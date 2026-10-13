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Pháp luật

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Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp 11 đối tượng nhóm biệt danh 'Cọp Đen'

Văn Quân

TPO - Nhóm đối tượng có biệt danh “Cọp Đen”, tụ tập trên 20 đối tượng thường xuyên đóng phim cổ xúy bạo lực rồi đăng lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ.

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Nai cho biết, đã bắt khẩn cấp 11 đối tượng trú tại TP. Đồng Nai và TP.HCM có hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng truyền thông được quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

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Nhóm đối tượng tại cơ quan công an (ảnh: CACC)

Thông tin ban đầu, qua theo dõi không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng có biệt danh “Cọp Đen” tụ tập trên 20 đối tượng thường xuyên đóng phim cổ xúy bạo lực và đăng lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ.

Các đối tượng đã xây dựng các kịch bản, phân vai, đạo diễn, viết kịch bản, quay phim với các diễn viên chính có hành động sử dụng hung khí, vũ khí đóng các cảnh quay bạo lực và các diễn viên khác phụ họa.

Việc xây dựng kịch bản, sản xuất phim của nhóm đối tượng diễn ra từ tháng 6/2019 và đăng lên mạng xã hội từ năm 2021, thông qua nhiều tài khoản để lan truyền các thông tin xấu độc.

Theo đánh giá ban đầu của cơ quan chức năng, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Phòng Cảnh sát hình sự đã xin ý kiến Ban Giám đốc Công an TP. Đồng Nai, triển khai 15 tổ công tác phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan, cảnh sát cơ động với khoảng 100 cán bộ chiến sĩ tham gia, bắt giữ các đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ. Bước đầu, các đối tượng thành khẩn khai báo và nhận thức được hành vi vi phạm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng để xem xét, xử lý các đối tượng khác liên quan.

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#Giang hồ mạng #Đồng Nai #Hình sự

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