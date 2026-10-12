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Giới trẻ

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Tuổi trẻ Việt - Trung tiếp nối mạch nguồn đỏ, cùng kiến tạo tương lai

Xuân Tùng

TPO - Trong khuôn khổ chương trình “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam, chiều 12/10, Diễn đàn Thanh niên Việt – Trung với chủ đề “Tiếp nối mạch nguồn đỏ - Cùng kiến tạo tương lai” diễn ra ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

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Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Xuân Tùng

Phụng sự, phục vụ và cống hiến là từ khoá nhận diện tuổi trẻ

Phát biểu định hướng diễn đàn, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo - Chuyên gia cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, trong suốt chặng đường lịch sử, tuổi trẻ Việt Nam và Trung Quốc luôn là lực lượng tiên phong, đứng trong hàng ngũ những người đi đầu để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để góp sức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ to lớn của đất nước, tuổi trẻ Việt Nam và tuổi trẻ Trung Quốc cần năng động, cống hiến nhiều hơn nữa. Tuổi trẻ hai nước cần trau dồi lý tưởng phụng sự dân tộc, phụng sự cách mạng, phụng sự Đảng và thực hành lẽ sống phục vụ Nhân dân, cống hiến cho Tổ quốc; phải thật sự đổi mới sáng tạo, phải tiên phong trong đổi mới sáng tạo; phải có tư duy, phong cách toàn cầu.

“Phụng sự, phục vụ và cống hiến chắc chắn là ba từ khóa nhận diện tuổi trẻ, thậm chí phân biệt tuổi trẻ với các thế hệ khác”, ông Thảo nói.

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PGS.TS Nguyễn Viết Thảo phát biểu đề dẫn tại diễn đàn. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Thảo cũng cho rằng, tuổi trẻ hai nước phải là thế hệ có đóng góp to lớn, thiết thực hơn nữa, nhằm củng cố phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời đại mới.

Mỗi thanh niên, đoàn viên và nhất là các cấp bộ Đoàn cần đổi mới mạnh mẽ, thậm chí cần triển khai một cuộc cách mạng về phương thức và phong cách hoạt động, gắn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm hay, mô hình thiết thực, tư duy sáng tạo đổi mới giữa tuổi trẻ thanh niên hai nước.

Chỉ như vậy, tuổi trẻ hai nước mới xứng đáng là lực lượng xung kích, củng cố phát triển tình hữu nghị Việt – Trung.

Sáng kiến tiếp nối mạch nguồn đỏ, cùng kiến tạo tương lai

Tại diễn đàn, TS. Phạm Huy Hiệu - Giảng viên, Trưởng Bộ phận Quản lý & Điều hành nghiên cứu, Trường Đại học VinUni, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024, cho rằng, thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng thành quả của phát triển khoa học công nghệ mà còn là lực lượng tiên phong.

Để phát huy tiềm năng của thanh niên hai nước trong thời gian tới, TS. Hiệu đề xuất ba nhóm giải pháp chính nhằm triển khai các sáng kiến hợp tác, gồm: kết nối mạng lưới trí thức trẻ; đồng sáng tạo và liên minh nghiên cứu; hệ sinh thái khởi nghiệp chung.

Cụ thể, thiết lập mạng lưới trí thức trẻ Việt - Trung trong lĩnh vực khoa học công nghệ; xây dựng nền tảng kết nối số để chia sẻ cơ hội học tập và nghiên cứu giữa hai quốc gia.

Triển khai các dự án nghiên cứu chung giữa các trường đại học, đặc biệt là các trường tại khu vực biên giới hoặc các trường có thế mạnh về công nghệ; tổ chức các cuộc thi đổi mới sáng tạo dành cho thanh niên, tập trung giải quyết các vấn đề chung của khu vực.

Tạo ra các "vườn ươm" chung nhằm dẫn dắt các dự án khoa học công nghệ, phát triển các chương trình hợp tác song ngữ cho thanh niên hai nước tại các khu vực biên giới.

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TS. Phạm Huy Hiệu trình bày tham luận tại diễn đàn. Ảnh: Xuân Tùng

Còn anh Phạm Chí Nhu – Giám đốc điều hành Coolmate, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, cho rằng sự hợp tác giữa tuổi trẻ Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực khởi nghiệp là nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững.

Hành trình khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện của một quốc gia, mà cần sự chung sức, chung tay của thế hệ trẻ hai nước. Việc học hỏi kinh nghiệm, trao đổi ý tưởng và các giá trị sáng tạo lẫn nhau sẽ tạo ra đột phá, giúp các thương hiệu vươn tầm quốc tế.

Theo anh Nhu, thế hệ trẻ hai nước cần chủ động, sáng tạo, không chỉ tập trung vào lợi nhuận mà phải tạo ra những sản phẩm bền vững, thân thiện với môi trường và mang lại tác động tích cực cho xã hội.

Sự kết nối giữa những người trẻ năng động sẽ là động lực mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ song phương tốt đẹp, đồng thời giải quyết các vấn đề lớn của thế giới, hướng tới tương lai thịnh vượng và bền vững hơn cho cả hai dân tộc.

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Anh Phạm Chí Nhu trình bày tham luận tại diễn đàn. Ảnh: Xuân Tùng

Tiếp cận từ góc độ văn hoá, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đề xuất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tạo mạng lưới kết nối, các chương trình giao lưu, hợp tác để người trẻ hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, sáng tạo nội dung… của hai nước giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau; cùng nhau sáng tạo trong việc gìn giữ, lan toả, phát huy bản sắc, giá trị văn hoá truyền thống và hiện đại của mỗi nước.

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Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh trình bày tham luận tại diễn đàn. Ảnh: Xuân Tùng

Mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước

Đề cập hợp tác thanh niên Việt Nam - Trung Quốc, anh Lương Quang Huy - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đề xuất kết nối cán bộ Đoàn, nhà nghiên cứu, giảng viên trẻ hai nước để đưa lý luận gần hơn và đi sâu trong thực tiễn; đồng thời tăng cường trao đổi học thuật, xây dựng các sản phẩm giáo dục song ngữ phục vụ cho sinh hoạt thanh niên.

Tại diễn đàn, anh Lữ Hâm Nam - đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, cho biết từ khi chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khởi động năm 2025, thanh niên hai nước đã theo dấu chân cách mạng của thế hệ lãnh đạo đi trước, tham quan các “di tích đỏ” tại Trung Quốc, tìm hiểu “gen đỏ” của tình hữu nghị Trung - Việt.

Trong hành trình tại Việt Nam lần này, đoàn thanh niên Trung Quốc sẽ có thêm cơ hội tìm hiểu những khó khăn, hy sinh của các thế hệ đi trước và giá trị của tinh thần đoàn kết, kề vai sát cánh.

“Là thanh niên tham gia “Hành trình đỏ” nghiên cứu lần này, tôi sẽ kế thừa những “gen đỏ” của hai nước và sẽ làm người xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai, tiếp nối mối tình hữu nghị 2 nước Trung - Việt, xây dựng cộng đồng tương lai mang lại lợi ích cho nhân dân 2 nước”, anh Lữ Hâm Nam nói.

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Anh Lữ Hâm Nam phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình các đại biểu đã cùng gửi gắm thông điệp từ diễn đàn: Lý tưởng soi đường, hữu nghị vươn xa; đón đầu thời đại số, kiến tạo tương lai; đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp xanh, góp sức xây dựng cộng đồng cùng chia sẻ tương lai; kế thừa lịch sử, xây dựng tương lai

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Đại biểu thanh niên hai nước chia sẻ thông điệp tại diễn đàn. Ảnh: Xuân Tùng

Tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị qua “Hành trình đỏ”

Phát biểu kết luận tại diễn đàn, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, nhấn mạnh kế thừa truyền thống không chỉ là ghi nhớ những câu chuyện lịch sử, mà quan trọng hơn là tiếp nối các giá trị tốt đẹp bằng tri thức, bản lĩnh, sự sáng tạo và những đóng góp cụ thể trong hiện tại, tương lai.

Các tham luận tại diễn đàn đã đề xuất nhiều hướng hợp tác cụ thể như sưu tầm, kiểm chứng tư liệu, số hóa những câu chuyện lịch sử hữu nghị, xây dựng sản phẩm giáo dục song ngữ; kết nối các nhà khoa học trẻ, tổ chức cuộc thi đổi mới sáng tạo về trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, nông nghiệp thông minh; kết nối doanh nghiệp trẻ, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp xanh và phổ cập kỹ năng số cho thanh niên vùng biên giới…

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Chị Hồ Hồng Nguyên phát biểu kết luận diễn đàn. Ảnh: Xuân Tùng

Trong khuôn khổ “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026” tại Việt Nam, các đại biểu sẽ tiếp tục đến Thái Nguyên, Cao Bằng, tìm hiểu những địa danh giàu truyền thống cách mạng và gắn bó với quan hệ hữu nghị hai nước.

Bí thư T.Ư Đoàn Hồ Hồng Nguyên kỳ vọng từ diễn đàn và hành trình đỏ này, mỗi đại biểu có thêm một tình bạn, một ý tưởng và một cam kết hành động để tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

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Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại diễn đàn. Ảnh: Xuân Tùng

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