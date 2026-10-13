Hướng tới chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên Doanh nhân Đặng Hồng Anh: Mở lối để doanh nghiệp Việt lớn mạnh

TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong trước thềm cuộc đối thoại của Thủ tướng với thanh niên năm 2026, anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đề xuất tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, mở rộng cơ hội tham gia chuỗi giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điểm tựa, sức đề kháng cho cộng đồng doanh nhân trẻ Việt có thể phát triển bền vững.

Kết nối phải tạo ra đơn hàng, cơ hội và giá trị thật

Thưa anh, từ thực tế vấn đề của hội viên, đâu là điểm nghẽn lớn nhất đang cản doanh nhân trẻ khởi nghiệp và mở rộng, phát triển doanh nghiệp?

Anh Đặng Hồng Anh: Cần phân biệt giữa khởi nghiệp để hình thành doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp từ quy mô nhỏ lên lớn hơn. Để bắt đầu, doanh nhân cần ý tưởng, vốn và tinh thần dấn thân. Tuy nhiên, để tồn tại, phát triển bền vững và tạo thêm việc làm, doanh nghiệp phải tiếp cận được thị trường, huy động nguồn lực và xây dựng năng lực cạnh tranh.

Anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Nhiều doanh nhân trẻ có ý tưởng tốt, sản phẩm tiềm năng nhưng mở rộng kinh doanh không dễ. Có doanh nghiệp có năng lực sản xuất nhưng thiếu đầu ra ổn định; có doanh nghiệp đã có đơn hàng nhưng thiếu vốn lưu động; có doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường nhưng chưa đủ năng lực quản trị, công nghệ và tiêu chuẩn để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Điểm nghẽn không chỉ nằm ở từng nguồn lực riêng lẻ, mà còn ở khả năng kết nối chúng thành cơ hội phát triển thực tế. Tôi mong môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện theo hướng minh bạch, ổn định, dễ dự đoán; giảm chi phí tuân thủ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Một thủ tục được giải quyết nhanh hơn, một quy định được hướng dẫn rõ ràng hơn có thể giúp doanh nghiệp sớm triển khai dự án, ký kết hợp đồng, tuyển dụng lao động và mở rộng sản xuất.

Vậy, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã triển khai những hoạt động gì để hỗ trợ, giúp hội viên tiếp cận thị trường, nguồn lực và cơ hội phát triển thực chất hơn?

Anh Đặng Hồng Anh: Hội hiện có mạng lưới tại 34 tỉnh, thành phố, với hơn 21.000 hội viên. Đây là nguồn lực đáng kể để kết nối năng lực sản xuất, nhu cầu thị trường, kinh nghiệm quản trị và cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, kết nối chỉ có ý nghĩa khi tạo ra kết quả kinh tế. Doanh nghiệp cần tìm được khách hàng, ký được hợp đồng, tiếp cận nhà cung cấp tốt hoặc có đối tác đủ năng lực cùng tham gia chuỗi cung ứng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu tham quan gian hàng tại lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026.

Chúng tôi đang chuyển hoạt động kết nối từ gặp gỡ, giao lưu sang tạo lập cơ hội hợp tác cụ thể. Đơn cử, Cổng thông tin Giao thương vừa được ra mắt nhằm giúp doanh nghiệp giới thiệu năng lực, cập nhật nhu cầu và tìm kiếm đối tác thuận tiện hơn. Tại lễ ra mắt, 8 doanh nghiệp đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Câu lạc bộ Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Doanh nhân trẻ Việt Nam, với tổng giá trị hợp tác dự kiến hơn 800 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ VIII, Hội đặt mục tiêu triển khai khoảng 2.000 hoạt động xúc tiến thương mại nội khối, hướng tới giúp hội viên tiết kiệm từ 8–20% định phí hằng năm thông qua sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau và giảm chi phí tìm kiếm đối tác, marketing, bán hàng.

Hội không thể làm thay doanh nghiệp hay thay thế cơ chế thị trường. Vai trò của chúng tôi là xây dựng niềm tin, kết nối nguồn lực và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy năng lực. Khi hội viên phát triển thực chất, tổ chức Hội mới thực sự mạnh, anh Đặng Hồng Anh.

Tháo gỡ điểm nghẽn từ thể chế đến chuỗi giá trị

Thưa anh, từ ghi nhận của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) do Hội DNT Việt Nam đang triển khai, đâu là những vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp đang rất cần Nhà nước tháo gỡ?

Anh Đặng Hồng Anh: Từ thực tiễn, đặc biệt qua hơn cuộc 30 đối thoại - VPSF vòng địa phương với doanh nghiệp, tôi cho rằng có bốn nhóm vấn đề cần được quan tâm.

Thứ nhất là chất lượng thực thi thể chế. Những vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, cấp phép, thủ tục hành chính và phối hợp giữa các cơ quan vẫn tác động trực tiếp đến thời gian, chi phí và quyết định đầu tư. Chính sách tốt chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thực thi thống nhất, minh bạch và có thể dự đoán.

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Thứ hai là khả năng tiếp cận vốn. Bài toán không chỉ là vay được bao nhiêu, mà còn là nguồn vốn có phù hợp với dòng tiền, quy mô và giai đoạn phát triển hay không. Nhiều doanh nghiệp có phương án khả thi nhưng chưa đủ lịch sử tín dụng, tài sản bảo đảm hoặc quy mô để đáp ứng yêu cầu của các kênh vốn truyền thống. Vì vậy, cần đa dạng hóa kênh vốn, phát triển cơ chế bảo lãnh tín dụng phù hợp và tăng kết nối doanh nghiệp với nhà đầu tư.

Thứ ba là cơ hội tham gia thị trường và chuỗi giá trị. Nhiều doanh nghiệp Việt có năng lực sản xuất nhưng chưa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI. Muốn tham gia, họ phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tiến độ, công nghệ, quản trị và tiêu chuẩn môi trường. Nhà nước có thể hỗ trợ bằng cách tăng cường thông tin thị trường, kết nối nhà cung cấp trong nước với doanh nghiệp đầu chuỗi, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch.

Thứ tư là chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, chi phí đầu tư công nghệ, thiếu nhân lực chuyên môn và thiếu thông tin về giải pháp phù hợp vẫn là rào cản. Các chương trình hỗ trợ cần thiết thực, gắn với nhu cầu từng ngành, từng nhóm doanh nghiệp; đồng thời thúc đẩy liên kết với chuyên gia, cơ sở nghiên cứu và nhà cung cấp công nghệ.

Theo tôi, Nhà nước cần kiến tạo thể chế, bảo đảm môi trường cạnh tranh và khơi thông nguồn lực; doanh nghiệp phải chủ động đầu tư, đổi mới và nâng cao năng lực. Khi hai vai trò được phát huy đúng mức, khu vực kinh tế tư nhân sẽ có điều kiện đóng góp mạnh hơn cho tăng trưởng và việc làm.

Làm thế nào để những kiến nghị của doanh nghiệp được theo dõi đến cùng, thay vì chỉ dừng ở ghi nhận, thưa anh?

Anh Đặng Hồng Anh: Một diễn đàn đối thoại chính sách chỉ thực sự thành công khi những vấn đề được nêu ra có thể chuyển hóa thành thay đổi trong thực tiễn. Với VPSF, chúng tôi thúc đẩy cách tiếp cận thực chất hơn: doanh nghiệp nêu đúng vấn đề, cơ quan quản lý trả lời trực diện, chuyên gia gợi mở giải pháp và tổ chức Hội tiếp tục theo dõi sau đối thoại.

Với VPSF 2026, Hội triển khai các vòng đối thoại tại địa phương, phiên chuyên đề và bàn tròn kết nối nguồn lực theo vùng để tập hợp ý kiến từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cùng các khách mời tham gia VPSF 2026 vòng địa phương.

Theo tôi, cần xác định rõ cơ quan đầu mối, thời hạn phản hồi và trạng thái xử lý đối với từng kiến nghị. Những vấn đề có thể giải quyết ngay cần được xử lý sớm; vấn đề liên quan nhiều cơ quan hoặc cần sửa đổi chính sách phải có cơ quan chủ trì, lộ trình và phương án phối hợp rõ ràng.

Doanh nghiệp cũng cần được cập nhật tiến độ. Ngay cả khi chưa thể chấp thuận kiến nghị, cơ quan có thẩm quyền cần giải thích rõ nguyên nhân, căn cứ và hướng xử lý tiếp theo. Phản hồi không nhất thiết lúc nào cũng phải là chấp thuận, nhưng cần rõ ràng và có trách nhiệm.

Thông qua VPSF, chúng tôi muốn chuyển từ tư duy kiến nghị, tháo gỡ khó khăn sang đồng kiến tạo chính sách. Điều quan trọng không phải có bao nhiêu kiến nghị được ghi nhận, mà là vướng mắc nào đã được tháo gỡ, thủ tục nào được cải thiện, chi phí nào được giảm và cơ hội nào được mở ra cho doanh nghiệp, anh Đặng Hồng Anh.

Để đội ngũ doanh nhân trẻ trẻ lớn mạnh

Nếu được nêu ba kiến nghị gửi Thủ tướng tại cuộc đối thoại với thanh niên năm nay, anh sẽ đề xuất những nội dung gì?

Anh Đặng Hồng Anh: Tôi sẽ tập trung vào ba vấn đề là tạo môi trường thuận lợi để khởi nghiệp, mở rộng cơ hội để doanh nghiệp phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững.

Anh Đặng Hồng Anh cùng các chuyên gia, khách mời tham gia diễn đàn vòng địa phương 2026.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế, giảm chi phí tuân thủ và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định. Các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và quy định liên quan đến đầu tư, sản xuất cần được rà soát theo hướng đơn giản, dễ thực hiện; trách nhiệm và thời hạn giải quyết công việc của cơ quan chức năng phải rõ ràng. Người trẻ không chỉ cần ý tưởng và tinh thần dám làm, mà còn cần một môi trường bảo đảm quyền kinh doanh hợp pháp và tạo điều kiện để cho họ có năng lực phát triển.

Thứ hai, tạo cơ chế thực chất để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận vốn, thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Trọng tâm cần chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang tạo điều kiện để doanh nghiệp có khách hàng, có đơn hàng, có cơ hội hợp tác và nâng cao năng lực cung ứng. Khi có thị trường, doanh nghiệp mới có cơ sở huy động vốn, đầu tư công nghệ, tuyển dụng lao động và mở rộng sản xuất.

Thứ ba, phát triển năng lực doanh nhân trẻ gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động. Khi công nghệ và trí tuệ nhân tạo thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh, lợi thế cạnh tranh ngày càng phụ thuộc vào năng lực quản trị, chất lượng nhân lực, khả năng đổi mới và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Cần có thêm chương trình đào tạo, tư vấn, kết nối chuyên gia và hỗ trợ ứng dụng công nghệ phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp do người trẻ sáng lập.