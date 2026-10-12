Bí ẩn tháp cổ hơn nghìn năm tuổi ở Tây Ninh

Theo ông Lê Đỗ Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, niên đại chính xác của tháp Chót Mạt vẫn cần được nghiên cứu làm rõ. Một số kết quả khảo cứu cho thấy công trình có thể được xây dựng vào khoảng thế kỷ VIII, gắn với văn hóa Óc Eo. Theo hồ sơ tu bổ, tháp Chót Mạt và tháp Bình Thạnh được phát hiện lại vào năm 1886. Hiện di tích chưa có mương thoát nước ngoại vi, một số vị trí tường rào bị nứt do lún, bờ bao có nguy cơ sạt lở. Mới đây, UBND xã Thạnh Bình đã khởi công tu bổ, phục hồi di tích. Địa phương cũng đề xuất đưa tháp Chót Mạt vào tuyến du lịch liên kết các điểm di tích, danh thắng của Tây Ninh, đồng thời xây dựng sản phẩm “Tháp Chót Mạt - dấu ấn văn hóa Óc Eo tại Tây Ninh” phục vụ giáo dục di sản cho học sinh và du khách.