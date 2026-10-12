Tuyên dương 25 cán bộ, hội viên Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội tiêu biểu

TPO - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh (trước là giải thưởng 15 tháng 10) cho 25 cá nhân là cán bộ, hội viên tiêu biểu của Thủ đô; tuyên dương 14 gương "Thanh niên sống đẹp".

Ngày 12/10, Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Dự chương trình có bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội.

Anh Đào Đức Việt phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Anh Đào Đức Việt – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của tổ chức Hội LHTN Việt Nam. Anh Việt nêu rõ, tự hào trong hành trình 70 năm vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam có dấu ấn đặc biệt của Thủ đô Hà Nội – nơi chứng kiến sự ra đời của tổ chức Hội, nơi hội tụ những giá trị văn hiến, anh hùng, hòa bình và sáng tạo.

Các thế hệ thanh niên Thủ đô đã cùng nhân dân Hà Nội viết nên những trang sử đáng tự hào, từ tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, những năm tháng chiến đấu, lao động và kiến thiết, đến các phong trào tình nguyện, sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Thủ đô trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

“Những đóng góp ấy không chỉ được ghi dấu bằng các công trình, phong trào hay thành tích, mà còn được thể hiện qua bản lĩnh, nhân cách, tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của biết bao thế hệ thanh niên Hà Nội. Đó chính là những giá trị quý báu mà thế hệ cán bộ Hội, hội viên và thanh niên Thủ đô hôm nay có trách nhiệm trân trọng, gìn giữ và tiếp tục phát huy”, anh Việt nói.

Anh Việt cho biết thêm, hướng tới dấu mốc 70 năm Ngày truyền thống Hội, các cấp bộ Hội trên địa bàn Thành phố đã triển khai nhiều công trình, phần việc, hoạt động thiết thực. Dịp này, Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội biểu dương, tôn vinh những cán bộ Hội tiêu biểu, những thanh niên sống đẹp, những gia đình trẻ Thủ đô tiêu biểu.

"Mỗi tấm gương được vinh danh hôm nay là một câu chuyện đẹp về nghị lực, trách nhiệm và sự cống hiến; là minh chứng sinh động rằng những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ không chỉ được thể hiện qua những việc làm lớn lao, mà còn bắt đầu từ sự tận tâm, lòng nhân ái và những hành động tử tế trong cuộc sống hằng ngày", anh Việt nói.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy và Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh tới gương tiêu biểu. Ảnh: P.Linh

Tại chương trình, Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh (trước là giải thưởng 15 tháng 10) cho 25 gương là cán bộ, hội viên tiêu biểu của Thủ đô. Tuyên dương 14 gương "Thanh niên sống đẹp" trên 6 lĩnh vực: học tập, giảng dạy, tình nguyện, sản xuất kinh doanh, quốc phòng an ninh đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao. Trao giải thưởng “Gia đình trẻ Thủ đô tiêu biểu” cho 26 gia đình trẻ.

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội đã tuyên dương nhiều cá nhân, tập thể có thành xuất sắc trong triển khai công tác Hội và phong trào thanh niên.