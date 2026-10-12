Phụ huynh ngỡ ngàng với Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Từ TPHCM, Đà Nẵng, Phú Thọ nhiều gia đình vượt đường xa đến Hải Phòng cổ vũ thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Phụ huynh chia sẻ sau hai tháng họ bất ngờ trước sự trưởng thành của con gái.
TPO - Ngày 12/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào hoạt động đầu tiên của vòng chung kết. Các cô gái xuất hiện đầy sức sống và thực hiện thử thách tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, TP Hải Phòng).
TPO - Cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ người đẹp, chất lượng thí sinh được giám khảo đánh giá cao và sân khấu hướng biển kín 3.000 khán giả tạo nên sức hút của đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Với 25 gương mặt vào chung kết, hành trình “Miền Hương Sắc” bước sang chặng mới.
TPO - Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh bất ngờ khi có thí sinh mặc lại váy của cô để "lấy vía" trong đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Trúc Linh thấy xúc động khi hình ảnh của cô trong nhiệm kỳ đã truyền cảm hứng cho thí sinh.
TPO - Dừng bước ở đêm chung khảo, Dương Quỳnh Trang cảm ơn ban tổ chức vì đã cho cô hành trình đáng nhớ. Cô và nhiều thí sinh chia tay cuộc thi đã gửi lời chúc may mắn tới 25 thí sinh được bước tiếp. Với Quỳnh Trang và các thí sinh phải dừng chân, hành trình ở Hoa hậu Việt Nam 2026 là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi thanh xuân, giúp họ trưởng thành hơn.
TPO - Đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 đưa khán giả qua nhiều miền văn hóa trên những tà áo dài, đồng thời ghi nhận sự trưởng thành của 53 cô gái sau hai tháng trải nghiệm. Cùng với vẻ đẹp hình thể là sự hiểu biết, cách ứng xử và thái độ chân thành - những điểm cộng của thí sinh được giám khảo chú trọng. Những yếu tố ấy góp phần làm nên nét riêng của mỗi thí sinh trong một cuộc đua nhan sắc.
TPO - 28 thí sinh dừng bước tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được Ban tổ chức tặng hoa, một lần nữa sải bước trên sân khấu trong trang phục dạ hội. Phía sau những giọt nước mắt là tình bạn, sự trưởng thành và những trải nghiệm không phải ai cũng có được.
TPO - Dừng bước tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Văn Hà Phương Nhi không giấu được nỗi buồn và sự hụt hẫng. Tuy nhiên, cô khẳng định không hối tiếc về hành trình đã qua. Phương Nhi luôn tự hào về những người bạn được đi tiếp và nhắn nhủ các thí sinh hãy luôn tự tin bước về phía trước.
TPO - Các cô gái lo lắng, hồi hộp nhưng cũng tràn đầy hào hứng trong lúc đứng chờ đến tiết mục đồng diễn tại chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Từng bất ngờ khi con gái muốn thi Hoa hậu Việt Nam, ông Đinh Văn Quân gọi thời gian ở nhà chung là “hai tháng vàng” của Quỳnh Anh và 52 thí sinh. Trong khi mẹ thí sinh Trần Xuân Khánh Linh ví hai tháng con được rèn luyện, trải nghiệm như đi học cao học.
TPO - 53 cô gái hoa hậu đã có màn trình diễn bikini quyến rũ và tràn đầy năng lượng trong đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân cho biết Ban giám khảo có sự đồng thuận cao trong việc lựa chọn top 25 thí sinh vào vòng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Giám khảo, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng bất ngờ với những màn thể hiện của các thí sinh trong đêm chung khảo diễn ra tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng tối 10/10.
TPO - 53 cô gái tự tin khoe hình thể săn chắc, quyến rũ và kỹ năng trình diễn ấn tượng trong phần thi áo tắm tại đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ở Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng tối 10/10. Sau phần thi áo tắm, 32 thí sinh được đi tiếp vào phần thi dạ hội trước khi công bố top 25.
TPO - Ở phần trình diễn trang phục dạ hội, một số thí sinh chọn mặc lại váy của các hoa, á hậu Việt Nam như một cách tiếp thêm động lực và sự may mắn. Có thí sinh lại đặt niềm tin vào chiếc váy do người nhà tự tay may.
TPO - Tối 10/10, phần Chung khảo cuộc thi HHVN 2026 được tổ chức tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Các thí sinh tỏa sáng trong màn trình diễn áo dài. Ở từng bước đi, các cô gái mang đến nét duyên riêng cho mỗi tà áo, thể hiện thông điệp và ý nghĩa riêng biệt. Bộ sưu tập “Dọc miền di sản” là tâm huyết của Hoa hậu Việt Nam 2010, nhà thiết kế Đặng Thị Ngọc Hân.
TPO - 28 thí sinh dừng bước sau chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Trên sân khấu, nhiều cô gái bật khóc khi phải chia tay cuộc thi, khép lại hành trình với những trải nghiệm đáng nhớ ở tuổi thanh xuân.
TPO - Qua hành trình tuyệt vời cùng Hoa hậu Việt Nam 2026, 32 thí sinh vỡ òa cảm xúc được gọi tên bước vào phần trình diễn trang phục dạ hội. Top 32 Hoa hậu Việt Nam 2026 đưa khán giả vào cảm giác mềm mại, sâu lắng.