Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đại biểu Hành trình Đỏ tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Xuân Tùng

TPO - Trong khuôn khổ chương trình “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam, ngày 12/10, đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, tại Hà Nội.

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Đây là hoạt động nhằm triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc về tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt là giao lưu thế hệ trẻ.

tp_hanhtrinhdo-baotangdantoc2.jpg
Đoàn đại biểu thanh niên hai nước Việt Nam – Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam rộng 4,5 ha, với nhiều công trình kiến trúc mới lạ và được ví như “bức tranh thu nhỏ” về đồng bào 54 dân tộc tại Việt Nam. Nơi đây được trưng bày nhiều hiện vật như trang sức, y phục, vũ khí, tôn giáo, nhạc cụ, tín ngưỡng…

tp_hanhtrinhdo-baotangdantoc3.jpg
Các đại biểu tham quan không gian trưng bày giới thiệu về văn hóa, dân tộc ở Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng
tp_hanhtrinhdo-baotangdantoc9.jpg

Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, các đại biểu đã được giới thiệu, tham quan không gian trưng bày về các dân tộc Việt Nam với nhiều hiện vật sinh động về đời sống, sinh hoạt, trang phục, tôn giáo, văn hóa độc đáo và đa dạng; kiến trúc nhà ở, nghi lễ tôn giáo của nhiều đồng bào dân tộc...

tp_hanhtrinhdo-baotangdantoc6.jpg
tp_hanhtrinhdo-baotangdantoc7.jpg
tp_hanhtrinhdo-baotangdantoc11.jpg
tp_hanhtrinhdo-baotangdantoc14.jpg
Đại biểu chương trình nghe giới thiệu về các hiện vật trưng bày, tái hiện các nét văn hóa của nhiều dân tộc của Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Cùng với các nội dung trong khuôn khổ chương trình, hoạt động tham quan tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là dịp để đại biểu trẻ Trung Quốc và Việt Nam giao lưu, chia sẻ tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc phát triển ổn định và bền vững.

tp_hanhtrinhdo-baotangdantoc13.jpg
tp_hanhtrinhdo-baotangdantoc22.jpg
tp_hanhtrinhdo-baotangdantoc20.jpg
tp_hanhtrinhdo-baotangdantoc19.jpg
tp_hanhtrinhdo-baotangdantoc16.jpg
Đại biểu trải nghiệm, tạo dáng chụp ảnh không gian ngoài trời ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng
tp_hanhtrinhdo-baotangdantoc18.jpg
tp_hanhtrinhdo-baotangdantoc17.jpg

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam diễn ra từ ngày 11 - 16/10 với nhiều hoạt động ở Hà Nội, Thái Nguyên và Cao Bằng. Tham gia chương trình có 100 đại biểu, trong đó có 70 đại biểu Trung Quốc và 30 đại biểu Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ tham gia Diễn đàn Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc, các hoạt động tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và giao lưu giữa thanh niên hai nước; thăm, làm việc với một số mô hình thanh niên tiêu biểu để tìm hiểu kinh nghiệm trong công tác thanh niên, đổi mới sáng tạo và phát triển cộng đồng.

Cụ thể 3 diễn đàn, tọa đàm trọng tâm: Diễn đàn Thanh niên Việt – Trung với chủ đề “Tiếp nối mạch nguồn đỏ – Cùng kiến tạo tương lai”; Tọa đàm Sinh viên Việt - Trung với chủ đề “Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và lãnh đạo hai nước về công tác thanh niên”; Tọa đàm Thanh niên Việt - Trung tại Pác Bó với chủ đề “Từ cội nguồn cách mạng - Cùng vun đắp tương lai hữu nghị”.

Bên cạnh đó, đoàn sẽ nghiên cứu thực tế, tham quan các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử cách mạng gắn với quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiêu biểu như Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và Suối Lê-nin…

Xem thêm

#Hành trình Đỏ #Bảo tàng Dân tộc học #Việt Nam #Trung Quốc #giao lưu văn hóa #thanh niên #đoàn đại biểu #Hành trình Đỏ nghiên cứu

Cùng chuyên mục

'Chạm số - Sống xanh': Gen Z làm chủ tài chính trong thời đại số

TPO - Sáng 12/10, tại Học viện Ngân hàng, tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 đã mang đến cho sinh viên những góc nhìn về thanh toán số, quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch và lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm.

Công bố 17 gương mặt tiêu biểu Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2026

Công bố 17 gương mặt tiêu biểu Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2026

TPO - Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026 lần đầu mở rộng phạm vi xét chọn lên 10 lĩnh vực, trong đó có chip bán dẫn, hàng không vũ trụ và đường sắt tốc độ cao. Hội đồng đã chọn 17 ứng viên tiêu biểu từ 71 hồ sơ hợp lệ để tiếp tục đánh giá.

Một tôi khác… xuất hiện từ nghịch cảnh

Một tôi khác… xuất hiện từ nghịch cảnh

"Bắt đầu từ bệnh tật của Phương Thúy." Tôi vẫn nhớ như in câu trả lời ấy của mình khi được phóng viên chương trình "Hôm nay ai đến" hỏi: Cái duyên của chị khi đến với Văn chương bắt đầu như thế nào? Sau hai mươi chín năm sống cùng nghịch cảnh, mỗi lần nhớ lại hành trình trở thành một "tôi khác" dám bứt phá rào cản số phận, lòng tôi vẫn không khỏi bồi hồi...

Giữ mầm xanh giữa nắng gió Trường Sa

Giữ mầm xanh giữa nắng gió Trường Sa

TPO - Giữa nắng nóng, gió mạnh và hơi muối biển, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa bền bỉ chăm sóc từng mầm xanh. Cùng nguồn hỗ trợ từ đất liền, việc ươm cây, nhân giống trên đảo góp phần duy trì màu xanh, cải thiện môi trường sống của quân dân nơi tiền tiêu Tổ quốc.

Nhóm bạn trẻ tình nguyện ‘vá' đường ở TPHCM

Nhóm bạn trẻ tình nguyện ‘vá' đường ở TPHCM

TPO - Từ một lần chứng kiến cảnh người đi đường suýt té ngã do “ổ gà” trên đường, Nguyễn Duy Lâm cùng bạn bè đã khởi xướng và duy trì hoạt động khôi phục, dặm vá các tuyến đường bị bong tróc, hư hỏng để người dân đi lại được an toàn.

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội diễn ra nhiều hoạt động lan tinh thần "Tôi yêu Tổ quốc tôi". (Trong ảnh là hội viên, thanh niên đồng diễn trong Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026) Ảnh: Lâm Đăng Hải

Những chàng trai kiến tạo giá trị sống đẹp

TP - Hai “Thanh niên sống đẹp” Nguyễn Hữu Nhơn và Đinh Viết Tường là hai mảnh ghép trong những câu chuyện đẹp – hành động đẹp được vinh danh dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Một người phát triển kinh tế nông nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng; một người tỏa sáng nghị lực vượt nghịch cảnh khuyết tật khẳng định trên hành trình nghệ thuật.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 phát biểu khai mạc toạ đàm "Chạm số - Sống xanh"

Mỗi cú 'chạm số' là một hành động cụ thể để kiến tạo lối sống xanh

TPO - Theo nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, những năm gần đây, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai từ khóa được nhắc đến nhiều trong kỷ nguyên mới. Với thế hệ Gen Z - những công dân bản địa số - hai khái niệm này không hề trừu tượng mà hiện diện ngay trong lòng bàn tay, qua những thao tác thường ngày.

Hòa Minzy, Đông Hùng bùng nổ trong đêm nhạc thanh niên

Hòa Minzy, Đông Hùng bùng nổ trong đêm nhạc thanh niên

TPO - Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam cùng chương trình nghệ thuật “Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam” diễn ra tối 11/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội). Đây cũng là sân khấu trình diễn solo ca khúc "Tiếng ru cội nguồn" của anh tài Đông Hùng ngoài chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Chạm số - Sống xanh: ‘Cẩm nang sinh tồn số’ thực chiến cho sinh viên

Số dư tài khoản giảm xuống không tạo cảm giác rõ ràng như thấy tiền trong ví vơi đi

TPO - Diễn ra vào sáng 12/10 tại Học viện Ngân hàng, Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và an toàn giao dịch, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe