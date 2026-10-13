Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Một phim Việt rời rạp, lỗ nặng

Trạch Dương

TPO - "Bóng ma nhà hát" rời rạp với khoảng 2,4 tỷ đồng, nguy cơ thua lỗ lớn khi phát hành ngay thời điểm "Trại buôn người" đang làm mưa làm gió ngoài rạp Việt. Bốn phim lùi lịch để tránh đối thủ mạnh lại đang đứng trước cuộc cạnh tranh khác khi cùng dồn về cuối tháng 10.

Sáng 13/10, PV Tiền Phong ghi nhận Bóng ma nhà hát không còn suất chiếu trên các hệ thống bán vé lớn trên toàn quốc. Bộ phim có Trâm Anh, Quỳnh Lý, TikToker triệu follow "Chị Phiến"... rời rạp với doanh thu gần như chạm đáy, gia nhập nhóm phim Việt doanh thu thấp nhất năm 2026.

Theo thống kê Box Office Vietnam, trong ngày cuối cùng trình chiếu, phim chỉ bán 24 vé trên bốn suất, bình quân sáu người xem/suất. Doanh thu khoảng 2,4 tỷ đồng khép lại hành trình gần một tháng tại rạp.

Chỉ bán 24 vé trong ngày cuối

Ra mắt ngày 18/9, Bóng ma nhà hát là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Lê Công Sơn, có Quỳnh Lý, Trâm Anh, Sở Lam, Hoàng Phi, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ… Phim kết hợp hài và kinh dị, kể về chuyên viên bất động sản tìm cách khôi phục hoạt động của nhà hát cũ, nơi tồn tại hồn ma của nữ diễn viên.

Ngay buổi công chiếu, đạo diễn Lê Công Sơn tự nhận tác phẩm còn thiếu sót, đồng thời xin lỗi khán giả và nhà đầu tư. Khả năng bán vé cũng sớm bộc lộ hạn chế. Ngày 19/9, phim có 575 suất nhưng chỉ bán 3.674 vé, bình quân hơn 6 vé/suất.

819776911-122139556677356121-7340179440947290244-n.jpg
805752630-122138696781356121-391522102961020235-n.jpg
809876170-122138696979356121-8357273590970409437-n.jpg
Bóng ma nhà hát có Trâm Anh, Quỳnh Lý, Sở Lam và TikToker "Chị Phiến" không đủ sức kéo khán giả ra rạp.

Dù có chiến lược chiếu trước khoảng một tuần, Bóng ma nhà hát vẫn gặp khó khi Trại buôn người khởi chiếu ngày 25/9. Sự xuất hiện của đối thủ ăn khách làm cuộc cạnh tranh thêm khắc nghiệt.

Ở chiều ngược lại, Trại buôn người vượt 400 tỷ đồng sau 17 ngày công chiếu. Riêng ngày 11/10, phim thu 23,62 tỷ đồng từ 248.484 vé/5.085 suất, chiếm khoảng 76% doanh thu thị trường. Sáng 13/10, tổng doanh thu bộ phim về nạn buôn người đạt 416 tỷ đồng.

Với bình quân 5.000 suất chiếu/ngày, khả năng đến cuối tuần, tác phẩm của Toni Dương Bảo Anh vượt Thỏ ơi (khoảng 449,9 tỷ đồng) của Trấn Thành, lập kỷ lục phim Việt doanh thu cao nhất năm 2026.

Dịp cuối tuần, bộ phim Việt đứng thứ hai là Án mạng xém hoàn hảo thu khoảng 2,84 tỷ đồng từ 31.975 vé/995 suất. Người mẹ khác thu 1,86 tỷ đồng từ 18.621 vé trên 1.033 suất. Con số cho thấy Trại buôn người gần như "độc chiếm phòng vé", số còn lại chen chúc miếng bánh doanh thu.

Hết né lịch lại chen nhau ra rạp

Việc Án mạng karaokeChị chị em em 3 chuyển lịch sang ngày 30/10 khiến khoảng trống trước đó rộng hơn, đồng thời tăng áp lực cho mùa Halloween. Theo lịch hiện tại, hai phim sẽ ra mắt cùng Trấn yểm và phim ngoại Clayface. Trước đó một tuần, Mẹ Mìn khởi chiếu ngày 23/10.

Rút kinh nghiệm từ cơn lốc Mưa đỏ, nhiều nhà phát hành chọn lùi lịch để có thể giúp giảm sức ép từ một đối thủ đang ăn khách. Song việc nhiều ê-kíp cùng quay xe, nhảy vào mùa phim cuối tháng 10, họ phải cạnh tranh trực tiếp về suất chiếu, hoạt động quảng bá và sự chú ý của khán giả.

46i3314-7536.jpg
quy0836-751.jpg
nhat-kim-anh-tiet-lo-ly-do-dong-me-min-do-sac-midu-minh-hang-tai-le-khai-may.jpg
Thêm bốn bộ phim Việt ra rạp dịp cuối tháng 10, nhiều diễn viên, đạo diễn cạnh tranh miếng bánh doanh thu ít ỏi.

Bài học này xuất hiện vào Halloween 2025. Sau các đợt điều chỉnh lịch giữa cơn sốt Mưa đỏTử chiến trên không, ba bộ phim Bịt mắt bắt nai, Phá đám: Sinh nhật mẹCải mả cùng ra mắt ngày 31/10. Điện thoại đen 2 cũng gia nhập cuộc đua, trong khi các phim phát hành trước đó vẫn còn ở rạp.

Kết quả không tương xứng với kỳ vọng. Cải mả thu hơn 19 tỷ đồng, Phá đám: Sinh nhật mẹ khoảng 5,5 tỷ đồng, còn Bịt mắt bắt nai gần 700 triệu đồng. Tránh được đợt cao điểm của phim lớn không đồng nghĩa mỗi tác phẩm sẽ có thêm khán giả khi lịch phát hành mới lại chật chội.

Năm nay, mật độ phim tiếp tục tăng sau Halloween. Ngày 6/11, Bò sữa bay, Chuyến đi nhớ đờiNgười được chọn dự kiến ra mắt cùng Godzilla trừ khôngChàng mèo mang mũ. Tiếp đó là Ngày con còn mẹ ngày 11/11 và Trại giam hạnh phúc ngày 20/11.

Tháng 12 có Con mắt thứ ba ngày 4/12, Dune 3Avengers: Ngày tận thế khởi chiếu ngày 18/12. Phim Việt Huyết thống chuyển sang ngày 25/12; Người mẹ xấu dự kiến ra mắt ngày 31/12.

Lịch cuối năm sôi động về số lượng, với cả thương hiệu quốc tế lớn. Tuy nhiên, vẫn chưa có tác phẩm nào đủ tạo được thế cạnh tranh ngang với Trại buôn người.

#Bóng ma nhà hát #doanh thu Bóng ma nhà hát #Trại buôn người #phim Việt thua lỗ #phim Việt dời lịch #phòng vé Halloween #phim Việt cuối năm 2026

Cùng chuyên mục

Bị tung tin nhắn nói xấu, Á hậu Trịnh Mỹ Anh phải xin lỗi

Bị tung tin nhắn nói xấu, Á hậu Trịnh Mỹ Anh phải xin lỗi

TPO - Á hậu Miss Universe Vietnam Trịnh Mỹ Anh lên tiếng xin lỗi lúc rạng sáng vì bị gọi tên trong ồn ào lộ tin nhắn nhóm trò chuyện. Cô nhận trách nhiệm về những lời nói thiếu cân nhắc, cho rằng cuộc trò chuyện riêng tư không thể là lý do biện minh.

Ban tổ chức concert ở TPHCM xin lỗi vì ca sĩ ngã gãy xương sườn

Ban tổ chức concert ở TPHCM xin lỗi vì ca sĩ ngã gãy xương sườn

TPO - Ngày 12/10, ban tổ chức Sao concert tiếp tục lên tiếng xin lỗi sau sự cố khiến nghệ sĩ Khoai Vũ thuộc nhóm AEONUS bị ngã trên sân khấu. Trước đó, chương trình vướng nhiều tranh cãi liên quan nghệ sĩ rút lui sát ngày biểu diễn, chất lượng âm thanh, thời lượng tiết mục và cách bố trí chỗ ngồi cho khán giả.

Nữ diễn viên bị chỉ trích dữ dội

Nữ diễn viên bị chỉ trích dữ dội

TPO - Tống Giai đạt thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử ngành truyền hình Trung Quốc. Tuy nhiên, khán giả không hài lòng, chỉ trích cô trên khắp các trang mạng xã hội.

Đằng sau vận đỏ của 'Trại buôn người'

Đằng sau vận đỏ của 'Trại buôn người'

TPO - Cán mốc hơn 400 tỷ đồng, "Trại buôn người" tiếp tục thắng lớn giữa những tranh luận về kịch bản. Thành tích ấy càng đáng bàn khi "Anh hùng" cũng khai thác đề tài lừa đảo, chỉ thu khoảng 46,7 tỷ đồng. Bên cạnh sức hút của tác phẩm và hoạt động quảng bá, vận may đóng vai trò đến đâu trong cuộc đua phòng vé?

Cô gái nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

Cô gái nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Phạm Vân Hà, Mai Thị Yến Nhi, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Lê Phương Nghi và Tạ Thị Hoa thực hiện thử thách chụp hình ở bể bơi và trên bãi biển. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của các cô gái khi bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Lê Dương Bảo Lâm đính chính

Lê Dương Bảo Lâm đính chính

TPO - Màn ứng biến giữa Lê Dương Bảo Lâm và Pháp Kiều trong tập 104 "2 ngày 1 đêm" bị khán giả đánh giá là mạnh tay, bạo lực. Cả hai nghệ sĩ phải lên tiếng trên mạng xã hội, khẳng định không có xích mích.

Vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba hút 20 triệu USD

Vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba hút 20 triệu USD

TPO - Địch Lệ Nhiệt Ba xứng danh "nữ hoàng thảm đỏ" của Trung Quốc. Các chỉ số truyền thông của Địch Lệ Nhiệt Ba khi tham gia Tuần lễ thời trang Paris tốt nhất trong giới giải trí Hoa ngữ, thu về tới 20 triệu USD.

Cục Điện ảnh chấn chỉnh phim thi quốc tế

Cục Điện ảnh chấn chỉnh phim thi quốc tế

TPO - Cục Điện ảnh cảnh báo tình trạng gửi phim tham dự các liên hoan phim quốc tế khi chưa được cấp phép, đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân thận trọng với những sự kiện có dấu hiệu thương mại hóa giải thưởng, trao giải tràn lan.

Dàn nghệ sĩ Việt cùng nhau 'kể' những chương bản lĩnh

Dàn nghệ sĩ Việt cùng nhau 'kể' những chương bản lĩnh

Đằng sau những cột mốc rực rỡ của Tóc Tiên, Ưng Hoàng Phúc hay (S)TRONG Trọng Hiếu là những thời điểm từng hoài nghi và đứng trước lựa chọn dừng lại hay bước tiếp. Chính qua những lần không bỏ cuộc ấy, mỗi người nhận ra “mãnh hổ” bên trong mình mạnh mẽ hơn họ từng nghĩ.

Hương Tràm bị Trấn Thành gọi tên

Hương Tràm bị Trấn Thành gọi tên

TPO - Sau phần trình diễn biến hóa giọng hát của Cô Sao tại tập 2 Ca sĩ mặt nạ 2026, Trấn Thành liên tục gọi tên Hương Tràm, Ngọc Khuê và Khánh Linh. Trong khi đó, Bích Phương bật khóc vì nhận ra người quen phía sau mascot Mimibu.

Trung Quốc siết thuế người giàu

Trung Quốc siết thuế người giàu

TPO - Chiến dịch siết thuế đối với giới giàu có tại Trung Quốc đang trở thành thách thức mới nhất đối với các thương hiệu xa xỉ, vốn đã chật vật ứng phó với những tác động từ chiến sự Iran và dấu hiệu sức mua suy yếu tại Mỹ.

Khánh Ly hai lần 'từ mặt' ca sĩ Ngọc Anh

Khánh Ly hai lần 'từ mặt' ca sĩ Ngọc Anh

TPO - Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly kể cô và Đặng Ngọc Anh - quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 - có một số tranh luận, thậm chí hai lần từ mặt nhau khi thu âm ca khúc "Khi thành phố lên đèn".

Trấn Thành sắp bị vượt mặt

Trấn Thành sắp bị vượt mặt

TPO - Thu hơn 23,6 tỷ đồng trong ngày 11/10, "Trại buôn người" tiếp tục bỏ xa các phim đang chiếu, tiến đến tổng doanh thu hơn 408 tỷ đồng. Tuần này chưa có phim Việt mới ra rạp, tạo thêm dư địa để tác phẩm về nạn buôn người tiến tới mốc 500 tỷ đồng, phá kỷ lục phim doanh thu cao nhất năm của "Thỏ ơi" (đạo diễn Trấn Thành, 449,9 tỷ đồng).

Không cứu nổi Tom Cruise

Không cứu nổi Tom Cruise

TPO - Sang tuần công chiếu thứ 2, “Digger” của Tom Cruise tiếp tục lao dốc về mặt doanh thu. Phim được dự báo thua lỗ lên tới 245 triệu USD. Nhiều người nổi tiếng kêu gọi khán giả ra rạp ủng hộ nhưng không tạo được hiệu ứng.

5 nghệ sĩ về quê mở quán ăn

5 nghệ sĩ về quê mở quán ăn

TPO - Chương trình Gia đình Haha thay format mới, hứa hẹn đem lại nhiều nội dung thú vị hơn, khi các thành viên đã có sự ăn ý với nhau sau mùa đầu tiên.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe