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Gần 100 nghệ sĩ jazz nổi tiếng thế giới hòa nhạc ở Hà Nội

Ngọc Ánh

TPO - Gần 100 nghệ sĩ jazz đến từ Việt Nam, Mỹ, Anh, Thụy Điển và Na Uy sẽ tham gia hòa nhạc "Jazz & Friends X" vào tối 6/11 tại Hà Nội. Chương trình đánh dấu sự hội tụ của ba thế hệ nghệ sĩ jazz Việt, đồng thời lần đầu kết hợp jazz với giao hưởng thính phòng trên nền chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam giới thiệu chuỗi hoạt động nghệ thuật, học thuật và giao lưu quốc tế nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện.

Trong đó, hòa nhạc Jazz & Friends X - Jazz Việt: Hội tụ và lan tỏa là điểm nhấn, diễn ra lúc 20h ngày 6/11 tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

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PGS.TS Nguyễn Huy Phương - Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - kỳ vọng Khoa Jazz tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được.

Chương trình quy tụ gần 100 nghệ sĩ jazz trong nước và quốc tế, với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Mỹ, Anh, Thụy Điển và Na Uy.

Theo TS. Nguyễn Tiến Mạnh - Trưởng khoa Jazz, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Tổng đạo diễn chương trình - Jazz & Friends X là dịp hội tụ ba thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa Jazz, từ những người đặt nền móng, đội ngũ giảng viên đến các cựu sinh viên đang hoạt động chuyên nghiệp.

"Có thể nói chương trình lần này là sự hội tụ của ba thế hệ jazz Việt trưởng thành từ Khoa Jazz. Chúng tôi mong muốn có thể cùng nhau lan tỏa tinh thần jazz Việt", TS. Nguyễn Tiến Mạnh chia sẻ.

Đáng chú ý, ba cựu sinh viên Nguyễn Hữu Vượng, Lương Việt Tú và Nguyễn Đức Hải Phong trở lại học viện trong vai trò giám đốc âm nhạc. Họ đều là những nghệ sĩ đã có quá trình hoạt động trong đời sống âm nhạc chuyên nghiệp.

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Nhà sản xuất Nguyễn Hữu Vượng là cựu sinh viên Khoa Jazz.

Với Nguyễn Hữu Vượng, jazz là "gốc" hình thành tư duy âm nhạc của anh. Việc trở lại trường lần này cũng là cơ hội để nghệ sĩ đứng chung sân khấu với những người thầy và đồng nghiệp sau nhiều năm hoạt động ở các không gian âm nhạc khác nhau.

Nguyễn Đức Hải Phong mang đến những sáng tác khai thác chất liệu dân gian từ nhiều vùng miền, được phát triển bằng ngôn ngữ jazz.

Điểm mới của chương trình là lần đầu các nghệ sĩ jazz Việt sáng tác, biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng thính phòng. Sự kết hợp được xây dựng trên nền tảng khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam, thông qua hòa âm, tiết tấu, ngẫu hứng và phát triển chủ đề.

Hai tác phẩm CộiSông biển nước Nam có sự tham gia thực hiện của nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc là những tiết mục thể hiện hướng sáng tạo này. Cội do Nguyễn Đức Hải Phong sáng tác, khai thác chất liệu âm nhạc Việt Nam trong không gian jazz và dàn nhạc dây.

Theo nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc, điều quan trọng không chỉ là đưa nhạc cụ truyền thống vào các tiết mục jazz mà còn phải chuyển hóa chất liệu dân gian thành ngôn ngữ sáng tác và ứng tác riêng.

"Nếu chỉ chơi jazz quốc tế hay sáng tác theo cách của các trường phái ở Mỹ, châu Âu thì về cơ bản vẫn là cover. Còn muốn có tiếng nói riêng thì phải dùng chất liệu của mình để tạo ra ngôn ngữ riêng", nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc nhận định.

Bên cạnh sự kết hợp với giao hưởng, chương trình còn lần đầu mở rộng không gian biểu đạt của jazz thông qua công nghệ âm nhạc, với sự tham gia của các giáo sư, nghệ sĩ và chuyên gia Na Uy, Thụy Điển trong lĩnh vực công nghệ sáng tạo và Live Electronics.

PGS.TS Nguyễn Huy Phương - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - kỳ vọng Khoa Jazz tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, hoàn thiện các lĩnh vực đào tạo còn thiếu, trong đó có thanh nhạc jazz, đồng thời tạo điều kiện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ phát triển.

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#Jazz #Hà Nội #Giao hưởng #Nghệ sĩ quốc tế #Nghệ sĩ Việt Nam #Hòa nhạc

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