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Hoa hậu

Phụ huynh ngỡ ngàng với Hoa hậu Việt Nam 2026

Đỗ Quyên - Quốc Nam - Hồng Vĩnh

TPO - Từ TPHCM, Đà Nẵng, Phú Thọ nhiều gia đình vượt đường xa đến Hải Phòng cổ vũ thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Phụ huynh chia sẻ sau hai tháng họ bất ngờ trước sự trưởng thành của con gái.

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Đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 đã khép lại, nhưng với nhiều gia đình, điều đáng nhớ không chỉ là kết quả Top 25, còn là những thay đổi của con gái sau gần hai tháng ở nhà chung.
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Trong số những phụ huynh đến Hải Phòng cổ vũ, có người từng chưa muốn khi con bày tỏ mong muốn tham gia cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, hành trình học hỏi, rèn luyện và trải nghiệm của các thí sinh đã khiến họ thay đổi cách nhìn.
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Ông Cao Hồng Do - bố thí sinh Cao Trần Tú Anh - từ TPHCM ra Hải Phòng theo dõi đêm chung khảo. Ông cho biết ban đầu không ủng hộ con gái thi hoa hậu. Sau hai tháng, chứng kiến sự trưởng thành của Tú Anh, ông nhận thấy hành trình này thực sự đáng giá.
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Mẹ thí sinh Trần Xuân Khánh Linh từng có suy nghĩ tương tự. Bà không đồng ý khi con muốn thi hoa hậu vì cho rằng con không phù hợp. Thế nhưng, những câu chuyện Khánh Linh kể về các chuyến đi, hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa và những bài học kỹ năng khiến bà bất ngờ.
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Bà ví 60 ngày con gái tham gia Hoa hậu Việt Nam như một "khóa học cao học về trải nghiệm cuộc sống". Để cổ vũ Khánh Linh, hơn 20 người thân từ TPHCM, Đà Nẵng đã ra Hải Phòng. Với gia đình, được trực tiếp chứng kiến cô tự tin trên sân khấu là dấu mốc đáng nhớ.
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Không riêng gia đình Khánh Linh, nhiều thí sinh nhận được sự cổ vũ của những nhóm người thân đông đảo. Là thí sinh chủ nhà, Lưu Phương Anh có khoảng 50 người thân đến cổ vũ. Gia đình chuẩn bị băng rôn, ảnh của cô, tạo nên bầu không khí sôi động trên khán đài.
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Gia đình Nguyễn Yến Trang có hơn 30 người cùng đi xe khách đến Hải Phòng. Khi Yến Trang trở thành thí sinh cuối cùng được gọi tên vào Top 25, nhóm người thân vỡ òa, liên tục hò reo và chúc mừng.
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Dì của Yến Trang cho biết gia đình hạnh phúc khi được chứng kiến cháu gái xuất hiện trên sân khấu lớn. Theo bà cuộc thi Hoa hậu Việt Nam giúp Yến Trang trưởng thành, tự tin và chuyên nghiệp hơn.
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Bà ngoại thí sinh Đinh Diệu Anh từ Hà Nội xuống Hải Phòng để động viên cháu. Trước đó, bà thường xuyên theo dõi fanpage Hoa hậu Việt Nam, đọc báo để cập nhật hình ảnh và hoạt động của Diệu Anh cùng các thí sinh.
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Ông Đinh Văn Quân - bố thí sinh Đinh Thị Quỳnh Anh - gọi gần hai tháng con gái ở nhà chung là “hai tháng vàng”. Theo ông, những chuyến đi, hoạt động tìm hiểu văn hóa, lịch sử đã mang đến cho các cô gái nhiều bài học đáng quý.
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Bên cạnh người thân thí sinh, nhiều khán giả Hải Phòng cũng có mặt để trực tiếp theo dõi cuộc thi.
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Thúy Hiền (ảnh trái) và Nông Khánh Linh đều bày tỏ sự bất ngờ trước quy mô sân khấu, đồng thời vui khi thành phố đăng cai một sự kiện sắc đẹp lớn.
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Bạn bè, người thân lên sân khấu chia sẻ niềm vui với những thí sinh vào chung kết và an ủi các cô gái phải dừng lại.
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Đêm chung khảo khép lại bằng những khoảnh khắc xúc động.
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Sau đêm chung khảo, 25 thí sinh sẽ tiếp tục vòng Chung kết tại Hải Phòng.

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