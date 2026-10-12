Đại biểu Hành trình Đỏ tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

TPO - Trong khuôn khổ chương trình “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam, ngày 12/10, đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, tại Hà Nội.

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Đây là hoạt động nhằm triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc về tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt là giao lưu thế hệ trẻ.

Đoàn đại biểu thanh niên hai nước Việt Nam – Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam rộng 4,5 ha, với nhiều công trình kiến trúc mới lạ và được ví như “bức tranh thu nhỏ” về đồng bào 54 dân tộc tại Việt Nam. Nơi đây được trưng bày nhiều hiện vật như trang sức, y phục, vũ khí, tôn giáo, nhạc cụ, tín ngưỡng…

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày giới thiệu về văn hóa, dân tộc ở Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, các đại biểu đã được giới thiệu, tham quan không gian trưng bày về các dân tộc Việt Nam với nhiều hiện vật sinh động về đời sống, sinh hoạt, trang phục, tôn giáo, văn hóa độc đáo và đa dạng; kiến trúc nhà ở, nghi lễ tôn giáo của nhiều đồng bào dân tộc...

Đại biểu chương trình nghe giới thiệu về các hiện vật trưng bày, tái hiện các nét văn hóa của nhiều dân tộc của Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Cùng với các nội dung trong khuôn khổ chương trình, hoạt động tham quan tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là dịp để đại biểu trẻ Trung Quốc và Việt Nam giao lưu, chia sẻ tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc phát triển ổn định và bền vững.

Đại biểu trải nghiệm, tạo dáng chụp ảnh không gian ngoài trời ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng