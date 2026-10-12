Thay chủ đầu tư, xử lý nhà thầu, tiến độ đường nghìn tỷ tại Huế vẫn ‘hụt hơi’?

TPO - Sau khi nhận được hơn 4,8 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, người nhà anh Nguyễn V.Q. - người sống sót duy nhất sau vụ thảm án cả gia đình ở Đồng Nai đã viết bức thư cảm ơn và xin ngừng nhận hỗ trợ từ ngày 10/10.