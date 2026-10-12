Nhà sản xuất Italy tìm cơ hội làm phim ở Việt Nam

TPO - Tại tọa đàm trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31, nhà sản xuất Italy bày tỏ mong muốn tìm kiếm đối tác, biên kịch Việt Nam cho dự án phim lấy bối cảnh hoàn toàn tại Việt Nam. Các nhà làm phim quốc tế cũng quan tâm đến cơ hội hợp tác sản xuất, đào tạo tài năng và phát triển thị trường điện ảnh Việt Nam.

Ngày 11/10, tại Busan (Hàn Quốc), Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức tọa đàm Liên hoan phim - Cầu nối điện ảnh Việt Nam với thế giới, trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31.

Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, ông Kim Dong-ho - nhà sáng lập, bà Trần Thị Phương Lan - Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo T.Ư, ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng nhiều nhà sản xuất, đạo diễn, chuyên gia, người đứng đầu các tổ chức, doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam, quốc tế.

Hội thảo do bà Phan Cẩm Tú, ủy viên Ban Thường vụ VFDA điều phối.

TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) - phát biểu khai mạc tọa đàm tại Busan.

Nhà sản xuất quốc tế tìm cơ hội tại Việt Nam

Một trong những nội dung đáng chú ý tại tọa đàm là sự quan tâm của các doanh nghiệp, nhà sản xuất quốc tế đối với môi trường sản xuất phim tại Việt Nam.

Nhà sản xuất Leonard Bratti, đại diện Volos Films (Italy) cho biết đang tìm kiếm đối tác và biên kịch Việt Nam cho dự án phim lấy bối cảnh hoàn toàn tại Việt Nam.

Trao đổi về khả năng hỗ trợ đoàn phim quốc tế, đại diện VFDA cho biết hiện nay chưa có cơ chế quỹ hỗ trợ sản xuất phim cụ thể ở cấp trung ương để giới thiệu cho dự án. Tuy nhiên hiệp hội có thể làm đầu mối kết nối nhà sản xuất với các địa phương và tổ chức phù hợp.

Nhà sản xuất Leonard Bratti, đại diện Volos Films (Italy), trao đổi về cơ hội tìm kiếm đối tác, nguồn lực hỗ trợ và phát triển dự án phim quốc tế lấy bối cảnh tại Việt Nam.

Ông Dosuk Choi - Giám đốc vận hành Run up Company (Hàn Quốc) - đặt vấn đề hợp tác với diễn viên Việt Nam, phát triển nội dung và tài sản trí tuệ Hàn Quốc tại Việt Nam. Ông cũng tìm hiểu các chương trình đào tạo tài năng của VFDA và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF).

Trả lời nhà sản xuất Hàn Quốc, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA, Giám đốc DANAFF - giới thiệu các hoạt động thuộc DANAFF Talents, bao gồm workshop diễn xuất được triển khai từ năm 2023, vườn ươm dự án, phát triển kịch bản và hợp tác với chuyên gia từ Đại học Columbia, Đại học Nam California (USC).

Bà đề cập nhu cầu nghiên cứu các quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh nhằm bổ sung nguồn lực cho đào tạo, phát triển dự án và sản xuất.

Về thu hút đoàn phim quốc tế, ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - nhấn mạnh tiềm năng của Thủ đô từ hệ thống di sản, kiến trúc, làng nghề và nguồn nhân lực nghệ thuật.

Đại diện Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng địa phương cần đồng thời quảng bá bối cảnh, hoàn thiện thủ tục, hạ tầng, dịch vụ và cơ chế phối hợp để trở thành điểm đến sản xuất phim thuận lợi.

Khó khăn của phim Việt

Phát biểu tại tọa đàm, ông Kim Dong-ho đánh giá cao những bước phát triển của DANAFF, ghi nhận đóng góp của liên hoan phim và nỗ lực của Chủ tịch VFDA Ngô Phương Lan trong quảng bá văn hóa, đất nước, điện ảnh Việt Nam cũng như kết nối điện ảnh châu Á với thế giới.

Ông kỳ vọng hoạt động trao đổi giữa Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục mở rộng, tạo thêm cơ hội hợp tác trong cộng đồng điện ảnh quốc tế.

Đại sứ Vũ Hồ - Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc - phát biểu về hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc và những cơ hội kết nối, phát triển điện ảnh trong khuôn khổ tọa đàm.

Đại sứ Vũ Hồ nhận định hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc cần vượt ra ngoài giao lưu văn hóa, hướng đến những dự án cụ thể về phát triển kịch bản, sản xuất, hậu kỳ, phát hành và đào tạo nhân lực.

Tại sự kiện, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp - tác giả Đập cánh giữa không trung - bày tỏ sự xúc động trước sự hiện diện ngày càng đông đảo của các nhà làm phim, nhà sản xuất và tổ chức điện ảnh Việt Nam tại Busan sau hơn 12 năm.

Tuy nhiên, bà chỉ ra một khó khăn chưa được giải quyết là tình trạng thiếu không gian chiếu phim phù hợp để phim nghệ thuật, phim độc lập tiếp cận khán giả trong nước sau khi tham dự các liên hoan phim quốc tế.

Giám tuyển Kim Young-woo, người từng tham gia Ban Chương trình Liên hoan phim Quốc tế Busan, nhận định sự phát triển của thị trường nội địa cùng bản sắc sáng tạo riêng đang tạo thêm cơ hội để phim Việt được chú ý tại các liên hoan phim quốc tế.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế trao đổi về vai trò của liên hoan phim trong kết nối, phát triển tài năng, hợp tác sản xuất và mở rộng thị trường quốc tế cho điện ảnh Việt Nam.

Trong khuôn khổ tọa đàm, TS. Ngô Phương Lan cũng giới thiệu các chương trình dự kiến của DANAFF V, gồm giới thiệu di sản điện ảnh Việt Nam, APEC Cinema Spotlight, DANAFF Talents và DANAFF Industry Connect.

VFDA đồng thời định hướng phát triển DANAFF Industry Days thành không gian kết nối dự án, nhà sản xuất, nhà đầu tư và nhà phát hành, hướng đến hợp tác đồng sản xuất, mua bán bản quyền và mở rộng thị trường quốc tế.