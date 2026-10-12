'Lớp học reo vui' đến với học sinh Cơ Tu ở Đà Nẵng

TPO - Hành trình “Lớp học reo vui” mang đến những trải nghiệm thú vị, mới mẻ cùng những phần quà, học bổng cho học sinh Cơ Tu ở Đà Nẵng, đồng thời, tôn vinh, tri ân những thầy cô bám bản gieo chữ.
TPO - Trong khuôn khổ chương trình “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam, chiều 12/10, Diễn đàn Thanh niên Việt – Trung với chủ đề “Tiếp nối mạch nguồn đỏ - Cùng kiến tạo tương lai” diễn ra ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
TPO - Trong khuôn khổ chương trình “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam, ngày 12/10, đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, tại Hà Nội.
TPO - Sáng 12/10, tại Học viện Ngân hàng, tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 đã mang đến cho sinh viên những góc nhìn về thanh toán số, quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch và lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm.
TPO - Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026 lần đầu mở rộng phạm vi xét chọn lên 10 lĩnh vực, trong đó có chip bán dẫn, hàng không vũ trụ và đường sắt tốc độ cao. Hội đồng đã chọn 17 ứng viên tiêu biểu từ 71 hồ sơ hợp lệ để tiếp tục đánh giá.
"Bắt đầu từ bệnh tật của Phương Thúy." Tôi vẫn nhớ như in câu trả lời ấy của mình khi được phóng viên chương trình "Hôm nay ai đến" hỏi: Cái duyên của chị khi đến với Văn chương bắt đầu như thế nào? Sau hai mươi chín năm sống cùng nghịch cảnh, mỗi lần nhớ lại hành trình trở thành một "tôi khác" dám bứt phá rào cản số phận, lòng tôi vẫn không khỏi bồi hồi...
Tôi từng nhìn một túi máu vừa đầy lên bên cạnh mình và nghĩ: vài phút trước, nó vẫn còn ở trong cơ thể tôi. Rồi từ đây, nó sẽ đi đâu?
TPO - Giữa nắng nóng, gió mạnh và hơi muối biển, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa bền bỉ chăm sóc từng mầm xanh. Cùng nguồn hỗ trợ từ đất liền, việc ươm cây, nhân giống trên đảo góp phần duy trì màu xanh, cải thiện môi trường sống của quân dân nơi tiền tiêu Tổ quốc.
TPO - Từ một lần chứng kiến cảnh người đi đường suýt té ngã do “ổ gà” trên đường, Nguyễn Duy Lâm cùng bạn bè đã khởi xướng và duy trì hoạt động khôi phục, dặm vá các tuyến đường bị bong tróc, hư hỏng để người dân đi lại được an toàn.
TPO - Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), tuổi trẻ Vĩnh Long cũng đồng loạt xuống địa bàn, đi từng ngõ, gõ từng nhà để hỗ trợ, hướng dẫn người dân chuyển đổi số, thực hiện giao dịch điện tử, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
TPO - Từ thực tế của mình, Sơn Trần Minh Mẫn - gương mặt trẻ vừa nhận giải thưởng Lương Định Của 2026 gửi tới chương trình đối thoại của Thủ tướng với thanh niên đề xuất về hỗ trợ khởi nghiệp, đó là cần mở đường cho các dự án khởi nghiệp trẻ vươn ra thị trường.
TPO - Theo nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, những năm gần đây, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai từ khóa được nhắc đến nhiều trong kỷ nguyên mới. Với thế hệ Gen Z - những công dân bản địa số - hai khái niệm này không hề trừu tượng mà hiện diện ngay trong lòng bàn tay, qua những thao tác thường ngày.
TPO - Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam cùng chương trình nghệ thuật “Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam” diễn ra tối 11/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội). Đây cũng là sân khấu trình diễn solo ca khúc "Tiếng ru cội nguồn" của anh tài Đông Hùng ngoài chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.
TPO - Diễn ra vào sáng 12/10 tại Học viện Ngân hàng, Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và an toàn giao dịch, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ.
TP - Gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tới Thủ tướng Chính phủ tại chương trình đối thoại với thanh niên diễn ra ngày 15/10, các nhà khởi nghiệp trẻ kiến nghị tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, vốn và thị trường. Qua đó, mở “cao tốc” giúp startup phát triển nhanh, bền vững.
TPO - Ngày hội Văn hóa đọc tại Huế thu hút hàng trăm đoàn viên, thanh niên, học sinh, lan tỏa thói quen đọc sách, thúc đẩy tinh thần tự học và tiếp cận tri thức số.
TPO - Từ dấu mốc thành lập năm 1956 đến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội LHTN Việt Nam không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, khơi dậy tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Trên hành trình phát triển mới của đất nước, mái nhà chung ấy tiếp tục đổi mới, đưa sức trẻ đến những nơi cần sự đóng góp.