Thay chủ đầu tư, xử lý nhà thầu, tiến độ đường nghìn tỷ tại Huế vẫn ‘hụt hơi’?

TPO - Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài (TP. Huế), vốn đầu tư 1.143 tỷ đồng, dù đã chuyển đổi chủ đầu tư, xử lý nhà thầu, nhưng tiến độ chưa thể cải thiện khi công trường bước vào mùa mưa lũ, nhiều đoạn thi công vướng đồng trũng ngập nước kéo dài.
TPO - Sau hơn một năm đưa vào lưu thông, tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ tại TP. Huế bất ngờ bị rào chắn để xử lý tình trạng lún mặt đường. Kết quả kiểm tra trước đó ghi nhận nhiều vị trí thấp hơn cao độ thiết kế, có điểm chênh gần 50 cm.
TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm có hành vi chặn xe ô tô giữa đường, tự nhận uống rượu, nói tục, tát lái xe ô tô rồi rời đi.
TPO - Một chiếc ô tô con buộc dây kéo lê mái tôn còn trơ khung sắt giữa đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy (TP. Quảng Ninh) khiến người đi đường phải tránh gấp. Cảnh sát giao thông Công an TP Quảng Ninh đang vào cuộc xác minh người cầm lái.
TPO - Sau khi nhận được hơn 4,8 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, người nhà anh Nguyễn V.Q. - người sống sót duy nhất sau vụ thảm án cả gia đình ở Đồng Nai đã viết bức thư cảm ơn và xin ngừng nhận hỗ trợ từ ngày 10/10.
TPO - Nhiều năm qua, người dân tại Tổ dân phố Tân Hải Thành và Tổ dân phố 2 (phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang) phản ánh tình trạng khói bụi, nguồn nước đổi màu, ruộng đồng bị bùn đất bồi lấp, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt. Người dân cho rằng, những vấn đề này có liên quan đến hoạt động của Nhà máy Hợp kim sắt tại Lô C2, Khu công nghiệp Long Bình An.
Cứ 5 hạt Robusta trên thế giới thì có 2 hạt từ Việt Nam, nhưng ít người biết mình đang uống cà phê Việt. Khi người tiêu dùng có thể nhận ra Robusta Việt ngay từ ngụm đầu tiên, đó mới là lúc thương hiệu thực sự được định hình.
TPO - Mái ấm Tâm An hiện là nơi che chở, cưu mang cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi hoặc có hoàn cảnh éo le và những người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Đến nay, mái ấm đã hỗ trợ gần 300 phận đời yếu thế, giúp họ có thêm cơ hội vượt qua nghịch cảnh.
TPO - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang- Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đất đai cho dân. Với những trường hợp đủ điều kiện, rút ngắn thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống còn 3, bảo đảm công khai, minh bạch.
TPO - Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), 53 phụ nữ thuộc diện quản lý tại Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe.
TPO - Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chỉ ra hàng loạt hạn chế, thiếu sót trong quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Nâm Nung.
TPO - Những vết nứt kéo dài hàng trăm mét, có nơi sụt sâu 1,6m trên các ngọn đồi ở xã Đồng Lương (Thanh Hóa) đang đe dọa tính mạng, tài sản của người dân. UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại khu vực này.
TPO - Sau nhiều năm vi phạm xây dựng biệt thự trên đất nuôi trồng thủy sản, cùng những khiếu nại kéo dài với chính quyền địa phương, ông Hồ An Tập - chủ căn biệt thự xây sai phép, người tự nhận "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" đã tự tháo dỡ khoảng 400m² công trình xây dựng vi phạm.
TPO - Đại diện Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, tình trạng vi phạm liên quan đến biển quảng cáo sử dụng chữ nước ngoài tập trung tại các xã, phường có đông người nước ngoài sinh sống.
TPO - Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị Sở Xây dựng tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan tới việc phát hiện nhiều sai phạm tại 5 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và mô tô.
TPO - Hai gia đình được hỗ trợ sửa chữa nhà lần này là ông Lê Văn Hỷ và ông Phạm Đức Hậu, đều là cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
TPO - Liên quan vụ việc “Uẩn khúc vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai” mà Báo Tiền Phong phản ánh, UBND xã Sró giải trình rằng do lãnh đạo UBND xã “chủ quan, nể nang” (?), đồng thời sẽ xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.