linh ví hai tháng con được rèn luyện, trải nghiệm như đi học cao học.

Những cái ôm thay lời chia tay giữa các thí sinh sau hành trình cùng tập luyện, sinh hoạt và trưởng thành tại nhà chung.

Nước mắt, nụ cười sau đêm chọn 25 cô gái Hoa hậu Việt Nam

TPO - “Dù đi tiếp hay dừng lại, chúng ta vẫn luôn là chị em, những người bạn. Những kỷ niệm trong hai tháng ở nhà chung sẽ theo chúng ta suốt cuộc đời”, thí sinh Vũ Thị Khánh Vi chia sẻ sau đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng.

32 cô gái trình diễn váy dạ hội ở Hoa hậu Việt Nam 2026

32 cô gái trình diễn váy dạ hội ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Ở phần trình diễn trang phục dạ hội, một số thí sinh chọn mặc lại váy của các hoa, á hậu Việt Nam như một cách tiếp thêm động lực và sự may mắn. Có thí sinh lại đặt niềm tin vào chiếc váy do người nhà tự tay may.

53 tà áo dài dọc miền di sản ở chung khảo Hoa hậu Việt Nam

TPO - Tối 10/10, phần Chung khảo cuộc thi HHVN 2026 được tổ chức tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Các thí sinh tỏa sáng trong màn trình diễn áo dài. Ở từng bước đi, các cô gái mang đến nét duyên riêng cho mỗi tà áo, thể hiện thông điệp và ý nghĩa riêng biệt. Bộ sưu tập “Dọc miền di sản” là tâm huyết của Hoa hậu Việt Nam 2010, nhà thiết kế Đặng Thị Ngọc Hân.

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