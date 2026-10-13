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Văn hóa

Ngôi nhà mơ ước: Từ nỗi khát khao đến một tôi bản lĩnh

Bùi Thị Nhung (Hưng Yên)

Mỗi lần chạy xe máy ngang qua một ngôi nhà đang xây dở bên đường, tôi luôn vô thức ghìm tay ga đi chậm lại. Nhìn giàn giáo chằng chịt và những vệt vữa xám còn ướt trên hàng gạch mộc, lòng tôi lại trào dâng cảm xúc khó tả. Người ta thường chỉ thấy ở đó bụi bặm và sự ngổn ngang, nhưng với tôi, đó là nơi một tổ ấm đang chắt chiu tượng hình từ mồ hôi và hy vọng. Càng thấu hiểu chủ nhân ngôi nhà, tôi càng nhớ da diết những năm tháng thanh xuân rực cháy khát khao xây tổ ấm của riêng mình.

Đó là hành trình dấn thân nhọc nhằn nhất, nhưng cũng là bước ngoặt kỳ diệu giúp tôi "check-in" tại trạm dừng hạnh phúc đích thực, để từ đây tái sinh thành một phiên bản hoàn toàn khác: bản lĩnh, tự do và tìm lại chính mình.

Giấc mơ 12 năm và cơn "nghén nhà" cháy bỏng

Tôi đã bắt đầu mơ về một ngôi nhà của riêng mình từ những năm tháng dài đằng đẵng của tuổi trẻ. Sau ngày cưới, thế giới hạnh phúc của vợ chồng tôi thu bé lại vừa vặn trong gian buồng nhỏ tầm 20 mét vuông, nép mình dưới mái nhà ba gian truyền thống của bố mẹ chồng. Những năm tháng đầu tiên, cuộc sống chung ba thế hệ đem lại cảm giác chở che, ấm áp. Nhưng rồi những đứa trẻ lần lượt chào đời và lớn lên từng ngày, căn phòng nhỏ dần chật chích đồ đạc. Không gian sống thu hẹp cũng là lúc những khác biệt về nếp nghĩ, nhịp sống giữa các thế hệ bắt đầu lộ rõ.

Người già vốn cần sự tĩnh tại, còn người trẻ lại khát khao khoảng trời riêng để tự lập. Rõ nhất là sự khác biệt trong phương pháp dạy con; mẹ muốn rèn tính tự lập, còn ông bà vì thương cháu nên bao bọc, khiến đôi bên khó tìm được tiếng nói chung. Ngay cả việc bếp núc hay thói quen đọc sách, viết lách đêm muộn, tôi cũng phải tiết chế, dè dặt nhiều điều. Suốt mười hai năm, tôi luôn nhẫn nại thu xếp bản thân theo nề nếp chung mà vô tình bỏ quên những mong muốn của chính mình.

Tôi nhận ra việc có một khoảng trời riêng đã trở thành nhu cầu thiết yếu. Hai vợ chồng nắm chặt tay nhau, tự động viên nhau bền bỉ làm việc, chắt chiu tằn tiện từng đồng mỗi ngày. Phấn đấu mãi, ngày cầm trên tay cuốn sổ đỏ mảnh đất vuông vắn gần nhà cũ, vợ chồng tôi nhìn nhau trào nước mắt.

Thế nhưng có đất rồi, tôi lại càng "thèm nhà" dữ dội. Cơn thèm nhà cồn cào trong tôi lúc ấy chẳng khác nào cảm giác của một bà bầu thèm ăn một món chua chát nào đó trong thai kỳ: dai dẳng, cắn rứt, choán lấy tâm trí cả trong bữa ăn lẫn giấc ngủ. Chỉ có điều, món thèm của bà bầu thì có thể chạy ngay ra đầu ngõ là mua được, còn "món nhà" của tôi thì dẫu có thèm đến cháy lòng cũng chẳng thể có ngay trong một sớm một chiều.

Đi đâu tôi cũng quan sát nhà người ta: xem họ xây kiểu gì, phối màu sơn ra sao, lợp mái ngói hay mái bằng. Tôi tưởng tượng về một căn bếp bừng sáng ánh mặt trời để say sưa nấu nướng như họa sĩ thỏa sức vẽ trên khung toan; hình dung các phòng chức năng ngăn nắp cho con và những buổi tối vợ chồng thảnh thơi ngồi bên nhau trò chuyện. Ngọn lửa khao khát ấy bùng lên mạnh mẽ. Dù tài chính chưa vững vàng, nội ngoại hai bên còn nhiều âu lo, chúng tôi vẫn quyết định xây nhà sau mười hai năm sống cùng bố mẹ. Cuộc đời cần lắm những lần dấn thân ra khỏi vùng an toàn để tự mình lớn lên và bứt phá.

Phép thử nghiệt ngã trên nền đất mộc

Ngày khởi công, nhìn chiếc máy xúc vục những gầu đất đầu tiên sâu vào lòng đất để đào móng, toàn thân tôi run lên bần bật. Trái tim đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nước mắt cứ thế trào ra vì xúc động. Giây phút ấy, tôi thấy mình còn sung sướng hơn cả khoảnh khắc nhận giấy báo đỗ đại học hay ngày đầu tiên cầm tháng lương viên chức trên tay. Tôi dịu dàng với mọi người, hào hứng xắn tay áo làm bất kể việc gì liên quan đến công trình, chẳng quản ngại nhọc nhằn hay thức khuya dậy sớm.

Những ngày tháng đi đi về về giữa căn nhà cũ và công trình thực sự ngập tràn hân hoan. Cứ tan giờ làm là tôi lao ngay ra công trình, lặng người ngắm nhìn ngôi nhà đang lớn lên từng tấc mỗi ngày như một mầm cây non vươn lên đón nắng. Tôi không còn thấy khó chịu trước mùi vôi vữa nồng hăng hay mùi sắt thép khét lẹt; trái lại, tôi mê mẩn hít hà chúng, chạm tay vào bức tường gạch mộc còn ẩm ướt, mát rượi mùi vữa mới mà thì thầm: “Cảm ơn nhé, bạn yêu!”.

Thế nhưng, hành trình xây dựng chưa bao giờ bằng phẳng. Càng thi công, khó khăn phát sinh càng dồn dập. Giá vật liệu leo thang từng ngày khiến khoản tiền tiết kiệm nhanh chóng cạn kiệt, vợ chồng tôi phải đôn đáo chạy vạy, vay mượn khắp nơi. Sự bất đồng giữa bản vẽ thiết kế và thực tế thi công cũng nhiều lần đẩy hai vợ chồng vào những cuộc tranh luận gay gắt. Đỉnh điểm là khi dịch bệnh bùng phát, nỗi lo thợ thuyền nghỉ việc, vật tư đứt gãy và nguy cơ công trình đình trệ vô thời hạn đè nặng lên từng giấc ngủ chập chờn.

Bao nhiêu mệt mỏi, áp lực tài chính tích tụ lại, hằn sâu thành quầng thâm trên đôi mắt và gương mặt hốc hác của hai vợ chồng. Nhưng chính trong những khúc quanh tăm tối ấy, người phụ nữ yếu đuối, quen sống phụ thuộc trong tôi đã hoàn toàn lùi bước, nhường chỗ cho một người phụ nữ bản lĩnh, kiên cường.

Tôi và chồng học cách bình tĩnh ngồi lại bên nhau, lật mở từng trang sổ chi tiêu, tính toán lại từng hạng mục để gỡ từng nút thắt rối rắm. Tôi chủ động khảo sát giá cả vật tư, tìm giải pháp tối ưu nhất để vừa đảm bảo thẩm mỹ vừa tiết kiệm chi phí. Bằng sự đồng thuận, kiên trì và niềm tin sắt đá, chúng tôi đã cùng nhau chèo lái con thuyền gia đình vượt qua từng cơn sóng dữ. Mỗi viên gạch đặt xuống không chỉ để dựng lên một tổ ấm, mà đang bồi đắp cho tôi sự can trường và bản lĩnh phi thường trước sóng gió cuộc đời.

Hồi sinh dưới khoảng trời tự do

Sau cơn mưa trời lại sáng. Dưới bàn tay cần mẫn của những người thợ lành nghề và sự đồng lòng của hai vợ chồng, ngôi nhà mơ ước cuối cùng cũng hoàn thành tựa như một bản nhạc vừa viết xong nốt nhạc cuối cùng. Ngày dọn về tổ ấm mới, bước chân qua cánh cửa gỗ thơm mùi véc-ni, tôi cảm nhận trọn vẹn sự chở che của một nơi trú ẩn an toàn nhất trần đời.

Tôi đứng giữa phòng khách ngập tràn ánh nắng, đưa tay áp nhẹ lên bức tường phẳng phiu vừa được khoác chiếc áo màu trắng ngà mịn màng và mát lạnh. Bất giác, sống mũi tôi cay cay. Ký ức về những ngày gian khó bỗng chốc ùa về: nhớ những viên gạch nung đỏ au thuở ban đầu bỡ ngỡ đằm mình trong lớp vữa thô; nhớ những giọt mồ hôi mặn chát của chồng, của thợ và của chính mình rơi xuống nền đất lạnh giữa trưa hè đổ lửa; nhớ cả những đêm mất ngủ tính toán từng đồng chi phí. Bức tường trắng ngà hôm nay không còn là lớp vữa vô tri nữa, mà nó đã được thổi hồn từ chính mồ hôi, nước mắt và tình yêu thương vô bờ bến.

Dưới mái nhà của riêng mình, tôi được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc mà không còn phải giấu giếm hay gượng gạo. Căn bếp bừng sáng mà tôi từng ao ước suốt mười hai năm nay đã hiện hữu, nơi mỗi buổi chiều tôi thỏa sức nêm nếm những món ăn yêu thích theo khẩu vị từng người giữa tiếng cười đùa rộn rã của chồng con. Tôi có thể tự do uốn nắn các con thành những đứa trẻ tự lập, biết tự thu vén góc học tập và hiểu sâu sắc giá trị thiêng liêng của sức lao động từ chính câu chuyện dựng nhà của cha mẹ.

Đặc biệt, bên khung cửa sổ ngập tràn nắng thu trên tầng hai, tôi đã có một góc làm việc tĩnh lặng cho riêng mình. Nơi đó có chiếc bàn gỗ mộc mạc và những chậu cây xanh mướt, nơi đêm về tôi được thắp ngọn đèn bàn ấm áp, thả hồn vào từng trang viết và đánh thức những ước mơ văn chương từng phải cất kỹ dưới đáy rương suốt bao năm tháng cũ. Tôi được là chính mình: tự do, tự chủ và độc lập.

Kỳ diệu hơn cả, việc ra ở riêng không hề làm sứt mẻ tình cảm gia đình như nhiều định kiến lo ngại. Khoảng cách không gian vừa vặn đã trở thành chiếc cầu nối văn minh giúp hai thế hệ thấu hiểu và tôn trọng nhau hơn. Bố mẹ chồng nhìn thấy sự trưởng thành, tháo vát của các con mà thêm trân trọng, an lòng. Những bữa cơm sum họp cuối tuần khi cả nhà trở về thăm ông bà luôn rộn rã tiếng cười và đong đầy tình cảm ruột thịt ấm áp, chân thành.

Từ đây có một tôi khác

Ngôi nhà mới xây xong không đơn thuần là một công trình vật chất che mưa che nắng, mà nó là cột mốc lịch sử đánh dấu sự tái sinh mạnh mẽ trong tâm hồn tôi. Nó là cái nôi nuôi dưỡng sự tự do, giúp tôi chữa lành những tổn thương ngột ngạt của quá khứ để trở thành một phiên bản hoàn toàn khác: tự tin, kiên định và tràn đầy nội lực sống.

Tôi nhận ra hạnh phúc chưa bao giờ là một món quà may rủi có sẵn, mà là phần thưởng xứng đáng cho những ai dám ước mơ, dám dấn thân bước qua nỗi sợ hãi để tự tay kiến tạo số phận. Khoảnh khắc tôi cùng chồng đặt những viên gạch đầu tiên xuống nền đất mộc năm nào, cũng chính là thời khắc thiêng liêng nhất tôi thực hiện cú “check-in” tại trạm dừng hạnh phúc của cuộc đời mình.

Chiều nay, đứng trước hiên nhà lộng gió, ngắm nhìn giàn hoa đang bung nở rực rỡ và lắng nghe tiếng các con cười vang giòn tan bên khung cửa, lòng tôi ngập tràn niềm tri ân sâu sắc đối với cuộc đời. Dưới mái nhà này, tôi không chỉ xây xong một chốn đi về ấm áp, mà từ đây, đã có một tôi rất khác: bản lĩnh, tự do, tìm lại được chính con người thật của mình và an yên bước tiếp trên chặng đường phía trước.

Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một tôi khác” do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức, dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

Cuộc thi nhận tác phẩm ở 3 thể loại: Bài viết, Video và Voice.

Tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm tham dự.

Thời gian nhận bài từ ngày 11/9/2026 đến hết ngày 11/12/2026.

Tác phẩm dự thi gửi về email tienphongedu.admin@gmail.com, tiêu đề: Bài dự thi Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” - [Tên tác giả].

Thể lệ Cuộc thi và thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

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