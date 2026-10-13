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Xác minh vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ

Hà Hằng - Viết Hà

TPO - Tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ vừa xảy ra vụ mẹ kế hành hung bé gái sinh năm 2012. Bé gái này kể, em từng nhiều lần bị đánh, có lần chảy máu đầu nhưng không dám nói với người thân. Trưởng thôn xác nhận, từng nghe người dân phản ánh về việc này, song chưa trực tiếp chứng kiến.

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Bé gái bị mẹ kế túm tóc, lôi xuống sàn nhà (Ảnh cắt từ video người dân quay được).

Khi đoạn video ghi lại cảnh bé gái bị mẹ kế bạo hành được người dân ghi lại tối 3/10, những câu chuyện em kể với người thân khiến gia đình không khỏi xót xa. Theo lời bé gái, trước đó, em từng nhiều lần bị đánh nhưng không dám nói thật về những vết thương trên cơ thể.

Em kể, có lần, vì mải làm một bông hoa bằng giấy để tặng cô giáo, đến đêm, em vẫn chưa đi ngủ nên bị mẹ kế đánh bằng một chiếc roi có mấu. Trong lúc người mẹ kế chuẩn bị quật roi xuống, em đứng dậy, va vào phần mấu của roi và bị chảy máu ở đầu.

Bà nội của bé gái cho biết, trước đây, bà nhiều lần thấy cháu bị tím mặt nhưng mỗi khi được hỏi, em đều nói mình bị ngã cầu thang hoặc va mặt vào cửa. “Những lần đó, tôi không dám hỏi con dâu, cũng không dám nghĩ là cháu mình bị đánh. Tôi lại trách cháu đi đứng thế nào mà bị ngã. Tôi đau lòng lắm”, người bà nghẹn ngào kể.

Bác dâu của bé gái cũng cho biết, qua những lần trò chuyện, gia đình được nghe em kể về việc từng bị đánh và dọa nạt. Theo người bác, vì sợ hãi, bé không dám nói thật khi người lớn hỏi về những vết thương.

Sau khi vụ việc được phát hiện, chính quyền địa phương và lực lượng công an đã vào cuộc làm việc với gia đình. Những thông tin về những lần bị đánh trước đó đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Hiện nay, bé gái đã chuyển sang sống cùng ông bà nội. Dù không còn ở chung với mẹ kế, em vẫn rất sợ hãi. “Cháu vẫn sợ mẹ nó lắm, đi học cũng phải bạn bè đến đón chứ cháu cũng không dám tự đạp xe đi”, bà nội em kể.

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Vết bầm tím ở mặt bé gái.

Theo Báo cáo số 462/BC-UBND ngày 5/10/2026 của UBND xã Vĩnh Thành, cơ quan chức năng đã xác minh vụ việc xảy ra tối 3/10. Bé gái trình bày việc bị mẹ kế tát liên tục vào mặt, túm và giật tóc.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận trẻ có một vết tím nhỏ ở bên mặt phải. Người mẹ kế đã thừa nhận hành vi sai trái, lập bản cam kết không tiếp tục xâm phạm thể chất, tinh thần đối với trẻ. Chính quyền địa phương giao các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, giám sát.

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#Vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành tại Phú Thọ: Những lần bị đánh trước đó hé lộ #Bé gái sinh năm 2012 ở Phú Thọ từng nhiều lần bị mẹ kế đánh #có vết thương chảy máu #gia đình chưa từng biết rõ sự việc do sợ hãi.

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