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Giới trẻ

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Vượt khiếm khuyết, sống đẹp mỗi ngày

Thu Hiền

TPO - Mang dị tật bẩm sinh, anh Nguyễn Khắc Cường (Nghệ An) vẫn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, nhiều năm kết nối những tấm lòng nhân ái, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Anh là 1 trong 15 thanh niên tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tuyên dương Thanh niên sống đẹp năm 2026.

Biến bước chân nhọc nhằn thành nhịp cầu yêu thương

Mỗi khi di chuyển, cơ thể Nguyễn Khắc Cường (SN 1986) thường chao nghiêng theo từng nhịp bước. Anh tự ví mình như một “chiếc chuông”. Cách nói hóm hỉnh ấy thể hiện sự lạc quan của người đàn ông mang dị tật bẩm sinh ở đôi chân, cột sống bị dẹt, vóc dáng nhỏ bé.

Sinh ra tại vùng đất Bến Thủy, Cường sớm đối diện với những giới hạn của cơ thể. Anh không thể ngồi xổm, khó làm việc nặng, mỗi bước đi đều vất vả hơn người bình thường. Thế nhưng, anh vẫn nỗ lực học tập, nhiều năm đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi và tốt nghiệp ngành cử nhân giáo dục đặc biệt Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

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Anh Nguyễn Khắc Cường - Ủy viên Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ủy viên BTV Đoàn Phường - Bí thư Chi Đoàn khối Bến Thủy 1 phường Trường Vinh, Nghệ An.

Là con cả trong gia đình đông anh em, ngoài giờ học, Cường phụ mẹ bán rau ở chợ Bến Thủy, tối lại nấu nước chè mang bán để phụ giúp gia đình. Những năm tháng thiếu thốn giúp anh thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia.

Trong quá trình tham gia tình nguyện, những lần đến bệnh viện, gặp gỡ bệnh nhân nghèo và chứng kiến các gia đình chật vật níu giữ sự sống khiến Cường trăn trở. Anh mong muốn làm điều gì đó thiết thực hơn để giúp đỡ những người khó khăn.

Năm 2010, anh thành lập Tổ chức Hoạt động Xã hội Thanh niên Vì Cộng đồng Nghệ An 37, bắt đầu hành trình kết nối những tấm lòng nhân ái. Những ngày đầu, kinh phí hạn hẹp, Cường cùng các tình nguyện viên thu gom ve chai, nhập hoa và hương vòng về bán gây quỹ, duy trì các chuyến thiện nguyện đến vùng sâu, vùng xa.

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Trao tặng quà cho người bệnh ở Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An.

“Tôi nghĩ bản thân mình tuy có khiếm khuyết, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn may mắn hơn những người không có khả năng lao động, những em nhỏ thiếu thốn điều kiện học tập. Nếu có thể giúp ai đó, dù chỉ một phần nhỏ, tôi vẫn muốn cố gắng”, anh Cường chia sẻ.

Từ những chuyến đi đầu tiên, ngày càng có thêm nhiều bạn trẻ đồng hành cùng anh. Năm 2017, Nguyễn Khắc Cường là người Nghệ An duy nhất được Cộng đồng tình nguyện Việt Nam tôn vinh với giải thưởng “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng”. Năm 2025, anh được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen vì thành tích trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Năm 2026, anh được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp tỉnh.

Gom góp yêu thương, thắp sáng những phận đời

Hơn 11 năm qua, bên cạnh hoạt động thiện nguyện, anh Cường gắn bó với công việc giáo dục, chăm sóc trẻ tự kỷ, tăng động, chậm phát triển và trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Dù việc chăm sóc, hướng dẫn các em đòi hỏi nhiều kiên nhẫn, trong khi bản thân gặp hạn chế về vận động, anh vẫn bền bỉ đồng hành cùng học trò trong từng kỹ năng nhỏ.

“Có những kỹ năng tưởng chừng đơn giản nhưng các em phải tập đi tập lại nhiều lần mới làm được. Mỗi khi thấy một em tiến bộ, tôi vui lắm. Đó là động lực để tôi tiếp tục công việc”, anh Cường chia sẻ.

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Anh trực tiếp đồng hành, hướng dẫn trẻ rối loạn phát triển từng kỹ năng trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Năm 2026, anh trở về quê hương, xây dựng Lớp Chuyên biệt Thầy Khắc Cường – TKC, hướng đến hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển và đồng hành cùng gia đình. Lớp triển khai tư vấn, đánh giá, sàng lọc, xây dựng chương trình giáo dục cá nhân và hỗ trợ can thiệp cho trẻ.

Anh cũng thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho trẻ khuyết tật, trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn, mong thêm nhiều em có cơ hội học tập, phát triển phù hợp với khả năng.

Tinh thần sẻ chia ấy còn được anh Cường duy trì qua những chương trình thiện nguyện tại các xã miền núi như Tiền Phong, Nậm Giải và Thông Thụ, phối hợp với các Đội Sản xuất 5, 6, 7 thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 (Quân khu 4).

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Anh Cường miệt mài với các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, trẻ em và người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa.

Dự án “Con nuôi tình nguyện 37” hỗ trợ hai trẻ em tại xã Thông Thụ với tổng kinh phí 800.000 đồng mỗi tháng. Dự án “Mái ấm tuổi già 37” duy trì khoản hỗ trợ gần 1,5 triệu đồng mỗi tháng cho ba người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tiền Phong và Quế Phong.

Ngoài những chuyến đi, anh còn tham gia hát, làm MC tại các sự kiện, sẵn sàng hỗ trợ miễn phí kịch bản chương trình Trung thu và các hoạt động cộng đồng tại khối, xóm. Với anh, mỗi việc làm dù lớn hay nhỏ đều là cơ hội để kết nối mọi người, lan tỏa tinh thần nhân ái.

Ngày 29/9, anh Cường cùng nhóm thiện nguyện tiếp tục được biểu dương tại chương trình tri ân các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm có đóng góp cho công tác an sinh xã hội Nghệ An giai đoạn 2023 - 2026.

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Anh Cường được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh.

Đặc biệt, năm 2026, anh Nguyễn Khắc Cường là một trong 15 thanh niên tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”. Đây là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, sống có trách nhiệm và cống hiến cho cộng đồng của chàng trai xứ Nghệ.

Với Cường, danh hiệu là niềm vui sau nhiều năm làm việc thiện, nhưng điều khiến anh hạnh phúc hơn cả vẫn là nhìn thấy những người được giúp đỡ vơi bớt khó khăn, những đứa trẻ tiến bộ từng ngày và ngày càng có thêm người sẵn lòng chung tay.

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Anh Nguyễn Khắc Cường được tuyên dương Thanh niên sống đẹp năm 2026.

“Tôi không nghĩ mình làm được điều gì quá lớn lao. Tôi chỉ mong có đủ sức khỏe để tiếp tục công việc, có thêm những người đồng hành để giúp được nhiều hoàn cảnh hơn. Bản thân tôi cũng nhận được nhiều tình yêu thương từ gia đình, bạn bè và cộng đồng, nên muốn tiếp tục trao đi những điều tốt đẹp ấy”, Nguyễn Khắc Cường bày tỏ.

Chương trình Gala “Thanh niên Sống đẹp” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Công ty TNHH TCP Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến trong thanh niên; cổ vũ mỗi bạn trẻ sống tích cực, chủ động biến những điều tốt đẹp thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, nhân ái và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

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#Nguyễn Khắc Cường #tình nguyện #trẻ đặc biệt #cống hiến #Thanh niên sống đẹp #Nghệ An #nhân ái #chàng trai xứ Nghệ #giáo dục đặc biệt

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