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Bất ngờ rào chắn tuyến đường gần 200 tỷ đồng ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Sau hơn một năm đưa vào lưu thông, tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ tại TP. Huế bất ngờ bị rào chắn để xử lý tình trạng lún mặt đường. Kết quả kiểm tra trước đó ghi nhận nhiều vị trí thấp hơn cao độ thiết kế, có điểm chênh gần 50 cm.

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Đường Chợ Mai - Tân Mỹ, với chiều dài hơn 4 km, có tổng mức đầu tư gần 195 tỷ đồng, nối từ Quốc lộ 49 (đường Phạm Văn Đồng) đến đường Phú Mỹ - Thuận An, bất ngờ bị rào chắn dù đã thông xe﻿ hơn một năm.
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Theo tìm hiểu của phóng viên, tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ qua phường Mỹ Thượng và phường Thuận An (TP. Huế) bị rào chắn﻿ hai đầu sau hơn một năm thông xe để nhà thầu gia cố cấp phối, thảm nhựa bù lún, hoàn thiện công trình trước khi nghiệm thu, bàn giao.
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Tình trạng mặt đường thấp hơn cao độ thiết kế được ghi nhận từ giai đoạn thi công, kéo dài từ tháng 11/2022 đến tháng 6/2023. Kết quả kiểm tra cho thấy cả 200 vị trí khảo sát đều thấp hơn cao độ thiết kế.
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Tại một số đoạn, nhà thầu tháo dỡ﻿ bó vỉa, đắp lại lề đường bằng đất trên chiều dài khoảng 500 m ở cả hai bên. Công việc này được triển khai cùng quá trình xử lý các vị trí mặt đường lún bằng đắp dăm cấp phối, thảm nhựa.
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Máy móc, phương tiện được huy động đến các khu vực xảy ra sự cố trên tuyến để phục vụ thi công, đắp thêm dăm cấp phối, thảm nhựa bù lún.
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Việc rào chắn để thi công bù lún﻿ khiến các phương tiện không thể lưu thông qua đoạn đường đang sửa chữa.
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Theo báo cáo kiểm tra độc lập ngày 3/7/2023 tại 200 vị trí khảo sát trên tuyến Chợ Mai - Tân Mỹ, cao độ mặt đường đều thấp hơn thiết kế; chênh lệch lớn nhất lên tới 47,4 cm, tại vị trí Km1+597,45.
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Từ tháng 11/2022 đến tháng 6/2023, mặt đường tiếp tục lún trung bình 7,7 cm; mức lún tăng thêm lớn nhất là 16,3 cm. Có 59/200 vị trí khảo sát lún thêm hơn 10 cm trong giai đoạn này. Trong ảnh, đơn vị thi công tranh thủ thời tiết khô ráo để xử lý các điểm lún﻿.
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Đại diện chủ đầu tư là Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương cho biết, công trình chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý. Vì vậy, nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm và kinh phí khắc phục các vị trí lún.
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Dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũ phê duyệt năm 2016, tổng mức đầu tư gần 195 tỷ đồng, việc thi công đã kéo dài qua rất nhiều năm. Theo chủ đầu tư, việc khắc phục các vị trí lún, bảo đảm chất lượng mặt đường﻿ và hoàn thiện hạng mục liên quan... nhằm phục vụ nghiệm thu, bàn giao công trình trong năm 2026 này.

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#đường Chợ Mai - Tân Mỹ #đường gần 200 tỷ đồng #sụt lún mặt đường #thảm nhựa bù lún #rào chắn giao thông #phường Mỹ Thượng #phường Thuận An #TP. Huế

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