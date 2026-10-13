TPHCM 'đỏ mắt' tìm bác sĩ

TPO - Hơn chục bệnh viện, trung tâm y tế tại TPHCM đăng thông báo tuyển bác sĩ trong tháng 10, với nhu cầu trải rộng từ các chuyên khoa sâu đến tuyến y tế khu vực. Bên cạnh tăng đãi ngộ, ngành y tế đang triển khai thêm chính sách hỗ trợ để thu hút nhân lực về tuyến cơ sở và giữ chân bác sĩ trẻ.

Hàng loạt bệnh viện tuyển dụng

Nhiều bệnh viện tại TPHCM đang tuyển thêm bác sĩ trong tháng 10/2026, với nhu cầu ở nhiều chuyên khoa khác nhau.

Với nhóm bệnh viện chuyên khoa, Bệnh viện Nhi Đồng 2 có 47 chỉ tiêu tuyển dụng, trong đó cần 3 bác sĩ Mắt, 2 bác sĩ Ngoại thần kinh, 2 bác sĩ nội trú Ngoại tổng hợp và 7 bác sĩ nội trú Nội nhi. Đợt tuyển dụng này nhận hồ sơ đến ngày 15/10.

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cũng tìm bác sĩ ở nhiều lĩnh vực, từ Ngoại thần kinh, Huyết học lâm sàng, Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc đến Nhi, Mắt, Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật tim. Trong khi đó, Bệnh viện Truyền máu Huyết học có nhu cầu bổ sung nhân sự tại các vị trí chuyên môn, gồm bác sĩ và điều dưỡng.

Ở nhóm bệnh viện khu vực, Bệnh viện Lê Văn Việt có 54 chỉ tiêu xét tuyển viên chức năm 2026, trong đó có 14 chỉ tiêu bác sĩ tại nhiều khoa. Riêng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện còn thông báo tuyển 3 bác sĩ siêu âm.

Nhiều bệnh viện tại TPHCM đang tuyển thêm bác sĩ. Ảnh: Anh Nhàn

Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa Tân Phú tuyển 4 bác sĩ, gồm 2 bác sĩ Mắt và 2 bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh. Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cần 2 bác sĩ Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng,Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên tuyển 2 bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh và 2 bác sĩ Răng Hàm Mặt.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Tân Bình, Đa khoa Phú Nhuận, Đa khoa Bình Chánh, Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Trãi cũng có thông báo tuyển bác sĩ ở các vị trí khác nhau. Thời hạn nhận hồ sơ tùy từng đơn vị, có nơi nhận đến ngày 15/10, có nơi tiếp nhận đến khi đủ chỉ tiêu.

Những vị trí tuyển dụng cho thấy nhu cầu nhân lực không chỉ nằm ở các bệnh viện lớn mà còn hiện diện tại những cơ sở đảm nhiệm việc chăm sóc sức khỏe người dân ở khu vực xa trung tâm. Tuy nhiên, có chỉ tiêu tuyển dụng chưa đồng nghĩa với việc dễ tìm được người phù hợp.

Tạo cơ hội để bác sĩ trẻ gắn bó

Tại Ngày hội việc làm ngành y tế TPHCM lần thứ 4, tổ chức vào giữa tháng 9, có 94 quầy tuyển dụng cùng tìm kiếm nhân lực. Tuy nhiên, sức hút giữa các đơn vị không giống nhau.

Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo mang đến ngày hội 17 chỉ tiêu cho 10 vị trí. Đến hết buổi sáng, đơn vị mới tuyển được một ứng viên, trong khi 3 người khác vẫn đang cân nhắc. Khoảng cách địa lý, điều kiện ăn ở, môi trường làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp là những yếu tố khiến bác sĩ trẻ đắn đo khi lựa chọn công tác tại địa bàn xa trung tâm.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, trăn trở khi thành phố đang cần bác sĩ có năng lực cho các bệnh viện cửa ngõ, bệnh viện khu vực và đặc biệt là trạm y tế phường, xã. Đây là những nơi gần dân nhất, đảm nhiệm việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân một cách liên tục và lâu dài.

Theo ông Tăng Chí Thượng, để tháo gỡ khó khăn trong tuyển dụng và giữ chân bác sĩ, cần có những chính sách đặc thù như chế độ đãi ngộ phù hợp với từng địa bàn, ưu tiên quy hoạch, bổ nhiệm đối với nhân sự đủ điều kiện và hỗ trợ gia đình người đến công tác. Tuy nhiên, điều bác sĩ trẻ cần hơn cả là cơ hội trưởng thành trong nghề nghiệp.

Ông Thượng cho rằng một bác sĩ trẻ về làm việc tại bệnh viện cửa ngõ, bệnh viện khu vực hay trạm y tế cần có cơ hội được đào tạo, được chuyên gia tuyến cuối hỗ trợ, tiếp cận kỹ thuật mới và thường xuyên học tập. Để làm được điều này, cần có sự đồng hành của bệnh viện tuyến cuối thông qua luân phiên nhân sự, đào tạo và chuyển giao chuyên môn cho các cơ sở tuyến dưới.

Nhân viên y tế thăm khám sức khỏe cho người dân tại phường An Hội Tây (TPHCM)

Theo số liệu được ngành y tế thống kê, 168 trạm y tế tại TPHCM đang phục vụ khoảng 14,5 triệu dân nhưng chỉ có 1.415 bác sĩ, trong đó 1.073 người có giấy phép hành nghề. Thành phố cần bổ sung thêm 1.046 lượt bác sĩ cho tuyến cơ sở.

Để tăng nhân lực cho tuyến cơ sở, TPHCM triển khai chính sách hỗ trợ bác sĩ và nhân viên y tế luân phiên về làm việc tại các bệnh viện tuyến cơ bản và trạm y tế phường, xã. Mức hỗ trợ hằng tháng tùy theo trình độ. Bác sĩ có học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ hoặc chuyên khoa II được hỗ trợ 20 triệu đồng; bác sĩ nội trú và chuyên khoa I được 17 triệu đồng; các bác sĩ còn lại được 12 triệu đồng. Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và dược sĩ được hỗ trợ từ 8-10 triệu đồng/tháng.

Nhân viên y tế luân phiên đến xã đảo Thạnh An được hưởng mức hỗ trợ cao hơn 1,2 lần, còn tại đặc khu Côn Đảo là 1,5 lần. Vì vậy, mức hỗ trợ cao nhất có thể lên đến 30 triệu đồng/tháng, ngoài tiền lương và các chế độ hiện hưởng.