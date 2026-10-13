Xét xử vụ tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi tử vong: Bị cáo khai gì trước tòa?

TPO - Tại phiên sơ thẩm lần này, khi được tòa hỏi, thay vì chỉ lắc đầu hoặc nói không biết như 2 phiên xử trước, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung xác nhận nghe rõ và nhớ vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024, xác nhận có liên quan đến vụ tai nạn.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung được đưa đến phiên tòa.

Sáng 13/10, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Đây là lần thứ 3 phiên tòa được mở lại, sau 2 lần hoãn trước đó.

Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024, làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong.

Tham dự phiên tòa, bào chữa cho bị cáo Trung có 1 luật sư.

Phía bị hại là gia đình nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân có bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ Trân), bà Nguyễn Thị Phương - người đại diện theo ủy quyền của bà Hiền, cùng 6 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi phía gia đình bị hại.

Các nhân chứng vụ tai nạn cũng được triệu tập tới tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại tòa sáng 13/10.

Tại phiên tòa, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng, thẩm phán hỏi bị cáo Trung có nghe rõ nội dung cáo trạng hay không? Bị cáo Trung trả lời có, đồng thời xác nhận nhớ vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024, biết vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Khi được hỏi về sự việc, bị cáo Trung xác nhận có liên quan đến vụ tai nạn.

Tuy nhiên, đối với một số nội dung liên quan đến tài sản bị cơ quan chức năng tạm giữ sau khi xảy ra vụ việc, bị cáo Trung nói không nhớ rõ.





Trình bày tại tòa, mẹ bị cáo Trung cho biết, thời điểm vụ tai nạn giao thông xảy ra, bà biết tin con trai gây tai nạn. Sau đó, Trung đưa nạn nhân đến bệnh viện và bà cũng đến. Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã khắc phục hậu quả khi đến nhà bị hại và hỗ trợ bồi thường số tiền 110 triệu đồng.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phương - đại diện gia đình bị hại, xác nhận với chủ tọa số tiền yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng. Gia đình bị hại cũng mong muốn tòa xử đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Các nhân chứng là bạn học của Bảo Trân khai trước tòa, sau khi xe tải tông nạn nhân, nhóm bạn đã gọi tài xế Trung xuống xe để đưa em ra ngoài, chuyển đi cấp cứu nhưng người này vẫn ngồi trên xe.

“Chú mở cửa xe rồi la tụi con, nói con nít con nôi mà chạy xe báo người ta. Con khóc, kêu những người xung quanh hỗ trợ đưa bạn con ra”, một nhân chứng kể.

Theo lời nhân chứng, khoảng 5 phút sau tai nạn, khi có người lớn đến yêu cầu, Trung mới xuống xe và cùng mọi người đưa nữ sinh Bảo Trân đến bệnh viện.

Đại diện gia đình bị hại.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải đã lấn sang đường ngược chiều, sau đó chèn lên người nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân đi xe đạp điện ở hướng ngược lại làm nữ sinh tử vong.

Sau vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn đã không khởi tố vụ án, gia đình nữ sinh Trân khiếu nại nhưng đều bị bác.

Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của Trân) dùng súng bắn vào đầu Trung, sau đó ông Phúc tự sát. Sau vụ nổ súng, các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra lại vụ tai nạn giao thông và khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Bảo Trung về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố một số cá nhân nguyên là cán bộ công an, viện kiểm sát huyện Trà Ôn cũ.

Các luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích của gia đình bị hại phiên tòa.

Trước đó, tòa đã 2 lần đưa vụ án ra xét xử nhưng đều hoãn do các lý do khác nhau.

Sau phần khai mạc phiên tòa tại phòng xét xử, báo chí được bố trí tác nghiệp tại hội trường riêng và kết nối trực tuyến với phòng xử. Tuy nhiên, có đôi lúc đường truyền âm thanh tới phòng báo chí không được tốt.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung được người nhà dẫn vào phòng xét xử.