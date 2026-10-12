'Lớp học reo vui' đến với học sinh Cơ Tu ở Đà Nẵng

"Bắt đầu từ bệnh tật của Phương Thúy." Tôi vẫn nhớ như in câu trả lời ấy của mình khi được phóng viên chương trình "Hôm nay ai đến" hỏi: Cái duyên của chị khi đến với Văn chương bắt đầu như thế nào? Sau hai mươi chín năm sống cùng nghịch cảnh, mỗi lần nhớ lại hành trình trở thành một "tôi khác" dám bứt phá rào cản số phận, lòng tôi vẫn không khỏi bồi hồi...