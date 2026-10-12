Khi Hoa hậu Việt Nam vượt xa khuôn khổ một cuộc thi nhan sắc

TPO - 28 thí sinh dừng bước tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được Ban tổ chức tặng hoa, một lần nữa sải bước trên sân khấu trong trang phục dạ hội. Phía sau những giọt nước mắt là tình bạn, sự trưởng thành và những trải nghiệm không phải ai cũng có được.

Dừng lại có khi là sự khởi đầu mới

Đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng khép lại với 25 thí sinh được gọi tên vào vòng chung kết. 28 cô gái phải dừng bước, không ít người bật khóc khi kết quả được công bố.

Nhưng hành trình của họ không kết thúc ngay sau giây phút ấy.

Ban tổ chức dành sự tri ân, tặng hoa cho các thí sinh không đi tiếp. Trong trang phục dạ hội, họ một lần nữa sải bước trên sân khấu, đứng cạnh những người bạn đã cùng mình trải qua gần hai tháng ở nhà chung.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cùng Top 3 Hoa hậu Việt Nam và các thành viên Ban giám khảo trực tiếp lên sân khấu tặng hoa, động viên 28 cô gái phải dừng bước. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Không còn sự phân định giữa người được chọn và người dừng lại, 53 cô gái cùng chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt. Có niềm vui của người bước tiếp, có sự tiếc nuối của người phải nói lời chia tay. Sân khấu chung khảo trở thành nơi họ nhìn lại chặng đường đã qua.

Hai tháng trước, nhiều thí sinh còn là những người xa lạ, đến từ các vùng miền, có hoàn cảnh và trải nghiệm khác nhau. Họ bước vào cuộc thi với mong muốn được thử sức, khám phá. Sau những ngày cùng ăn, cùng ở, tập luyện và đi qua nhiều miền đất nước, họ dần trở nên thân thiết, thậm chí coi nhau như chị em.

Thí sinh Vũ Thị Khánh Vi bày tỏ sự biết ơn 52 người bạn đã cùng mình tạo nên hành trình đẹp tại Hoa hậu Việt Nam. “Dù đi tiếp hay dừng lại, chúng ta vẫn luôn là chị em, những người bạn. Những kỷ niệm trong hai tháng ở nhà chung sẽ theo chúng ta suốt cuộc đời”, Khánh Vi chia sẻ.

Những khoảnh khắc xúc động trong đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Với Văn Hà Phương Nhi, kết quả mang đến cảm giác buồn và hụt hẫng, nhưng không khiến cô hối tiếc về quyết định tham gia cuộc thi. Phương Nhi cho biết cô tự hào về bản thân và tất cả thí sinh đã có mặt trên sân khấu. Theo cô, mỗi người đều cho thấy phiên bản đẹp hơn của chính mình.

“Em buồn và hụt hẫng nhưng hành trang vừa qua mở ra cho em những cánh cửa phía trước. Trải nghiệm này thực sự đáng giá”, Phương Nhi nói.

Là một trong những thí sinh lớn tuổi hơn trong nhà chung, Phương Nhi tự nhận mình ở vị trí người chị cả. Bởi vậy, khi không thể bước tiếp, cô bày tỏ sự vui mừng và tự hào cho những người em được gọi tên vào chung kết.

Theo cô, giai đoạn nước rút trước chung khảo là những ngày khó khăn nhất, khi các thí sinh liên tục tập luyện, có lúc mải tập đến quên ăn, quên ngủ.

“Chúng ta đã cùng trải qua hành trình này, chúng ta biết mình đã trải qua những gì. Hãy tự hào và tự tin bước về phía trước”, Phương Nhi nhắn nhủ.

Nguyễn Diệu Chi cũng lựa chọn đón nhận kết quả với sự bình thản. Cô thừa nhận có chút buồn và hụt hẫng, nhưng không phủ nhận sự nỗ lực của bản thân.

“Em có chút buồn và hụt hẫng nhưng không sao. Em cảm ơn bản thân vì đã cố gắng hết sức, hết mình. Kết quả ra sao, em cũng chấp nhận”, Diệu Chi chia sẻ.

Sau khi kết quả chung khảo được công bố, người thân và bạn bè lên sân khấu ôm chầm lấy các thí sinh. Niềm vui, sự tiếc nuối và những giọt nước mắt hòa vào nhau trong khoảnh khắc đặc biệt. Ảnh: Hồng Vĩnh.

‘60 ngày như học cao học về trải nghiệm cuộc sống’

Nhiều bậc cha mẹ có một góc nhìn khác về cuộc thi. Họ chứng kiến con gái thay đổi từng ngày, từ những cô gái còn nhiều bỡ ngỡ đến khi tự tin bước lên sân khấu lớn.

Ông Đinh Văn Quân - bố thí sinh Đinh Thị Quỳnh Anh - gọi hai tháng ở nhà chung là “hai tháng vàng” đối với con gái và 52 thí sinh.

Theo ông Quân, trong khoảng thời gian ấy, các cô gái không chỉ học trình diễn mà còn được đi nhiều nơi, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và đời sống của người dân ở những vùng đất khác nhau.

Người thân của các thí sinh đều bất ngờ về sự trưởng thành của con gái sau hai tháng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026. Họ cảm kích sự tâm huyết, chuyên nghiệp và công bằng của Ban tổ chức cuộc thi. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Gia đình từng bất ngờ khi Quỳnh Anh bày tỏ ý định tham gia Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi con vượt qua vòng sơ khảo, người thân dần hiểu hơn về quyết tâm và những nỗ lực thầm lặng của cô.

Trong hai tháng theo dõi hành trình của con, ông Quân nhận thấy Quỳnh Anh ngày càng trưởng thành. Được có mặt tại chung khảo để cổ vũ con gái là niềm hạnh phúc của người cha.

Ông ghi nhận sự tâm huyết, chu đáo của ban tổ chức khi tạo điều kiện để thí sinh được học hỏi và trải nghiệm suốt cuộc thi.

Mẹ thí sinh Trần Xuân Khánh Linh thừa nhận ban đầu bà không đồng ý vì nghĩ con không phù hợp. Thế nhưng, sau hai tháng, bà lại bất ngờ trước sự thay đổi của con.

Điều khiến bà cảm kích không đơn thuần là việc Khánh Linh tự tin hơn hay biết cách xuất hiện trên sân khấu. “60 ngày này giống như 60 ngày học cao học về trải nghiệm cuộc sống. Tôi rất cảm kích Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam”, mẹ Khánh Linh chia sẻ.

Tại chung khảo, bà ngoại của Trần Xuân Khánh Linh có mặt để động viên cháu gái. Bà cho biết gia đình vinh dự khi Khánh Linh tham gia Hoa hậu Việt Nam và luôn nhắc cháu phải cố gắng hết sức, khắc phục những điểm còn hạn chế khi đã quyết định theo đuổi cuộc thi.

Nhiều phụ huynh chia sẻ họ trân trọng hành trình ở nhà chung, bất kể con gái có được gọi tên vào vòng chung kết hay không.

Giá trị của không chỉ nằm ở chiếc vương miện

Hoa hậu Việt Nam 2026 mang chủ đề Miền Hương Sắc, hướng đến tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam hiện đại, có tri thức, chiều sâu văn hóa và ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cuộc thi không chỉ hướng đến việc lựa chọn người xứng đáng với chiếc vương miện mà còn tạo môi trường để các cô gái rèn luyện, trưởng thành.

Bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến được thể hiện không chỉ qua các phần thi trên sân khấu mà còn trong quá trình học hỏi, trải nghiệm thực tế của thí sinh.

Những giọt nước mắt và nụ cười cùng xuất hiện trên sân khấu. Với nhiều thí sinh, điều khó nói lời chia tay nhất không chỉ là cuộc thi mà còn là những người bạn đã đồng hành suốt hai tháng. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Trong gần hai tháng, 53 cô gái có cơ hội đến những địa danh lịch sử, tìm hiểu văn hóa địa phương, tham gia hoạt động cộng đồng và học hỏi từ các chuyên gia về phong thái, kỹ năng trình diễn, giao tiếp, ứng xử. Đó cũng là những giá trị mà mỗi cô gái có thể mang theo.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong khoảnh khắc khép lại đêm chung khảo. Sau khi công bố danh sách 25 thí sinh vào Chung kết, nhà báo Phùng Công Sưởng cùng Top 3 Hoa hậu Việt Nam và các thành viên Ban giám khảo trực tiếp lên sân khấu tặng hoa, động viên 28 cô gái phải dừng bước.

Đó không phải sự bù đắp cho một danh hiệu chưa đạt được, mà là cách Ban tổ chức trân trọng hành trình của mỗi thí sinh.