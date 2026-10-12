Công bố 17 gương mặt tiêu biểu Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2026

TPO - Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026 lần đầu mở rộng phạm vi xét chọn lên 10 lĩnh vực, trong đó có chip bán dẫn, hàng không vũ trụ và đường sắt tốc độ cao. Hội đồng đã chọn 17 ứng viên tiêu biểu từ 71 hồ sơ hợp lệ để tiếp tục đánh giá.

Sau khi Hội đồng Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026 họp phiên thứ nhất đã thống nhất lựa chọn và công bố 17 ứng viên tiêu biểu từ 71 hồ sơ hợp lệ. Cụ thể, sau thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/6 đến hết ngày 15/8/2026, giải thưởng nhận được 77 hồ sơ đăng ký từ 51 cơ quan, đơn vị, trường học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước, cùng các đầu mối của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó có 71 hồ sơ hợp lệ.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, hồ sơ năm nay có chất lượng tốt, tương đối đồng đều về thành tích, từ bằng sáng chế, giải pháp hữu ích đến các công bố trên tạp chí, hội thảo quốc tế uy tín và sản phẩm có khả năng ứng dụng thực tiễn.

Hội đồng Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026 họp phiên thứ nhất vào ngày 7/10, thống nhất lựa chọn và công bố 17 ứng viên tiêu biểu. Ảnh: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ

Điểm mới đáng chú ý của Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2026 là mở rộng từ 5 lên 10 lĩnh vực xét chọn, bám sát định hướng phát triển các công nghệ chiến lược quốc gia theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

10 lĩnh vực được trao thưởng gồm: công nghệ số; công nghệ mạng di động thế hệ sau, an ninh mạng và lượng tử; robot và tự động hóa; y sinh, dược và sinh học ứng dụng; năng lượng và vật liệu tiên tiến; chip bán dẫn; môi trường và phát triển bền vững; biển, đại dương và lòng đất; hàng không và vũ trụ; đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Việc mở rộng này giúp giải thưởng tiếp cận nhiều nhóm tài năng trẻ hơn, đồng thời định hướng sinh viên, nhà khoa học trẻ tham gia nghiên cứu những lĩnh vực công nghệ được ưu tiên phát triển.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng, chủ trì phiên họp thứ nhất Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2026. Ảnh: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ

Quy chế mới cũng hoàn thiện tiêu chí đánh giá theo hướng toàn diện, chú trọng không chỉ thành tích nghiên cứu mà còn tính liêm chính khoa học, chất lượng công trình tiêu biểu, giá trị ứng dụng của sản phẩm, giải pháp, năng lực dẫn dắt nhóm nghiên cứu và cam kết đóng góp sau giải thưởng. Mỗi hồ sơ chỉ đăng ký một lĩnh vực, được xác định dựa trên công nghệ lõi; hồ sơ không phù hợp với lĩnh vực đăng ký sẽ không được đưa vào xét giải.

Một điểm mới nữa là lần đầu tiên quy chế quy định cơ chế dành cho nhóm ứng viên tiêu biểu TOP20. Những người được lựa chọn vào danh sách này sẽ được cấp giấy chứng nhận, giới thiệu tham gia các sự kiện, diễn đàn phù hợp và được xem xét đề xuất tiếp tục tham gia xét giải thưởng năm sau nếu đáp ứng điều kiện, không phải thực hiện lại quy trình giới thiệu tại đơn vị chủ quản.

17 ứng viên tiêu biểu được đề cử xét chọn Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng.

Quy chế cũng gắn danh hiệu với trách nhiệm lan tỏa tri thức. Cá nhân đạt giải phải cam kết đồng hành cùng giải thưởng tối thiểu ba năm, thông qua các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và truyền cảm hứng khoa học công nghệ cho thế hệ trẻ. Các quy định về liêm chính khoa học, phòng ngừa xung đột lợi ích, xử lý vi phạm và thu hồi giải thưởng được bổ sung, làm rõ nhằm tăng tính khách quan, minh bạch trong xét chọn.

Sau thời gian công bố công khai 17 ứng viên tiêu biểu, Hội đồng sẽ họp phiên thứ hai dự kiến vào cuối tháng 10/2026 để tiếp tục đánh giá để chọn ra 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất đề cử Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2026.