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Văn hóa

Lào Cai bắn pháo hoa tại khai mạc Lễ hội Mường Lò 2026

PV

Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai sẽ có màn bắn 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp, dự kiến diễn ra lúc 21h15 ngày 16/10, ngay sau chương trình nghệ thuật.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, UBND phường Nghĩa Lộ cùng các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực sân vận động phường Nghĩa Lộ. Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm khảo sát, lựa chọn vị trí bắn phù hợp, xây dựng kế hoạch hiệp đồng, bố trí lực lượng và phương tiện, bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức. Công an tỉnh bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; Sở Y tế chuẩn bị lực lượng, phương tiện để hỗ trợ khi có tình huống phát sinh.

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Màn đại Xòe trong đêm khai mạc có sự tham gia của 2.026 người.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật gắn với màn bắn pháo hoa, phối hợp thống nhất thời điểm bắn theo diễn biến thực tế, bảo đảm chương trình diễn ra đồng bộ. Sở cũng là đầu mối vận động, tiếp nhận và quản lý nguồn kinh phí xã hội hóa phục vụ hoạt động này.

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 có chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”, khai mạc ngày 16/10 tại sân vận động Nghĩa Lộ. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch quy mô cấp tỉnh, hướng tới kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Người dân và du khách được hòa mình vào không khí lễ hội, cùng tham gia vòng Xòe, trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái Mường Lò.

Trước đó, tại cuộc họp báo chiều 6/10, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, cho biết lễ hội năm nay kết hợp bản sắc văn hóa truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Điểm nhấn của chương trình khai mạc là màn đại Xòe đoàn kết với sự tham gia của hơn 2.000 người.

Theo ông Nông Việt Yên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, việc tổ chức lễ hội hướng tới bảo tồn, phát huy giá trị cốt lõi của Nghệ thuật Xòe Thái, đặc biệt là 6 điệu Xòe cổ của người Thái Mường Lò, đồng thời từng bước xây dựng lễ hội thành sản phẩm du lịch đặc sắc thường niên của tỉnh.

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Người dân và du khách được hòa mình vào không khí lễ hội, cùng tham gia vòng Xòe, trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái Mường Lò

Lễ hội diễn ra từ ngày 15-21/10 tại Nghĩa Lộ và các địa phương lân cận, với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch như xem Xòe, sống cùng bản Thái, khám phá mùa vàng, thưởng trà Shan tuyết và tìm hiểu các hoạt động nông nghiệp, lễ hội bản địa.

Sân vận động Nghĩa Lộ có sức chứa khoảng 10.000 người. Để phục vụ đông đảo người dân và du khách, tỉnh đã chỉ đạo bố trí màn hình LED tại khu vực quảng trường và một số địa điểm trung tâm, giúp người dân theo dõi chương trình khai mạc.

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