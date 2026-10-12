Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm tiếp Đoàn đại biểu Báo Thanh niên Trung Quốc

TPO - Chiều 12/10, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Tường Lâm tiếp đoàn đại biểu Báo Thanh niên Trung Quốc do ông Trương Khôn - Bí thư Đảng ủy Báo làm trưởng đoàn, nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm chào mừng đoàn đại biểu Báo Thanh niên thăm và làm việc tại Việt Nam.

Anh Lâm cho biết, trong thời gian qua, hợp tác thanh niên Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục được thúc đẩy với nhiều hoạt động nổi bật; đồng thời ghi nhận sự chủ động của Báo Thanh niên Trung Quốc và Báo Thanh niên (Việt Nam) trong phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ và lan tỏa các hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên giữa hai nước.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm tặng quà Bí thư Đảng ủy Báo Thanh niên Trung Quốc Trương Khôn. Ảnh: Tuấn Minh

Trao đổi tại buổi tiếp, ông Trương Khôn cho biết, chuyến thăm lần này được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc nhằm cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; đặc biệt là việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Ông Trương Khôn cũng bày tỏ đề xuất nội dung phối hợp về công tác truyền thông thanh niên Trung – Việt; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; cũng như các dự án thể thao học đường, thể thao thanh niên… nhằm góp phần sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, cũng như tuổi trẻ hai nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Báo Thanh niên Trung Quốc, đồng thời khẳng định sự nhất trí cao với các nội dung hợp tác mà phía bạn đề xuất.

Anh Lâm tin tưởng, những hoạt động hợp tác thiết thực này không chỉ giúp cơ quan báo chí truyền thông của tổ chức thanh niên hai nước lớn mạnh hơn trong kỷ nguyên số, mà còn góp phần hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bồi đắp tình hữu nghị truyền thống giữa thế hệ trẻ hai nước mà lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã tin tưởng giao phó.